José María Bellido se enfrenta el 28M al reto de conservar la Alcaldía de Córdoba, algo que ninguno de sus dos antecesores, José Antonio Nieto (PP) e Isabel Ambrosio (PSOE), lograron. El alcaldable ha ofrecido una campaña basada en las conquistas de su gestión y en la necesidad de culminar algunos de sus proyectos.

RAFAEL ROMERO, director de Diario CÓRDOBA

Todos los sondeos le dan como ganador, pero y si no es así, ¿se siente con fuerzas para hacer oposición al bloque de izquierdas cuatro años?

Estoy convencido de que va a ser así, pero lo fundamental en democracia es aceptar el resultado que las urnas digan y estamos preparados para lo que los cordobeses quieran. Lo que yo quiero es una mayoría amplia que me permita gobernar y culminar ese cambio que hemos iniciado en Córdoba, pero si los cordobeses votan otra cosa, lo aceptaré. No es la primera vez que en mi trayectoria política he estado en la oposición.

RAFAEL ROMERO

La oposición sostiene que no se han asumido responsabilidades políticas derivadas de la presunta corrupción del caso Infraestructuras, que instruyen los juzgados. ¿Cree que se ha hecho todo lo posible por depurar esa responsabilidad? ¿Qué tipo de oposición hubiera hecho usted con este caso?

Las responsabilidades políticas están más que depuradas, porque de hecho puse en juego la Alcaldía al asumirlas, en vez de querer llegar a otras soluciones. Asumí esas responsabilidades en la persona que está siendo actualmente investigada sin que eso suponga prejuzgar nada. Eso demuestra que fuimos hasta el final. En otros casos hubiéramos visto algún tipo de acuerdo interno para tapar el caso o para no colaborar con la Policía. Nosotros hicimos todo lo contrario: permitir que se investigase a fondo, depurar responsabilidades y cambiar las normas de contratación para que no vuelva a pasar esté quien esté. Hoy en Córdoba, un contrato menor de menos de 15.000 euros tiene las mismas necesidades de publicidad, concurrencia y transparencia que un contrato como el del Centro de Exposiciones: se tiene que publicar en la plataforma. ¿Y qué oposición hubiese hecho yo? Francamente, hubiera exigido lo mismo que he hecho como alcalde: que se hubieran depurado responsabilidades donde correspondía, que era en ese concejal en concreto.

MILAGROSA GÓMEZ, presidenta de la Asociación de Joyeros, Relojero y Plateros

El sector joyero se ve desde hace unos años como una industria capaz de generar empleo y riqueza para la ciudad. ¿Qué hará si es de nuevo alcalde para que este sector siga progresando?

Estos años hemos colaborado mucho, y creo que los pilares son los que nos habéis marcado porque sois los que conocéis el sector: diálogo y deberes. Creo que el camino pasa por conseguir la indicación geográfica protegida, para que la joyería cordobesa tenga una marca, o por seguir apoyando la internacionalización y la profesionalización de los jóvenes talentos que salen fuera. También tenemos un debe en la ciudad que es recuperar la Feria de Joyería, Joyacor, llamándola como la queramos llamar, pero apostaría por recuperarla porque, además, tenemos un espacio fantástico dentro del Parque Joyero (el CEFC) para hacerla. Y debemos avanzar también en la Escuela de Joyería, que es de donde salen los profesionales que nutren esta industria.

ISIDORO CUBERO, presidente del Foro Andaluz de Bienestar Mental

Voy a centrarme en el patito feo de la discapacidad, que son los problemas de salud mental y la discapacidad intelectual, y en concreto para personas que están fuera del sistema y no acceden a los recursos de la Administración. Para ellos es clave la prevención y la unidad de calle que tiene el Ayuntamiento. ¿Tiene pensado mantener este servicio o incluso incrementar su dotación presupuestaria y de personal?

