Joaquín Leguina fracasa en su demanda judicial al PSOE y no volverá al partido

Joaquín Leguina no volverá, al menos de momento, al Partido Socialista. La demanda judicial del único expresidente de la Comunidad de Madrid del PSOE contra la que fuera su formación política ha fracasado en un tribunal madrileño y no se le han concedido las medidas cautelares que habrían obligado a restituirle su militancia tras ser expulsado del partido en 2022.

Leguina, que fue privado de la militancia por la dirección del PSOE tras manifestar su apoyo públicamente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP y quien le acaba de nombrar presidente de la Cámara de Cuentas regional, valoró en su momento la decisión de abrirle un expediente de expulsión con un escueto "me la suda".

En ese sentido, y según explica María del Carmen Martínez, magistrada titular de Juzgado de Primera Instancia Número 68 de Madrid, no se puede considerar que se haya vulnerado un derecho fundamental del expresidente porque lo que "pretende ahora es alterar (con la solicitud de medidas cautelares judiciales) una suspensión de militancia que ha consentido durante largo tiempo, al no haber arbitrado mecanismos de los que disponía para intentar recuperar el pleno ejercicio de sus derechos como militante en un tiempo razonable mientras se sustanciaba el expediente, lo que, conforme al art. 728 de la LEC, impide la adopción de la medida cautelar, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la resolución que ponga fin al procedimiento”.

"Volveré cuando se vaya Sánchez"

Premonitoria, o no, la resolución de esta demanda judicial ha llegado en una semana en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está valorando la posibilidad de dimitir de su puesto. En 2021, momento en que se tramitó su expediente de expulsión del partido y en que pronunció su ya famoso "me la suda", acompañó esa declaración tan "castiza" con un "si me echan, volveré cuando se vaya Sánchez".

En su demanda, Leguina argüía que el expediente que le abrió el PSOE constituía una "vulneración de su derecho a la libertad de expresión" y que se trataba de una medida "arbitraria". Por ello, y por los daños morales que le habría ocasionado, Leguina exigía además una indemnización de 12.000 euros a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y de otros 6.000 euros a Marta López, instructura del expediente y a quien acusa de "falta de objetividad".

El PSOE decidió expedientar a Leguina en 2021 y suspenderle de militancia un año más tarde por el apoyo explícito que manifestaba hacia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular y entonces candidata a unas elecciones en las que terminó logrando la mayoría absoluta.

Ahora, un año y medio más tarde de aquella expulsión que se consumó a finales de 2022, la presidenta regional ha recompensado a Leguina con un puesto que, a sus 83 años, le reportará más de 100.000 euros anuales en una institución como la Cámara de Cuentas que él mismo ha admitido que no conoce.