Media fiesta por detrás, otro tanto por delante

Con cuatro días completos ya transcurridos -sin contar el viernes por la noche- y otros tantos por delante -incluyendo esta vez el propio miércoles-, la Feria de Córdoba acaba de atravesar el ecuador con cierta calma chicha y un ambiente que recordaba por momentos a lo que se ha vivido durante el lunes y el martes: bastante tranquilidad al mediodía y algo más de jaleo al comenzar la tarde, pero sin agobios. Más tarde llegará la 'marabunta' del botellón, pero aún faltan horas para eso.

Como ocurre también en el Ecuador, las temperaturas han sido sensiblemente más altas en esta jornada, tal como se esperaba. Los cordobeses de todas formas están acostumbrados al calor en estos días de mayo, como tampoco sorprendería la lluvia que en esta ocasión no va a estar presente ningún día para refrescar el ambiente. No parece que vayan a cambiar los pronósticos a tan corto plazo, y lo que nos esperan son días de bastante más calor, tanto que se podrían superar los 35 grados para el fin de semana, en los días grandes de la Feria de Córdoba.

Al calor del calor, valga la redundancia, han empezado a verse en abundancia los abanicos de cartón que reparten a la entrada del Arenal -hay quien los entrega de cinco en cinco; otros sencillamente los dejan en algún sitio de paso- comercios y empresas locales, algunos bastante simpáticos pero todos, en cualquier caso, alegres como corresponde.

El cierre de La Prensa, un 'Puigdemont'

En los corrillos y grupos de amigos un tema frecuente de conversación ha sido el cierre temporal de la caseta de La Prensa, por un supuesto atentado contra el decoro en un espectáculo "presuntamente sexista". "Pues en la Feria se ven cosas parecidas o peores; como se pongan a cerrar casetas por eso nos quedamos solos", se escuchaba decir a un tertuliano en una concurrida caseta.

En realidad, el Ayuntamiento se ha marcado un 'Puigdemont' con este asunto de la caseta de La Prensa: anunció su cierre para luego dejar en suspenso la decisión. El Molt Honorable tuvo una Cataluña libre durante algo así como 44 segundos; el popular recinto de la Feria de Córdoba no ha estado clausurado ni eso siquiera. Esperemos que nadie se vaya ahora a Waterloo en mitad de la Feria, que la cosa no ha sido para tanto.

Normas y prohibiciones

En la Feria de Córdoba hay muchas normas y cosas que están prohibidas, y hay que conocerlas todas para no tener problemas. Por ejemplo, está prohibido "entrar con comida y bebida de fuera del establecimiento" -muy repetido-; "prohibido ejercer la venta ambulante en estas vías" -cosa que no se cumple a rajatabla-; y hasta está "prohibido 'El Botellón' en todo el Recinto Ferial". Este último cartel está colocado a la entrada de la Feria, a escasos metros de donde en la tarde del miércoles se concentran miles de jóvenes para hacer precisamente eso que está prohibido. Pero no es lo mismo, al parecer, dentro que fuera del Arenal.

Otro veto más extendido de lo que se piensa en la Feria de Córdoba es el de acceso a las casetas. Oficialmente, todas han de estar abiertas para todos sin excepción, pero los promotores y propietarios de los recintos tienen derecho a cerrar sus puertas de cuando en cuando para celebrar recepciones, comidas de socios u otro tipo de actos sociales. Se necesita autorización para poder obrar así, pero los asistentes a estas casetas no siempre lo comprenden. Este miércoles, los guardias de seguridad del enorme recinto de la Diputación de Córdoba no daban abasto para advertir a potenciales clientes de que al mediodía el acceso no era libre. Se celebraba la recepción y comida de la institución provincial.

Recepción de la Diputación de Córdoba / Manuel Murillo

Recepción en la Diputación

Ésta es probablemente la recepción más numerosa de toda la feria. Al mediodía se concentraban más de 300 personas en todos los espacios de una de las casetas más grandes de la Feria de Córdoba. Allí se han dado cita la Corporación provincial en Pleno, algunos alcaldes de la provincia, trabajadores de la institución, representantes de otras instituciones y de la sociedad civil... todos juntos en un buen ambiente festivo.

Poco a poco la Feria de Córdoba se ha ido animando al mediodía. Es un día laborable y muchos cordobeses prefieren acudir para el tardeo o para un almuerzo tardío. Pasadas las tres de la tarde llegaban al Arenal un grupo de cuatro matrimonios de mediana edad que aseguraban que "es mejor venirse ya comido, por lo menos en un día como hoy. El fin de semana sí queremos venirnos antes para la hora de la cerveza al mediodía".

También ha ido en aumento la asistencia a la calle del Infierno, más en un día como este en el que las atracciones tienen descuentos especiales. Es uno de los más esperados por los niños, pero seguro que no tanto por el protagonista de un vídeo viral grabado al parecer estos días en la Feria de Córdoba, en el que un hombre con un grupo de amigos las pasa canutas en una de las atracciones. "Delante de Dios", no para de repetir en una divertida escena que ya tiene cientos de comentarios en redes sociales.

Acto de la Sociedad de San Vicente de Paúl en la Feria de Córdoba este miércoles. / Antonio Jesús González

Otras actividades

Por otro lado, la Casa de Sevilla ha acogido la celebración del Día de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España. Se trata de una jornada cultural, de ocio e informativa, señalada en el calendario el penúltimo viernes del mes de mayo, para potenciar la presencia de esta ONG internacional, que este año cumple el 175 aniversario de su fundación en España. En Córdoba, la SSVP se ubica en el barrio del Guadalquivir, uno de los más pobres de España, y cuenta con dos líneas de actuación: una dirigida a mujeres en riesgo de exclusión social que busca la inserción laboral de este colectivo, mediante el acompañamiento y la escucha activa a través de talleres de artesanía, y otra dirigida a los jóvenes, con una actividad semanal de cajón y guitarra flamenca, con varios niveles según edad, con el que se quiere fomentar el ocio sano con la música como protagonista.