El enfoque que estamos dándole a la accesibilidad en Córdoba es universal. Normalmente se ha identificado accesibilidad con eliminación de barreras arquitectónicas, pero es mucho más. En esa materia, hemos avanzado mucho estos años. Luego, respecto a la salud mental, empezar reconociendo que era un enfoque que no existía. Tengo que reivindicar ahí a mi concejala Eva Contador, que ha empezado a acercarse, primero, a las asociaciones, saber cuáles son las necesidades y, después, empezar a darle respuesta. La idea, si tenemos la oportunidad, es seguir creciendo en la medida en que podamos en ese aspecto.

JOSÉ M. RGUEZ-CARRETERO, gerente de Atradeco y secretario provincial de Femeco

¿Cuáles son sus planes para la creación de una red de carga de vehículos, tanto concesiones administrativas a empresas privadas como a través de puntos públicos?

Todo va enmarcado en un plan urbano de movilidad sostenible y en Córdoba ya hemos implantado las zonas de bajas emisiones, algo que hemos hecho con naturalidad y no ha generado ninguna polémica ni disputa en la ciudad. Eso es bueno porque nos protegemos, pero a la vez hacemos que la ciudad lo adopte como algo normal. Por otro lado, las perspectivas del sector es que va a haber una evolución de los vehículos. Vamos hacia una descarbonización con distintas tecnologías, donde la eléctrica puede tener protagonismo. Ahí hay dos cuestiones: una, desde un punto de vista público, vamos a optar a los programas de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos para la financiación de puntos de recarga eléctrica, y luego tenemos que sacar concesiones de espacios públicos para las empresas que quieran implantar esos puntos de recarga con la misma naturalidad que ocurre con las gasolineras. Los tiempos, las ciudades y la movilidad cambian, y debemos adaptarnos a esas novedades.

RAFAEL ROMERO

Isabel Albás, ex de Cs; Julián Urbano, ex de Vox, ¿qué ha buscado con estos fichajes?

Isabel Albás ha sido la primera teniente de alcalde estos años, ha dado estabilidad al gobierno, ha sido un socio leal en lo bueno y en lo malo, y ha ayudado a sacar adelante esta ciudad estos años. A ella tampoco le han dado posibilidad de permanecer en Cs, no ha habido esa opción, y creo que es bueno seguir sumando espacios en el PP a quienes quieren sumarse. También quiero decirles a quienes votaron la última vez a Cs --la candidatura de Albás sacó alrededor de 25.000 votos-- que tienen su casa en el PP, que tenemos las puertas abiertas. Y Julián Urbano es un caso distinto, porque ha estado más tiempo de su vida política en el PP que en Vox. Julián Urbano ha hecho, como otros muchos, un camino de ida y vuelta y ahora vuelve a su casa que es el PP, igual que espero que vuelvan otros muchos.

RAFAEL ROMERO

Hablando de Vox, ¿qué es lo que más le preocuparía de tener que gobernar con ellos en caso de tener que gobernar con un pacto?

Yo quiero gobernar desde la moderación y el diálogo, y hacerlo con más profundidad. Insisto en poder gobernar con una mayoría suficiente porque la ley electoral de los comicios locales es distinta a la de otras. Aquí la fuerza más votada, a excepción de que el día que se constituya el Ayuntamiento haya una mayoría absoluta en torno a otro candidato que no haya sido el más votado, obtiene la Alcaldía. Por eso quiero que seamos la lista más votada y que lo seamos con margen para poder seguir gobernando. He dicho que hay que gobernar para todos y no me gustan las posiciones que están más escoradas porque te alejan del sentir mayoritario de la ciudad. Desde la moderación y desde el diálogo es desde donde se construye ciudad.

MANUEL TORRES, director de la cátedra Unesco de Resolución de Confictos de la UCO

Por encima de todos los problemas a los que se enfrenta Córdoba, en mi opinión, está el del cambio climático. Los temas de movilidad nos pueden sobrar si alcanzamos temperaturas tipo Bagdad, de 50 grados, ¿cuál es su plan a corto, medio y largo plazo para compensar el estrés de calor que vamos a sufrir? ¿Hay un compromiso para no hacer paseos como el del Vial o la plaza de Las Tendillas o las Tres Culturas?

