Podría decirse que Córdoba es una ciudad inabarcable para el turista. No hay días suficientes para conocer todos los monumentos y atractivos de la capital, que se enriquecen aún más gracias a los rincones desconocidos que salpican la ciudad. Si no se dispone de tiempo para una estancia larga, siempre está la opción, aunque no es lo ideal, de visitarla en un día. Y es que, en 24 horas seguramente no de para ver todo lo que la ciudad tiene que ofrecer, sin embargo, te traemos diez lugares que tienes que ver sí o sí en tu visita a la antigua capital de Al-Ándalus, ciudad de las Tres Culturas, que atesora nada menos que cuatro títulos Patrimonio de la Humanidad.

Mezquita-Catedral Si hay algo que no se puede dejar de ver en Córdoba aunque solo la visite unas horas es la Mezquita-Catedral. La joya del Casco Histórico de Córdoba fue la segunda mezquita más grande del mundo, solo por detrás de la de La Meca. Comenzó a construirse en el 786 d.C. y vivió numerosas ampliaciones hasta alcanzar los 23.400 metros cuadrados actuales. Tras la Reconquista, en 1238 fue consagrada como catedral y en 1523 se construyó una basílica renacentista en su interior. Es el edificio más característico del arte andalusí junto con la Alhambra de Granada. Es Bien de interés cultural y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como curiosidad, señalar que el muro de la qibla no está orientado hacia La Meca, algo habitual en las mezquitas de al-Ándalus. Ubicación: calle Cardenal Herrero, 1 Aquí tienes la información para comprar las entradas y visitar su espectáculo nocturno. Alcázar de los Reyes Cristianos Esta fortaleza y palacio ha sido el alojamiento de las personas más poderosas de la ciudad a lo largo de la historia y otro de los tesoros patrimoniales que no debemos dejar de ver en una visita de tres días a Córdoba. Fue residencia del gobernador romano y posteriormente Alcázar andalusí. Alfonso XI de Castilla ordenó su construcción en el año 1328 y los Reyes Católicos residieron en él durante varias temporadas en un lapso temporal de ocho años. Desde allí dirigieron la campaña contra el Reino nazarí de Granada. En la llamada Torre del Homenaje del recinto Cristóbal Colón solicitó a los monarcas financiar su expedición a América. En 1931 fue declarado Bien de Interés Cultural. Desde 1955 es propiedad del Ayuntamiento de Córdoba y desde 1994 es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. También es de los monumentos que no se pueden dejar de ver en Córdoba aunque sea en una visita de tres días. Ubicación: plaza Campo Santo de los Mártires, s/n, Horario: Lunes cerrado. Martes- viernes de 8.15 a 20.00. Sábados de 9.30 a 18.00 horas. Domingos y festivos de 8.45 a 14.45. Entrada: adultos 5€. Niños de 0 a 13 años y mayores de 65 gratis. Estudiantes (con acreditación) 2,50€. Visitas guiadas 15€. Judería Fue entre los siglos XII y XV el barrio donde los judíos vivían en Córdoba tras la reconquista de Fernando III. En la calle de los Judíos se encuentra una estatua de bronce dedicada Maimónides, filósofo, médico y judío cordobés. La zona destaca por sus calles empedradas, estrechas y serprenteantes, que pierden al visitante. Al pertenecer al casco histórico, en 1994 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cabe destacar que en la judería se encuentra la popular Calleja de Las Flores, que ofrece unas vistas únicas de la Mezquita-Catedral. Si se plantea una sola cosa que hacer en Córdoba en una visita rápida, un paseo por la Judería es inevitable. Ubicación: En la zona comprendida entre las calles Romero, Tomás Conde, Judíos, Almanzor, Deanes y Manríquez. Horario: abierta al público permanentemente. Puedes contratar un guía aquí. Sinagoga La Sinagoga de Córdoba fue construida en el año 1315 por el alarife Isaq Moheb. Tras la expulsión de los judíos de España el edificio ha tenido diferentes usos, desde ser la ermita de los patronos del gremio de zapateros (1588), hasta una escuela de párvulos (siglo XIX). Decorada en yeso con motivos mudéjares, se ha perdido hasta unos dos metros de altura, dejando al descubierto el ladrillo de su fábrica. En 1885, después de que Rafael Romero Barros, padre del pintor Julio Romero de Torres, descubriera restos de escritura hebrea, se declaró como Bien de Interés Cultural. Forma parte del Casco Histórico que en 1994 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es el segundo monumento más visitado de Córdoba tras la Mezquita-Catedral, por tanto es otra de las visitas que no podemos dejar de hacer en Córdoba. Ubicación: calle judíos 20 Horario: Lunes cerrado. Martes a domingo de 9.