Órdago de Podemos al Gobierno: amenaza con retirarle su apoyo si no suspende los desahucios hasta 2028

Podemos entra en precampaña de las europeas y lo hace lanzando un órdago al Gobierno y amenazando con retirar su apoyo en el Congreso de los Diputados a menos que se apruebe la prórroga de la suspensión de desahucios hipotecarios, una suspensión que vence el próximo miércoles 15 de mayo.

El partido morado llegó a un acuerdo con el PSOE para ampliar hasta 2028 esta suspensión de los desahucios hipotecarios para las familias vulnerables. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se comprometió a esta medida a cambio de que los morados apoyaran al Gobierno en su primer examen parlamentario de la legislatura, con su apoyo a los decretos socialistas frente a su rechazo al decreto sobre los subsidios de Yolanda Díaz.

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha comparecido en el Congreso este martes para lanzar una dura advertencia al ala socialista del Gobierno, y denunciar la incomparecencia del Ejecutivo después de haber alcanzado el acuerdo el pasado enero. "No tenemos respuesta del Gobierno", ha censurado el portavoz morado, que ha aprovechado para atacar a los socialistas a poco más de un mes para las elecciones europeas, donde Irene Montero será la candidata.

"Si este Gobierno no cumple en algo tan sensible como protección desahucios, qué garantía tiene Podemos de que se vayan a cumplir más acuerdos", se ha preguntado Sánchez Serna, que ha amenazado con retirar todos sus apoyos al Ejecutivo en caso de no cumplir lo pactado. "Sería una ruptura de la confianza", ha considerado, antes de volver a advertir: "Esto se tiene que hacer sí o sí". En caso de que los socialistas no cumplan, ha insistido, "va a hacer imposible el diálogo".

ACUERDO FALLIDO

El pasado enero, en unas negociaciones in extremis, Ione Belarra anunció el acuerdo alcanzado entre Podemos y PSOE para prorrogar la suspensión de los desahucios hipotecarios. Este acuerdo consistía en que la medida, aprobada inicialmente dentro del escudo social aprobado en pandemia, se ampliase 2028, y estaba previsto hacerse mediante una reforma de la Ley 1/2013, de protección de deudores hipotecarios. Cuatro meses después de aquello, Podemos no tiene noticias del Gobierno a poco más de una semana de que expire esta medida, vigente hasta la próxima semana.

Fuentes de Podemos apuntan a que esta prórroga ni siquiera tendría que pasar necesariamente por el Consejo de Ministros, y que podría encauzarse mediante la aprobación de una orden ministerial por parte del Ministerio de Vivienda. Insisten en que, en caso de no producirse, "no podríamos hablar con más medidas con el Gobierno", y que "supondría un antes y un después" en la legislatura.

Podemos hace valer así sus cuatro votos, que se presentan como imprescindibles para poder sacar adelante la agenda legislativa de Pedro Sánchez, pero ahora estos apoyos quedan en suspenso, a expensas de que los morados vean cumplidos sus acuerdos. Con este movimiento, el partido de Irene Montero busca lograr cierto protagonismo político en un contexto que ha venido marcado por la reflexión y el amago de dimisión del presidente del Gobierno, y en las elecciones catalanas, a las que Podemos renunció a presentarse para no empañar con unos malos resultados las expectativas puestas en las elecciones europeas del 9 de junio, en las que el partido ha puesto toda la carne en el asador.