De los tres retos que vengo repitiendo en mi campaña, el primero es que seamos una ciudad logística, y el segundo es el del cambio climático. Dos reflexiones generales: en el futuro, o somos sostenibles o no seremos, aunque desde lo local no podemos cambiar directamente el clima, pero sí mitigarlo. Hoy en Córdoba ya tenemos plan de acción contra el cambio climático y el otro día constituimos la comisión de expertos contra el cambio climático, donde todo aquel que tiene algo que decir está y se puede sumar más gente. Hay que actuar sobre el planeamiento, porque el PGOU, como bien dices, no estaba adaptado hace 20 años cuando este reto aún no estaba sobre la mesa. Hoy hay que cambiarlo, y eso implica cambiar de materiales, cambios en la planificación de los barrios y hay que actuar en el plan de casco histórico con actuaciones de sombra. Además, tenemos que seguir aumentando las zonas verdes: hemos dotado la ciudad de un millón de metros cuadrados y queremos seguir con un millón más: parque de Levante, Arruzafilla y los bordes de la ronda Norte porque son zonas que mitigan el calor y son sumideros del CO2. Si completamos ese anillo verde, conseguiremos que Córdoba sea la ciudad con más zonas verdes por habitante de España. Luego otro eje es el agua, que no la podemos fabricar y es un bien escaso. Lo único que podemos hacer es invertir en equipamientos, depuradoras en Trassierra, Las Jaras, en tanques de tormentas, como ya hace Emacsa, o mejorar las conducciones que eviten fugas. También liderando la innovación, por eso propongo que igual que se ha creado en el seno de CECO un clúster de la logística, creemos el clúster del agua para liderar la gestión del agua en Andalucía.

¿Y Emacsa seguirá siendo pública?

Sí, claro, llevo 4 años en el gobierno y no he privatizado nada.

MARINA BORREGO, secretaria provincial de CCOO

Para CCOO el empleo es una de sus prioridades. ¿Va a reforzar con personal las empresas municipales, los organismos públicos y el propio Ayuntamiento? ¿Va a atraer a empresas para que Córdoba tenga una industria como merece y empleo de calidad?

A la primera pregunta un sí rotundo. Antes de la campaña electoral, estuve reunido con los comité de empresa de Emacsa, Sadeco y Aucorsa, donde hay necesidad de personal de distinto calado y tipología que vamos a acometer. En Sadeco, por ejemplo, la demanda es de unos 200 empleados públicos que son los perdidos con las tasas de reposición y hay un compromiso por mi parte de hacerlo porque la ciudad, además, ha ido creciendo. Tenemos necesidades que eran puntuales y se están convirtiendo en estructurales por el hecho, por ejemplo, de que si no usamos pesticidas, crecen más las hierbas. Antes eso no había que limpiarlo porque no salían y ahora sí. Más necesidades, más barrios y menos personal, no cuadra. En Aucorsa nos pasa algo parecido, porque tenemos más barrios y damos servicios a polígonos industriales y zonas que antes no se cubrían. Tenemos que aumentar plantilla y renovar la flota. Y Emacsa que, pese a tener la mejor situación, también necesita refuerzos. A la plantilla del Ayuntamiento, en los últimos años, se han incorporado más de 500 empleados públicos, entre funcionarios de oposición e interinidades, pero tenemos que seguir porque los ayuntamientos democráticos, constituidos hace 40 años, tienen una plantilla muy antigua con más de cien jubilaciones al año. Tenemos que hacer esfuerzos para que sigamos a este ritmo de incorporación porque si no nos quedamos sin gente, especialmente en algunos servicios como policía, bomberos o servicios sociales y atención ciudadana.

