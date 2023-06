Córdoba es una ciudad donde es habitual ver los termómetros sobrepasar los 40 grados durante el verano. Debido a ello, los deportistas de la capital tienen dificultades para poder practicar deporte durante gran parte del día. Sin embargo, no todo está perdido, porque puedes seguir una serie de pasos para que el calor no te pase factura. Si quieres hacer deporte este verano y no sabes cómo combatir las altas temperaturas, aquí te dejamos algunos consejos para ello.

Hacer deporte en lugares cubiertos Hay algunos deportes cuya práctica suele ser al aire libre, por lo que, ejercerlos durante estos meses, puede ser peligroso para la salud. Sin embargo, una gran alternativa puede ser alquilar pistas cubiertas donde poder jugar a disciplinas como el fútbol, el baloncesto o el tenis, entre otros ejemplos. Una gran oportunidad puede ser el colegio de los Salesianos de Córdoba, ya que cuenta con un pabellón cubierto que se puede alquilar. Localización Se ubica en la calle Santo Domingo Savio, 2. Practicar natación Seguramente sea la mejor opción para hacer deporte en verano. En Córdoba todos los años el Imdeco (Instituto Municipal de deportes de Córdoba) abre dos piscinas para que los cordobeses puedan refrescarse y hacer deporte. Hablamos de los recinetos de la Fuensanta, que tiene un limite de 1571 personas inscritas, y de la calle Marbellla, que que puede contar con hasta 650 personas. Abre el plazo de solicitudes para las piscinas municipales de Córdoba: precios y horarios Practicar deporte de noche Otra buena opción para los cordobeses es la de aprovechar las horas nocturnas, en las que el calor suele dar un respiro, para ejercitarse. En Córdoba, hay algunos lugares ideales para ello, como pueden ser parques como el de Cruz Conde, lugar donde la sombra abunda, o el de la Asomdilla, retirado del centro. Volviendo al parque Cruz Conde, se recomienda ir de noche para recorrer su circuito deportivo. Se trata de un lugar perfecto para salir a correr, gracias a sus 2.000 metros de recorrido, mayoritariamente llanos, pero también con pequeñas subidas y bajadas. Además, dispone de una pista para la realización de actividades deportivas. Por supuesto, también puedes recorrer las calles de la ciudad, aunque los semáforos y el tráfico supondrán un ligero empeoramiento de la experiencia, por lo que una buena opción puede ser el Vial Norte, una zona amplia y perfecta para correr. Recuerda llevar siempre una gorra si lo haces de día y beber abundante cantidad de agua para no deshidratarte. Tomar las precauciones necesarias Toma un descanso si ves que no puedes continuar con la actividad y llevar siempre una botella fría de agua e incluso algunos alimentos saludables y ricos en proteínas.