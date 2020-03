Coronavirus en Córdoba: la madre de un niño con autismo es increpada por dar con él un pequeño paseo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el viernes pasado una precisión al decreto de estado de alarma por la crisis del coronavirus, por el que existe permiso por el que una persona con autismo y otras alteraciones de la conducta pueda salir a la calle acompañada de otra persona mientras dure este decreto, que conmina a permanecer en las casas. Con esta normativa se trata de mitigar las posibles alteraciones conductuales y disruptivas que pueden conllevar el confinamiento de las personas con trastorno del espectro del autismo, tras una petición realizada por Autismo España y el Cermi.

Sin embargo, Mercedes Luque, una madre que pertenece a la asociación de Autismo Córdoba, al salir el pasado domingo a dar un pequeño paseo con su hijo por la zona de las Setas junto al centro sanitario Carlos Castilla del Pino, denunció en redes sociales y lo ha confirmado a este diario, que recibió todo tipo de insultos de personas asomadas a sus ventanas, recriminándole que estuviera en la calle con su hijo y diciéndole que “tenía que ir a la cárcel por ello”, e incluso también fue increpada por una profesional de la sanidad, que posteriormente se disculpó.

La madre de este niño, que presenta autismo severo, ha apuntado que existe "mucho desconocimiento sobre lo complicado de exponerle a una persona que no tiene lenguaje verbal y que, como en el caso de su hijo, necesitan andar como válvula de escape, que no puede hacerlo un día tras otro porque no comprende lo que es el coronavirus”.

Esta madre no tuvo la oportunidad de exponer a quienes insultaron y tuvieron malos deseos para ella y su hijo, que sí tiene autorización para salir, porque desde sus pisos y sus ventanas no la iban a escuchar, ni tampoco iban a poder ver la documentación del BOE que así lo acredita.

Mercedes Luque se puso en contacto con la Policía, que le aconsejó que pasee en otra ocasión por un lugar más apartado de la ciudad.