Respecto a la segunda pregunta, decirle que estamos haciendo esfuerzos y que la semana pasada tuvimos una magnífica noticia con la decisión de una gran empresa de instalarse en Córdoba al calor de la base logística del Ejército, la primera que da el paso.

¿Y en Infraestructuras y jardines?

Sí, se hará en todas las áreas.

RAFAEL BADOS, presidente de la Federación de Comercio Córdoba

Córdoba es una ciudad eminentemente de servicios y, dentro de ellos, el comercio es un actor fundamental para la economía y el empleo. Me gustaría conocer cuáles son sus propuestas para el comercio de cercanía.

La primera reivindicación es el diálogo entre la Administración y las entidades sociales y asociaciones empresariales. Vuestras propuestas son nuestras propuestas. Hace 4 años nos dijisteis que queríais dinamizar el centro con un espectáculo en Navidad y fue una realidad en seguida. Ahora quiero mantener la colaboración con los centros comerciales abiertos para seguir dinamizándolos; y crear una escuela de comercio, que sale también de vuestras demandas. Para ello quiero seguir el mismo modelo que con la escuela de hostelería, para lo que se ha cedido un espacio municipal.

RAFAEL ROMERO

En los anteriores comicios, uno de vuestros mantras fue los remanentes que dejaba el anterior gobierno. Al final, ¿cómo queda la caja, usted que es de números y habrá hecho las cuentas? ¿Cuánto se le deja al gobierno entrante?

La caja está muy, muy, muy bien saneada. Seguimos teniendo un superávit recurrente de entre 20 y 30 millones al año, lo que es bueno porque significa que la ciudad está preparada para afrontar los retos y permitirse seguir rebajando impuestos. La deuda de los bancos sigue bajando; el periodo medio de pago a proveedores se ha establecido también alrededor del límite de los 30 días, unos meses más y otros menos; y el remanente, también estabilizado. ¿Qué es lo que ha cambiado? A efectos de contabilidad nacional, lo que cuenta para el Gobierno de cara a Europa es la estabilidad y ahí, después de la crisis, el margen es cada vez más estrecho. Tenemos una estabilidad en torno a los 11 millones. Estamos en positivo pero ya no hay un margen tan amplísimo como había antes porque hemos ejecutado más. En ejecución de los presupuestos de 2022 hemos llegado casi hasta los 300 millones. Por hacernos una idea, en 2018 se ejecutaron, aproximadamente, 270. Y este año en concreto va a ser especial porque teníamos 25 millones en caja para financiar la base logística, que estaban preparados. Ya se han pagado, con lo cual este año la ejecución va a subir mucho, tanto como nos perjudicó el año pasado, 25 millones que en un día están ejecutados. Las cosas van saliendo y seguimos teniendo un equilibrio presupuestario sano para que me toque a mí o al siguiente no tenga que preocuparse como nos pasó a nosotros, cuando nos dijo el tesorero que no podíamos pagar las nóminas de octubre de 2019.

MILAGROSA GÓMEZ

Tenemos pendiente recuperar una feria de joyería en Córdoba, diferente a la que había, porque el modelo de negocio ha evolucionado. Nos encontramos con que esas ferias internacionales se están haciendo en colaboración público-privada. ¿Vamos a contar con la colaboración de la Administración en Córdoba?

Sí. Hoy Córdoba cuenta con un gran escaparate, un gran recinto donde poder hacerlo: el Centro de Exposiciones. Llevamos dos ferias de cierto calado que han sido un éxito (Grupo Peña y On Industry). Nuestra forma de gestionar ese espacio es ponerlo a disposición de empresas o instituciones que quieran celebrar allí algo. Normalmente, no vamos a hacer colaboraciones, porque no somos organizadores de congresos. Ahora bien, hay circunstancias que son distintas: joyería, grandes industrias de esta ciudad, sectores que queramos poner en el escaparate... Actuaremos de dos formas: una, ceder ese espacio y, dos, nos implicaremos en la organización de los eventos. Estamos hablando de que Córdoba quiere sacar sus productos en una gran feria para que los conozcan. En esos casos, estaremos abiertos a esa colaboración público-privada en los que Córdoba tiene protagonismo.

