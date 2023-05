El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha recalado este sábado en la comarca de Los Pedroches, concretamente en Hinojosa del Duque y Pozoblanco, donde ha anunciado que el Gobierno intentará que las ayudas para agricultores y ganaderos aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros estén desembolsadas antes del próximo mes de octubre. En este sentido, ha garantizado que el Ejecutivo nacional está "preparado para dar el apoyo necesario a los agricultores y ganaderos" con un doble objetivo: que continúen la producción y que los precios se mantengan de forma moderada.

Junto al alcalde y candidato hinojoseño del PSOE a las elecciones del 28M, Matías González, ha indicado que es "optimista" al respecto porque ambos sectores "están haciendo un trabajo muy importante pese a las dificultades". Para Planas, el PSOE está demostrando que representa "los mejores valores y el trabajo de nuestra España y Andalucía rural".

Sin embargo, no ha aclarado por qué el trasvase de Puente Nuevo a Sierra Boyera, como piden numerosos sectores del norte de la provincia de Córdoba, ha quedado fuera del paquete de medidas del Real Decreto. "No desviemos la atención, ahí donde estamos, estamos resolviendo los problemas, no creándolos", se ha limitado a decir ante los periodistas.

Planas ha acompañado también al candidato socialista a la Alcaldía de Pozoblanco, Rafael Villarreal, en un paseo por el centro de la localidad durante el cual profesionales del campo se acercaron para exponerle sus preocupaciones, entre otras, la necesidad de ayudas directas al transporte de agua a las explotaciones y a la alimentación ante los altos precios que se están soportando. Sobre este asunto, y sin entrar en cifras concretas, el ministro ha destacado los 355 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado esta semana a la ganadería de carne y de leche junto a los 276 millones dedicados a la agricultura que serán objeto de desarrollo posterior. Para Planas, "el gran problema es que no hay paja ni forraje, por tanto, la alimentación animal es más cara, y estas ayudas quieren aliviar a los ganaderos esos costes adicionales, pero también conseguir que se continúen produciendo alimentos y no haya ninguna reducción de oferta que suponga una elevación de precios de los mismos", ha señalado.

Por lo que respecta a la ayuda al transporte de agua, Planas ha dicho que son temas competencia de la Diputación de Córdoba y de los ayuntamientos.

Rafael Villarreal: "La comarca de Los Pedroches se está jugando su futuro"

Por su parte, Rafael Villarreal ha expresado su compromiso con Pozoblanco y, en concreto, con el sector agroganadero, añadiendo que no se va a "cortar en reclamar a quien sea algo necesario para Pozoblanco". Siguiendo esta tónica, tras defender la inversión del Gobierno central para conectar La Colada con Sierra Boyera, "gracias a la cual hoy los ciudadanos tienen agua en sus grifos aunque no sea de calidad", ha pedido al ministro que "tenga en cuenta a la comarca, que se está jugando su futuro", y que sea otra vez el Gobierno de España el que coja las riendas para solucionar el problema de la sequía en la zona. Sobre los problemas de potabilidad del agua en Los Pedroches, Planas dijo que "Emproacsa está trabajando en ello y el Gobierno de España dará apoyo en caso de ser necesario".