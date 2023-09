El PP se negaba a llamarlo manifestación, pero el acto de este domingo en Madrid se pareció mucho a eso. A 48 horas de que comience el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, abocada al fracaso a falta de cuatro votos que parecen imposibles de conseguir, el PP exhibió una gran respuesta en la calle contra las negociaciones de Pedro Sánchez y los independentistas que nacía en la plaza Felipe II de la capital y se extendió a todas las calles aledañas: Narváez, Alcalá y Goya. Los cálculos del partido superaron las expectativas: 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno y 60.000 para los organizadores. La imagen de la convocatoria, en todo caso, fue la de abarrotamiento. "Puigdemont, a prisión" era la frase más coreada por el público de la capital a lo largo de la mañana.

Feijóo, arropado por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy; la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el resto de líderes autonómicos, fue contundente: "Aunque me cueste la presidencia del Gobierno seguiré defendiendo que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales. Esto va de principios, de derechos y de igualdad. Nadie es más que nadie en la España constitucional", aseguró.

Arremetió duramente contra Pedro Sánchez y "el PSOE actual", del que dijo "ni son progresistas, ni socialistas, ni son mayoría aunque se hayan inventado esta nueva matraca". La plaza rugió. "Esto es retroceso. No es socialismo cuando pretenden establecer privilegios para una élite de políticos en perjuicio de todos los demás. Llaman convergencia con Europa eliminar los delitos de sedición en el Código Penal. Llaman normalización a la amnistía y llaman a perder, ganar", continuó.

"Yo digo que no nos llamen tontos a los españoles. No tragamos con esto. Lo que hacen solo tiene un nombre: indignidad. Y solo tiene unos cómplices: el PSOE actual. Y solo tiene un responsabe: aquel que está en el Palacio de la Moncloa tras haber perdido las elecciones", remató el líder del PP provocando una de las principales ovaciones de la mañana.

El discurso de Feijóo avanzó algunos ejes de su discurso de investidura, previsto para este martes en el Congreso, aunque en muchos momentos pareció un mitin de la campaña electoral. Cargó contra el "sinsentido de los pinganillos en el Congreso" cosechando nuevos aplausos, y reprochó al PSOE "la falacia" de que "el independentismo tenga que ser decisivo para la gobernabilidad".

"Si en España hay un gobierno sustentado en la desigualdad será solo su irresponsabilidad. Es una falta de integridad moral y política", zanjó. Feijóo quiso agradecer públicamente a los "33 diputados de Vox, la de Coalición Canaria y el de UPN" su apoyo en la investidura de la próxima semana. Y también dio las gracias "a aquellos miembros del Partido Socialista que están defendiendo lo que defendieron siempre". "Podrán ser expulsados y señalados, pero para una mayoría de españoles son hombres y mujeres de Estado", concluyó. Los nombres de Felipe González, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo salieron a colación en distintos momentos del acto.

Ayuso, Aznar y Rajoy

Ayuso abrió el acto tras unas palabras del alcalde José Luis Martínez-Almeida, entonando un nuevo “basta ya” con la frase “de ninguna manera” que terminaron repitiendo buena parte de los asistentes. “Decir amnistía es decir que España es una dictadura opresora. Ya no tragamos con esto. De ninguna manera”, comenzó.

La presidenta madrileña lo repitió: “Si Sánchez se deja humillar, allá él. Pero nosotros, de ninguna manera”. Fiel a su estilo de confrontación con el presidente en funciones y sus socios en el Congreso, envió un mensaje claro: “Nosotros defendemos la España de nuestros padres, nuestros abuelos, de izquierda y derecha. Ahora niegan su ejemplo, su sacrificio, la Transición. ¿Vamos a dejar que nos cambien esta España por una de resentidos?", se preguntó. Nuestra unión es su derrota. No dejaremos que sigan premiando a desleales y traidores. Unos pusimos la nuca y otros agacharon la cabeza. ¿Vamos a dejar que ganen?”. Las arengas se dispararon.

Aznar, muy criticado en días pasados por miembros del Gobierno tras alentar la movilización social contra la futura amnistía, se defendió: “Lo decimos alto y claro. No venimos a protestar sino a expresar nuestras convicciones. Tenemos que evitar que se consume un ataque sin precedentes”, dijo. “Y no tiene precedentes porque no procede solo de los enemigos de la Constitución, sino de un partido que tiene la obligación de defenderla y no lo hace”, insistió cargando duramente contra el PSOE. El mensaje final, mirando a los independentistas catalanes, fue contundente: “La única deuda histórica que existe es la que tienen los secesionistas con la democracia española que no han pagado y la tienen que pagar”.

Rajoy, justo después de Aznar, también reivindicó el derecho del PP de salir a la calle: “Estamos aquí para decir que la ley debe cumplirse. Las minorías no pueden imponer sus privilegios. Que la amnistía no cabe en la Constitución, lo sabemos todos. Y es lo mismo que decía Sánchez. Lo único que ha cambiado es que necesita los votos de Puigdemont. Es la única diferencia”, lanzó el expresidente. “Y además de anticonstitucional, también es un fraude. No figuraba en el programa de nadie. Y sobre todo es un fraude para quienes le votaron. Esa amnistía es una enmienda a la totalidad de nuestra Constitución”, repitió.

También aprovechó para reivindicar la actuación de su Gobierno en los peores años del independentismo después de que hace unos días Sánchez, desde Nueva York, asegurara que nunca estuvo de acuerdo con judicializar el procés a pesar de que dio su apoyo para aplicar el artículo 155. “Yo creo que lo único que mejoró la convivencia en Cataluña fue la aplicación de la ley. Ahora llamarán alivio a la impunidad, concordia a la imposición y progresismo a la más rancia desigualdad. Estamos aquí para decir que no todo vale”, zanjó.