RAFAEL ROMERO

Aprovecho esta pregunta para recordar que otras formaciones llevan propuestas en sus programas para un tercer centro de feria o un auditorio en Miraflores. ¿Cree que hay sitio para ese tercer espacio? ¿Y qué solución se le podría dar a Miraflores?

Respecto a recuperar un palacio de congresos, me parece que la ciudad no solo no lo necesita, sino que es un gasto superfluo e innecesario. El palacio de Koolhas ya nos costó 10 millones y no vimos nada y el CEFC, en total, nos ha costado 16. En segundo lugar, el proyecto total de Koolhas iba a suponer algo más 80 millones, unos tres presupuestos de inversiones del Ayuntamiento. Ahora mismo, Córdoba tiene un gran centro de congresos de formato medio en Torrijos, con una ubicación fabulosa, y el CEFC, que va a acoger ferias y puede acoger congresos de hasta 5.000 personas. No veo la necesidad funcional ni la necesidad de destinar recursos a un tercer auditorio por ningún lado. Respecto a Miraflores, y sin ánimo de entrar en polémicas, es una zona inundable según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Además, cualquiera que mire el PGOU va a ver una forma amarilla en forma de hacha, que es exactamente el diseño de Koolhas, que está encajado en amarillo y alrededor de una zona verde. ¿Cuál es la realidad? Que donde está pintado el verde hay un amarillo que es el Centro de Creación Contemporánea, aunque está pintado como si fuera zona verde, y donde iba lo amarillo, no hay nada porque no se llegó a hacer. ¿Qué entiendo que es lo más sensato siendo además zona inundable, circunstancia que dificultaría mucho la construcción? Dejar como zona verde ese espacio que complemente al equipamiento que ya está ahí, el C3A. Lo digo porque eso es lo que me encontré cuando llegué a la Alcaldía y recuerdo que fui el primero en decir que quería ahí un auditorio, aunque luego uno llega, aprende y a día de hoy no lo contemplo.

ISIDORO CUBERO

Vuelvo con el tema de la salud mental, que para muchos es ya la mayor pandemia del siglo XXI. Nos encontramos con un problema cuando se requieren fuerzas policiales para atender a alguna persona con un brote psicótico que no saben actuar, llegando en algunas ocasiones a cometer pequeños delitos de desacato, que acaban por la trampa de los juicios rápidos o bien en la cárcel o con condena a no acercarse a sus familiares, que resultan ser los únicos cuidadores que tienen. Para evitarlo es fundamental la formación de la Policía Local. Me consta que se hizo hace años en colaboración con la Fiscalía. ¿Tiene previsto la formación de la Policía Local para que sepan actuar con estas personas, que no son delincuentes sino enfermos?

Le contesto casi desde una experiencia personal porque mi padre estuvo 10 años con Alzhéimer, sé lo que habla y sé que los enfermos pueden pasar por fases violentas, aunque no era el caso especialmente de mi padre. Si esa es una demanda que tenéis, así lo haremos. Mire, en política hay cuestiones que uno quiere hacer a veces y son difíciles porque uno tiene que poner todo un entramado administrativo y a veces llegas o no llegas para sacar un gran proyecto. Y hay otras cuestiones que dependen de la voluntad y del acuerdo. Así que lo haremos, y lo haremos rápidamente.

JOSÉ M. RGUEZ-CARRETERO

Es una preocupación del sector del metal la política de polígonos industriales. ¿Qué va a hacer si es reelegido en cuanto a la integración urbana de esas zonas?

Es mi intención mantener el transporte público, que antes no llegaba y ahora sí y sirve para trabajadores y clientes, porque muchos son polígonos comerciales. En segundo lugar, de la mano de CECO y de la comisión mixta de polígonos --que integra Policía Local, Sadeco o Infraestructuras-- invertir un millón de euros al año en infraestructuras. Y, por último, una cosa que está bastante avanzada que es la conexión de Las Quemadas con la autovía, porque en horas puntas es un punto negro de tráfico. Actuaremos por delante de los promotores e intentaremos convertir la conexión desde la ciudad en una vía más amable, más accesible.

