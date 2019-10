El gobierno local no se plantea por ahora elevar a la Fiscalía las "irregularidades" de la gala de Ricky Martin

El equipo de gobierno de PP y Ciudadanos no se plantea de momento llevar a la Fiscalía las presuntas "irregularidades" detectadas en el concierto de Ricky Martin celebrado el 1 de septiembre del 2018. El alcalde, José María Bellido, ha asegurado hoy que, por ahora, lo que "hemos pensado es investigar más y que haya un acuerdo de Pleno con el que podamos tener una comisión que investigue con detalle". El Pleno votará el jueves si se crea una comisión de investigación sobre esta gala. Como adelantó este periódico, las comisiones de investigación sobre el concierto y sobre el gerente del Imgema fueron ayer objeto de disputa en la junta de portavoces.

De momento, y según señala Bellido, "lo que vemos no nos gusta". Bellido recuerda que han pedido la opinión de la Asesoría Jurídica y "tenemos un informe completo, ya no es una opinión mía". El alcalde explica que la Asesoría Jurídica "no nos ha recomendado por ahora que elevemos el caso a la Fiscalía ni al juzgado", por lo que, "en principio, no lo vamos a hacer", pero, puntualiza, "sí se detectan irregularidades administrativas y de tipo contable y tenemos que profundizar en ver las causas, ver lo que ocurrió". Por todo ello, concluye, "en función de las conclusiones de la comisión, ya decidiremos" si llevar el caso a la Fiscalía o no.