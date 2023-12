Los bombos dorados empiezan a girar en el Teatro Real, los niños de San Ildefonso toman sus puestos y empieza la tonadilla tan característica del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Desde las 9.00 horas del 22 de diciembre, millones de españoles estarán pendientes de la radio, internet, las pantallas y las redes sociales esperando a que se cante el Gordo y que lleve las cinco cifras de su billete de la Lotería de Navidad.

Cuando llegue el día, recuerda que puedes consultar si tu número es el premiado en nuestro buscador. A la espera de que seas el agraciado con el primer premio o con alguno de las otras categorías, ten en cuenta estos consejos antes de lanzarte a celebrar por todo lo alto tu buena suerte.

Mantén la cabeza fría

En un segundo tu vida da un giro, tienes el décimo premiado con 400.000 euros. Tu primera reacción es dar saltos de alegría y gritar a los cuatro vientos la buena nueva, pero lo mejor es tomarse un minuto, respirar profundamente y no perder los papeles. Y, muy importante, antes de hacer nada: piensa y reflexiona detenidamente lo que vas a hacer.

Discreción ante todo

Debes ser precavido a la hora de compartir la noticia y seleccionar cuidadosamente a quiénes informas del premio. Es posible que te salgan muchos amigos e interesados tras tu buena fortuna, por lo que es recomendable comentarlo solo con aquellas personas que son de tu total confianza.

¿Dejo el trabajo tras ganar la Lotería?

Si la noticia del premio te pilla trabajando es posible que te sientes tentado de apagar el ordenador y dejar tu puesto para una celebración adelantada. No obstante, se recomienda permanecer en el puesto de trabajo o acudir a trabajar si entras más tarde. Asimismo, no debes dar muchas pistas sobre la cuantía del premio que has ganado. Más adelante tendrás tiempo para pensar si el Gordo es la puerta de salida que te permita dejar tu trabajo.

Cobrar el premio en una entidad donde no te conozcan

Si quieres mantener tu anonimato, es mejor acudir a cobrar el premio en una entidad bancaria donde no te conozcan y lejos de tu domicilio habitual. Antes de acudir se recomienda pedir cita con el director de la sucursal.

Busca un asesor fiscal

Si no tienes experiencia en el mundo de las finanzas o no tienes claro qué hacer con el dinero de tu premio, puedes valorar acudir a un asesor legal y fiscal que te ayude a gestionar correctamente tu premio. Recuerda que la cuantía del premio es finita y que mucha gente se ha arruinado tras ganar la Lotería de Navidad. Márcate tus objetivos y haz planificaciones realistas.