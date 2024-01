El Sorteo del Niño ha dejado el mejor regalo de Reyes en el quiosco del bulevar del Gran Capitán, en la capital cordobesa. Un buen E

+pellizco del primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este sábado y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo).

El premio, que ha estado muy repartido en España, ha dejado un solo boleto agraciado, vendido a través de la máquina. Pero sobre todo ha dejado mucha ilusión. Pedro Calleja y Paqui Rojas son los propietarios del quiosco en cuestión, que regentan desde hace cuatro años, vendiendo lotería desde el primer momento a través de una terminal.

Calleja se enteró de que había repartido el premio mientras estaba repartiendo los regalos de Reyes a sus sobrinos. Asegura que llevaba lotería y que siguió el sorteo para ver si llevaba algún premio, pero cuando vio que no había sido así, pasó al reparto familiar y fue entonces cuando empezó a recibir las llamadas de la Delegación de Loterías y de la prensa para avisarle de que había sido uno de los que había repartido premios en Córdoba.

Al quiosco a por el cartelito

Emocionados, no solo no han dudado en ir al quiosco a recibir el cartelito de manos del delegado, Francisco Quesada, sino que han abierto una botella de espumoso para celebrar. "Es el primer premio del Niño que damos desde que llevamos el negocio, así que hay que recordar este momento y que vengan más", han comentado alegres, rodeados de algunos de sus clientes habituales que pasaban por allí y les han dado la enhorabuena. De momento, no saben a quién le habrán tocado los 200.000 euros. "Me pedirían un número acabado en 4, que no es uno de los habituales, y han acertado", ha comentado Pedro, "es el primer día del año que cierro y pensé que solo iba a abrir si tocaba algún premio y así ha sido", ha explicado feliz. Para los vendedores de lotería, repartir suerte es el premio.