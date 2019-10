¿Por qué un pleno sin mociones políticas ha terminado siendo el más sucio?

Debía ser el pleno menos político y está resultando ser el más sucio de lo que llevamos de mandato. La creación de dos comisiones de investigación aterrizaban en el pleno con polémica y se han estrellado, ya que finalmente no ha salido ninguna adelante. Es costumbre en el Ayuntamiento de Córdoba que los plenos próximos a un periodo electoral no incluyan mociones políticas, que los grupos podrían utilizar como arma arrojadiza en campaña. El que se celebra esta mañana (el pleno de octubre), con el 10N en ciernes, no las ha incluido, pero la petición de creación de dos comisiones de investigación y otra de seguimiento han surtido el mismo efecto que se pretendía sortear: la poltización del pleno, que ha entrado en el fango político y que ha dejado entrever fricciones incluso entre los socios del gobierno municipal, PP y Cs, a cuenta de la próxima cita electoral.

Que hayan sido el Partido Socialista y el Partido Popular los grupos municipales que habían solicitado sendas comisiones de investigación ha evidenciado aún más el carácter político de la sesión (el PP pidió la suya como respuesta a la exigida por los socialistas, como el mismo Miguel Ángel Torrico ha reconocido en las declaraciones previas al pleno), mientras que IU, Podemos y Vox se han mostrado contrarios a las comisiones por considerarlas un "uso torticero de los recursos públicos". La sesión ha rozado --por ser suaves-- el esperpento al plantearse la necesidad de votar --por recomendación del secretario de Pleno-- de nuevo los puntos que se incluían ya en el orden del día relativos a las comisiones. "Circo", "papelón" o "esperpento" han sido algunas de las palabras que se han escuchado esta mañana en el salón de Capitulares, pronunciadas por ediles de las dos bancadas, y que han provocado la reacción airada de una persona que se encontraba entre el público y que ha espetado a la Corporación municipal que no hablan "de los seres humanos", sino "de comisiones y de dinero".

A gritos, este hombre que acompañaba a dos mujeres que piden desde hace unos días una vivienda a las puertas del Ayuntamiento, ha invitado a los ediles a visitar su barrio, donde, según ha explicado, viven familias en infraviviendas, hay ratas y peleas de perros. "Estamos cansados. Huelen a colonia buena y ropa cara, pero estamos cansados de convivir con gentuza como ustedes", ha dicho para abandonar a continuación por su propio pie el salón de plenos.

El momento en que un ciudadano, desde la zona del público, ha reprochado a gritos a los políticos municipales que no hablan "de los seres humanos", sino "de comisiones y de dinero". Foto: A.J. GONZÁLEZ

Finalmente, como decimos, no ha salido adelante ninguna comisión, salvo la solicitada para hacer un seguimiento del decreto de la Junta de Andalucía sobre parcelaciones, que finalmente será eminentemente técnica y se desarrollará en el seno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, tras aprobarse una propuesta de transacción del portavoz de IU, Pedro García. Ni la comisión de investigación que pidió el PP para analizar si hubo irregularidades en la celebración del concierto de Ricky Martín del 2018 en Córdoba, por el que la SGAE reclama 103.000 euros, ni la del Imgema. En el caso de Ricky Martín, ni siquiera ha tenido que votarse, ya que ha sido el concejal de Presidencia y portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Torrico, quien ha solicitado finalmente su retirada del punto del día, refiriéndose al informe de la asesoría jurídica que no aconsejaba llevar el caso a la Fiscalía. Por contra, y aunque no se ha aprobado la creación de una comisión para abordar el caso del falso gerente del Imgema, ha prosperado la enmienda de sustitución de Vox que pedía que solo hubiera una comparecencia de la presidenta del Jardín Botánico, Laura Ruiz (PP), y que el mismo secretario del Pleno ha calificado de "fraude de ley".

Protesta de los trabajadores de Rdpost durante el pleno. Foto: A.J. GONZÁLEZ

Entre el público, en silencio, una veintena de trabajadores de Rdpost, que reclaman al Ayuntamiento de Córdoba que exija a Correos, la empresa adjudicataria del correo postal entre los edificios municipales, que los subrogue, como se incluía en un anexo en el contrato. Los empleados de la empresa Rdpost, que registraron a principios de semana un escrito en el Ayuntamiento con su demanda, se han mantenido en silencio en el salón de plenos con pancartas en las que podían leerse mensajes reclamando la subrogación y en las que se denunciaba la parálisis que ha habido en el envío de correo postal a lo largo de cuatro semanas, como publicó este periódico. El concejal socialista José Antonio Romero se ha referido a ellos para indicar que su situación es más importante que lo que se estaba debatiendo en el pleno, y Podemos ha incluido un ruego para que el gobierno municipal tenga en cuenta su reclamación.