MANUEL TORRES

¿Qué plan tiene de generosidad para la UCO en la Zona Militar? Lo digo porque el convenio tiene unas cláusulas un poco raras y creo que deberíais ser generosos con Filosofía y Letras.

Sí, el rector me lo ha pedido. Ahí ya hemos sido responsables porque recuerdo que yo en la anterior campaña dije que ahí quería que fuera el polo tecnológico. Pero la UCO y Defensa nos transmitieron que había interés y nosotros, además, teníamos el edificio de la Normal acabado. ¿Qué hicimos? Pues decir: adelante con el proyecto a la Universidad y a Defensa. A partir de ahí, en esos planes hay una parte de aprovechamiento que es público, y que el Ayuntamiento tiene por ley, y eso es en lo que estamos trabajando: que ese aprovechamiento público vuelque a la UCO, aunque no puedo renunciar a lo que la ley nos da. Vamos por buen camino y la intención es esa.

MARINA BORREGO

En CCOO sabemos que las zonas de gran afluencia turística y las aperturas de comercios los domingos no van a generar más empleo. Usted que lleva a un representante en su lista proveniente de las grandes superficies, ¿está dispuesto a comprometerse a revertir la situación?

Primero quiero agradecer a CCOO el trabajo y el talante en este asunto, porque como en otros tantos el conocimiento viene del que está en la materia. Hemos mantenido ya muchas reuniones. En las zonas de gran afluencia turística estamos trabajando en una comisión municipal donde estamos todos (hay otra de ámbito autonómico) y el compromiso es dar pasos y negociarlo con todos los implicados: trabajadores, representantes de las pymes y de las grandes superficies. Por cierto, que quien viene en mi lista es otro trabajador más, que no es accionista de El Corte Inglés. En el seno de la comisión lo que queremos plantear es la posibilidad de una revisión más ajustada a la realidad de Córdoba. Creo que hay zonas donde no creo que haya esa gran afluencia turística. Lo más importante es que trabajemos juntos y recordar que la última palabra la tiene la comisión andaluza, que yo como alcalde no puede cambiar eso. Pero sí podemos trabajar con los argumentos que nos deis, hacer una propuesta más acorde con la ciudad y esperar que la Junta de Andalucía lo acepte.

RAFAEL BADOS

Por alusiones, me vais a permitir un apunte: la zona de gran afluencia turística no es ninguna novedad en la ciudad de Córdoba. Está implantada desde 2012. Comercio Córdoba fue de la mano del Ayuntamiento para acotar esa zona a la Patrimonio de la Humanidad. En 2019 hay una sentencia que tumba esa declaración. Quiero recordar, además, que el decreto emana de Madrid, que prima las aperturas en las ZAT. Respecto a mi pregunta: ¿va a formar parte de la futura oferta turística el comercio, una anormalidad de hace años? ¿Cuáles son vuestras propuestas?

Lo más importante: turismo de congresos y negocios, que es lo que entre semana nos puede subir las pernoctaciones. Tenemos dos grandes equipamientos al 100%. Segundo: oferta de ocio y cultura nocturnos. El espectáculo de luz y sonido está ya dando resultados; Caballerizas, debemos culminar la expropiación con papeles a Córdoba Ecuestre para que pueda aumentar su oferta; y, en tercer lugar, ha habido una anormalidad en la ciudad derivada de que ha habido gobiernos de coalición, y al final el comercio y el turismo han estado en distintas áreas. Espero que ahora no, de forma que podáis participar en esa oferta.

RAFAEL ROMERO

Por curiosidad, ¿con quién de los otros candidatos se iría de copas?

Porque sería distinto, seguro que divertido y me parece buena persona: Juan Hidalgo.