El vídeo viral de la Feria de Córdoba: "¡Delante de Dios...! ¡Que no le deis a los botones!"

La Feria de Córdoba es pura diversión: casetas, cacharritos, baile, música... No deja a nadie indiferente. Ya sea en compañía de familia o amigos, en recepciones oficiales o encuentros de empresa, de joven o cincuentón, el recinto ferial de El Arenal tiene tan buen ambiente y tan amplia oferta que es imposible no divertirse.

Pero no siempre es así. Y si no que se lo digan a Manuel, el protagonista del video viral de la Feria de Córdoba 2024. ¡Qué mal rato que pasó en El Ratón Vacilón" Ahora para arriba, ahora para abajo. No hay lugar al consuelo... Los amigos ríen mientras él grita, exclama y pide compasión. Y el ratón que sube y el ratón que baja...

"Delante de Dios", no para de repetir Manuel en una divertida escena que ya tiene cientos de comentarios y miles y miles de visualizaciones. "¡Que me salgo, que me salgo...!", exclama mientras piden a sus acompañantes o a quienes manejan la atracción que "¡no le deis vueltas, no le deis al botón!".

Bajada de tensión y boca seca

Pero nada, atracción para arriba, atracción para abajo y hasta de espaldas. "¡Las manos no me responden!", grita. "¡Delante de Dios, que se me ha bajado la tensión!", dice entre lamentos mientras el cacharrito sigue sus evoluciones y sus acompañantes se divierten con sus reacciones a carcajada limpia.

"¡Me he matado, me he matado...!", pero gracias a Dios, al que tanto invoca, todo queda en un susto para él y en una divertida escena para sus amigos y quienes están viendo este video viral. Manuel, al fin, solo acabó con "la boca seca".