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos, de 9.00 a 15.00 horas. Entrada: gratuita para residentes de la Unión Europea. Para el resto tendrá un coste de 30 céntimos. Los Patios del Alcázar Viejo La zona fue mandada construir por Fernando III ya que la ciudad estaba sufriendo una fuerte despoblación. El objetivo era reorganizar urbanísticamente Córdoba, y así se ve reflejado en el diseño de la zona que es más meditado y racional, no obstante, preserva influencia árabe en algunas casas. Desde finales del siglo XIV fue el barrio de los judíos conversos. En el barrio se encuentran muchos de los Patios de Córdoba que compiten en el famoso certamen anual y que destacan por su belleza y cuidado. Ubicación: barrio de San Basilio Medina Azahara Fue una ciudad-palacio mandada construir por Abderramán III. Está situada a las afueras de Córdoba, a los pies de Sierra Morena. Fue edificada en el 936 d.C. puesto que el califa quería mostrar su fuerza a los enemigos y en ella se concentraba el poder político del califato. En el conjunto se encuentra el Alcázar real, tres terrazas rodeadas por una muralla y viviendas de la época. La ciudad fue levantada con mármoles de todo tipo, oro y piedras preciosas, además de contar con los mejores canteros de la época. Es Bien de Interés Cultural desde el año 1923, además de ser declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco el 1 de julio de 2018. Ubicación: carretera de Palma del Río, kilómetro 5.5 Horario: Lunes cerrado. Martes a domingo de 9.00 a 18.00. Domingo y festivos, de 9 a 15.00 horas. Entrada: gratis para ciudadanos de la UE. Resto 1,50€. Pueden contratarse visitas guiadas desde su página web. Puerta del Puente y el Puente Romano El Puente Romano une el barrio del Campo de la Verdad con el Barrio de la Catedral pasando el río Guadalquivir. Su construcción original data del principios del siglo I d.C. en la época romana. Ha sufrido numerosas reformas, entre las que destacan las acometidas en la época califal, durante la Reconquista, y a principios del siglo XX. Desde 2004 es peatonal. El Paseo de la Ribera es un avenida peatonal que se encuentra sobre la muralla en el margen derecho del río, en él se encuentra la Puerta del Puente, restaurada recientemente. En los siglos XIX y XX fue el lugar de paseo tradicional de los cordobeses. Ubicación: paseo de la Ribera, barrio de la Catedral Horario: permanentemente abierto Entrada. gratuita La Corredera Es la única plaza mayor cuadrangular de Andalucía y se encuentra en el centro de la ciudad. Se accede a ella a través de los conocidos como Arco Alto y Arco Bajo. Fue construida en 1683 y su interior se ha destinado a diferentes usos, desde sede del Consistorio de Córdoba, hasta fábrica de sombreros, pasando por cárcel y mercado de abastos. Este es el más conocido, ya que cumplió dicha función desde 1896 hasta 1959, cuando se mandó construir uno en el subsuelo. Fue reformada por última vez en 2001 y es un lugar plagado de bares en la actualidad. Ubicación: plaza de la Corredera s/n Palacio de Viana Es un palacio-museo situado en el barrio de Santa Marina. Su construcción data del siglo XV y su primer propietario fue Gómez Suárez de Figueroa, alcaide mayor de Antequera y veinticuatro de Córdoba. Desde entonces el recinto sufrió numerosas ampliaciones hasta mediados del siglo pasado. Cuenta con doce patios y un jardín que le han valido la denominación popular de Museo de los Patios. Además destacan sus colecciones de pinturas, azulejos cueros y tapices. En 1981 fue declarado Bien de Interés Cultural. Ubicación: plaza de Don Gome, 2 Horario: (julio y agosto) lunes cerrado. De martes a domingo 10.00 a 19.00. (resto del año) lunes cerrado. De martes a sábado de 10.00 a 19.00. Domingos de 10.00 a 15.00. Festivos consultar Entrada: gratuita para personas con discapacidad, menores de 10 años y titulares de la tarjeta Junta sesenta y cinco dorada. Resto, visita solo patios 5€. Visita completa 8€. Iglesias fernandinas Se conoce como los templos mandados construir por Fernando III "El Santo" , tras reconquistar la ciudad. Están situadas en la zona Centro y tenían doble función, ya que además de servir como lugares de culto, también fueron empleadas como centros administrativos de la ciudad. Presentan un estilo gótico y tardogótico. Ubicación: iglesias en la Villa: Iglesia de San Nicolás de la Villa. Iglesia de San Miguel. Iglesia de Santa María (Catedral). Iglesia de San Juan y todos los Santos. Iglesias en la Ajerquía: Iglesia de Santa Marina. Iglesia de San Andrés. Iglesia de San Lorenzo. Iglesia de Santiago. Iglesia de San Pedro. Iglesia de la Magdalena Horario: En función de cada templo. Entrada: gratis.