Carlos Barrón repite como rey de Europa con el Palma Futsal

El Mallorca Palma Futsal venció (1-5) al Barça y se proclamó por segundo año seguido campeón de Europa de fútbol sala, con una sobria y valiente actuación en Ereván (Armenia), para seguir el idilio de un equipo con hambre de éxitos. El portero cordobés Carlos Barrón formó parte del equipo campeón.

Los de Antonio Vadillo mandaron en el primer tiempo pero también tuvieron que sufrir, aunque al descanso se fueron por delante. Después, el Barça fue quien apretó, con un Touré que acumuló las mejores ocasiones azulgranas en busca de la remontada.

El campeón golpeó con Neguinho cuando más apretaba el rival y, con el tiempo en contra y dos goles abajo, el Barça no encontró los caminos a su quinta Copa de Europa. No llegaba favorito a la 'Final a cuatro' el Palma, pero el espíritu del campeón afloró con una garra y una intensidad que no tuvo rival en el parqué armenio.

El Palma remonta antes del descanso

La final se fue al descanso con el Palma por delante con un gol de Vilian a 7 segundos del intermedio, un 1-2 caprichoso que se alió con el defensor del título. El empate parecía justo, aunque el equipo balear empezó mejor que el Barça.

Tras repeler la intensidad y las llegadas del Palma durante más de diez minutos, el Barça necesitó mucho menos para marcar el 1-0.

Adolfo hizo el 1-0 en el 15' y el final del primer tiempo parecía para los catalanes. Sin embargo, Romulo firmó el 1-1 en un saque de esquina y Carlos Barrón, decisivo bajo palos ya en semifinales, irrumpió también para el Palma. Catela y Ferrao desaprovecharon sendos 'doble-penalti' casi en el último minuto.

El Barça reacciona

El guion dio otro giro en el marcador para los de Antonio Vadillo, con el 1-2 de Vilian. Obligado a reaccionar, el Barça asumió el protagonismo en la reanudación y se fue a por el empate, pero el Palma se defendió con orden.

Touré, incisivo en el uno contra uno, y Catela se toparon con el larguero y con un Luan Muller que se hizo gigante. De la adversidad, muy encerrado en su portería, el Palma dio el golpe a la final con el 1-3 de Neguinho en el minuto 33.

Velasco tiró de portero-jugador pero no encontró los caminos, perdiendo además a Sergio Lozano por una tarjeta roja al cortar una contra con la mano. El Palma puso la guinda en superioridad con Chaguinha y Neguinho en el último minuto, para ganar la segunda Champions de un Palma que quiso más después de estrenarse hace un año en el Velódromo Illes Balears. Barrón ya es dos veces campeón de Europa.