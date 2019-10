"Tenemos techo, pero yo tengo una cueva por casa". Esas palabras las ha pronunciado esta mañana María Ángeles Sánchez Ortega, una de las dos madres que han decidido acampar en la puerta del Ayuntamiento para reclamar viviendas dignas para su familia, ya que aseguran que los pisos en los que están residiendo no cumplen los requisitos mínimos de habitabilidad y salubridad. Tras "agotar todas las vías" han tomado esta decisión que mantendrán "hasta que se nos solucione a las dos" el problema que tienen, según explica.

María Ángeles Sánchez Ortega vive desde octubre del 2015 en un piso de AVRA, la empresa pública de la Junta, por el que paga 52 euros al mes. Cuando llevaba cuatro meses residiendo allí, empezó a enviar instancias a la Junta para exponerle la situación en la que se encontraba la vivienda por los problemas de humedad que tiene, que no han sido respondidas. A los problemas que padece por ser "asmática crónica", se suma que "no podemos habitar las dos habitaciones que posee" el piso por el exceso de humedad. Por ello, ella y su familia -tiene tres niñas, la mayor de diez años y la pequeña de 7 meses-, duermen "en el salón desde hace cuatro años". Además, señala, se han visto obligados a "tirar todos los enseres, ropas, maletas, carros de bebé, camas y colchones", por lo que reclama "una solución urgente".

Verónica López González vive desde hace tres años en una casa de La Caixa que está en los Olivos Borrachos por la que paga un alquiler de 80 euros al mes. Sin embargo, y según relata, a partir de diciembre, momento en el que expira el contrato, si quiere seguir allí, tendrá que abonar 450, cantidad que considera inasumible y más teniendo en cuenta que se trata de "un estudio, con una habitación nada más" y que "está en unas condiciones pésimas", con "humedades, inundaciones, cucarachas y ratas". Verónica López asegura que en diciembre tiene que desalojar la vivienda "sí o sí, con dos hijos que tengo, una niña de 5 años y un niño de año y medio", por lo que decidido iniciar la acampada "para conseguir una vivienda digna".

El portavoz de Haz Tu Futuro, Manuel Ortega, ha presentado en el Ayuntamiento un escrito para exigir una moción para poner en marcha "una estrategia municipal de vivienda digna, asequible y accesible" en la que "se sienten todos los actores". Su pretensión es que esta fórmula sirva para "ayudar a personas que tienen vivienda pero que esta no es digna y cuyos propietarios se desentienden". Con esa estrategia, Ortega cree que "evitaremos que un responsable municipal te diga que el problema no es competencia del Ayuntamiento y que AVRA te diga que tampoco es suyo". En relación al caso de Verónica López, asegura que "es un desahucio encubierto".