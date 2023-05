Antonio Hurtado despide hoy la campaña electoral en la Feria de Córdoba y lo hace acompañado por la mayor parte de la candidatura socialista, a quienes agradeció el trabajo realizado estos días. El número 1 del PSOE por Córdoba destacó la labor electoral que han llevado por todos los barrios, con una campaña "humilde, sin grandes medios publicitarios ni coche oficial", pero "innovadora" gracias al banco de escucha donde el candidato ha ofrecido sentarse la ciudadanía y que considera ha sido todo un éxito.

Antonio Hurtado ha dicho que quiere ser un alcalde "bien distinto" a José María Bellido, al que ha acusado de tener "vendas en los ojos y tapones en los oídos", lo que no le permite escuchar a los cordobeses,. Por contra, el socialista quiere dar "soluciones y no promesas" y ser "proactivo y no perezoso", como entiende ha sido el alcalde del PP, para lo que ha pedido el voto a quienes "quieren un cambio". En su último día de campaña quiso también lanzar un mensaje de tolerancia cero contra la corrupción para lo que anuncia que levantará "todas las alfombras" de Capitulares.

Casco histórico y servicios públicos

Para el cierre electoral Antonio Hurtado dejó sus propuestas para que el casco histórico recupere su carácter residencial y no se convierta "en un parque temático" de apartamentos turísticos. "La dinámica es perversa y preocupante; el casco se cae a pedazos y tiene 100.000 metros cuadrados que están en ruinas o son solares, sin servicios públicos y con colegios públicos en edificios obsoletos que no se rehabilitan a conciencia", aseguró. Para combatir esa situación, el socialista propone un plan de rehabilitación integral que aproveche los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas; llegar a acuerdos de colaboración público-privada que impulsen las viviendas sociales y apueste por los apartamentos tutelados; potenciar los servicios municipales (limpieza, movilidad y accesibilidad) y mantener los cines de verano.

Por otro lado, Hurtado se comprometió a que el Ayuntamiento dé respuesta al ciudadano y los atienda con la descentralización de servicios a los centros cívicos municipales y la mejora de la asistencia telefónica y telemática. También quiere mejorar la calidad de los servicios públicos e implantar un sistema de evaluación permanente de los mismos, y apoyar la transformación económica y social de la ciudad a través de la base logística del Ejército.

Mano dura contra la corrupción

Por último, el candidato se compromete a "levantar todas las alfombras" en el Ayuntamiento de Córdoba, salpicado por casos de corrupción, y anunció que habrá "tolerancia cero" con el aprovechamiento de dinero público. Hurtado cifró en 6 millones de fraude a las arcas municipales de los casos Infraestructuras y dijo que hay "dos tenientes de alcalde imputados".

Por su parte, Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno y número 29 de la lista del PSOE, no escatimó piropos para el candidato, del que destacó su honestidad, su insistencia y su corazón. Además, y aunque sin mencionarlo expresamente, Calvo se refirió a la designación de Córdoba como sede de la base logística del Ejército --un asunto que en su día provocó una encendida polémica-- para apuntarle el tanto al Gobierno de Pedro Sánchez y a ella "como cordobesa" en particular. «El único balón que ha jugado bien en Córdoba, aunque suene poco elegante, lo hemos jugado en Madrid», concluyó.