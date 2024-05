El CD Pozoblanco, obligado a remontar en Jerez

El Xerez DFC se llevó el triunfo para el Municipal de Chapín. Es la segunda victoria consecutiva ante el CD Pozoblanco, que se la jugará en la tercera y definitiva batalla del próximo fin de semana, obligado a remontar si quiere seguir con vida. Tendrá que ganar, además, con al menos dos goles de margen, aunque este equipo ha sido capaz de cambiar muchos duelos.

Ritmo desde la previa

Fue un partido con mucha expectación en la grada y un juego demasiado tensionado en el campo, donde aparecieron muy poco los violinistas. Se sabía que los pequeños detalles iban a decidir. Y así fue. Pero antes de todo esto se vivió un ambiente espectacular.

Quedaba una hora para el inicio del partido y había ya muchos espectadores en el Estadio Virgen de Luna, precisamente en el día en el que la patrona era trasladada al Santuario. El arranque del duelo fue un tanteo constante en el que nadie se atrevía a dar el paso hacia arriba. Solo en las jugadas a balón parado se llegaba al marco contrario. Más el Xerez, que tuvo dos ocasiones a la salida de esquina, en una de ellas pidió pena máxima. El cuadro pedrocheño, por su lado, salía buscando la espalda con David García a los mandos, tirando de furia.

Lance del encuentro entre el CD Pozoblanco y el Xerez DFC. / RAFA SÁNCHEZ

Los dos entrenadores también extremaban mucho las precauciones: mucha presión, mucha fuerza en los balones divididos, pero mucha escasez de ideas. Y en ese argumento apareció Ilías Charid en la recta final del primer acto, haciendo el primer y único gol del partido. La tuvo también Ángel García en un balón que puso Migue Sánchez.

Mazazo en la ida

En el segundo período, el CD Pozoblanco adelantó líneas, aunque no encontró los espacios. No se abría el partido. Apretaban los blanquillos, pero el cuadro jerezano empezó a echar más cerrojos a su portería. Siete, ocho, nueve cerrojos. Todos metidos en el castillo con un Pozoblanco al que solo le quedaba buscar las orillas y poner centros. El club azulino se puso a hacer equilibrio pues renunciar a la pelota le fue poniendo cada vez más nervioso. No lo aprovechó el Pozoblanco que se precipitó en muchas ocasiones.

Quizá se comprendió muy poco el cambio de David García que era el sostén del equipo en el mediocampo. Cobos puso a Valentín intentando enganchar algún balón aéreo. La tuvo Migue Sánchez pero el Xerez también estrelló el balón en el larguero en una jugada extraña donde se equivocó Dela. El final fue de infarto. Moli tuvo una y la más clara fue la de Hugo en un centro que le puso León. Al final, el que pudo hacer el 0-2 fue Álvaro Garrido para el Xerez en la boca de la portería en un balón que le cayó en el segundo palo. La afición se enfadó con el colegiado sobre todo por las caídas de Abraham Gómez en el área varias veces en cargas que eran contundentes. Fue el marcaje más duro que recibió en toda la temporada.

El tramo final estuvo demasiado tensionado, con algunas fricciones al cierre del partido. No pasó a mayores. En una semana el desenlace.