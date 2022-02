El diputado cacereño Alberto Casero ha comunicado al partido que él no se ha equivocado ni cometido ningún error sino que su intención ha sido votar en contra de la reforma laboral. Según su explicación, al estar enfermo, ha solicitado el voto telemático desde su domicilio en Madrid, el cual debe hacerse antes del comienzo de la votación real en el hemiciclo de la Cámara. Al introducir su voto en contra, el sistema informático del Congreso lo ha validado como ‘a favor’. En consecuencia, visto el error, ha llamado telefónicamente a los servicios del Congreso para comunicar el fallo, pero no ha recibido una respuesta al respecto. En consecuencia, estando enfermo, se ha personado de forma apresurada en el Congreso, donde aún no había terminado la votación, pero los servicios de la Cámara no le han dejado rectificar su voto ni votar presencialmente desde su escaño.

Un diputado del PP salva por error la reforma laboral tras la rebelión de UPN Desde la bancada del PP se habla de "pucherazo" en la votación, dado que hay precedentes protagonizados por otros diputados de otros grupos en los que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha permitido la rectificación del voto o el cambio de su voto telemático por el presencial. A los populares les parece "increíble" que se haya apercibido a los servicios de la Cámara que se había producido un error informático y éste no haya sido enmendado de ninguna manera dado que la voluntad del protagonista era totalmente contraria al voto emitido. Uno de los más indignados con la situación es el diputado del PP por Badajoz Víctor Píriz, quien ha expresado en su perfil social de Twitter: "Mi compañero Alberto Casero ha votado bien. El sistema le ha mandado un justificante con el voto cambiado. Ha avisado de inmediato a la Cámara. Se ha avisado a la mesa, e incluso enfermo se ha presentado en la cámara para votar presencial Y no le han dejado". Mi compañero @AlbertoCasero ha votado bien. El sistema le ha mandado un justificante con el voto cambiado. Ha avisado DE INMEDIATO a la cámara. Se ha avisado a la mesa, e incluso enfermo se ha presentado en la cámara para votar presencial Y NO LE HAN DEJADO. — Victor Píriz Maya 🇪🇸 (@vicpiriz1975) 3 de febrero de 2022 Y ha añadido: "Si tenían que sacar la reforma por lo civil o por lo criminal, hoy se han cubierto de gloria. Es una cacicada sin precedentes en España. El reglamento no se ha cumplido y nos asiste la razón y esto no acabará hoy. Es una vergüenza".