Iván Ania y el punto en Ibiza: "Nos permite cumplir un objetivo que nos habíamos marcado"

Salió satisfecho con el resultado, no tanto con el juego ni las sensaciones. Sea como fuere, el Córdoba CF escapó con justo lo que necesitaba de su visita al Ibiza en el Municipal de Can Misses (1-1), donde se vivió un pleito extraño, sin excesivo brillo entre rivales directos, pero con el saldo necesario para dejar a los de Iván Ania colocados matemáticamente como subcampeones -y cabezas de serie en la fase de ascenso- antes de dar carpetazo al calendario regular de Liga en el Grupo 2 de Primera Federación, que tendrá una despedida dulce -ante el Algeciras en casa- la próxima semana. «Es un punto que nos permite cumplir un objetivo que nos habíamos marcado. Era un partido que no era eliminatorio, como va a ser en el playoff, pero sí un partido fuera de casa en el que sabías que podías jugar con el empate y la victoria», señaló el propio preparador blanquiverde tras la cita.

Múltiples lecturas

Le costó lo suyo al bloque cordobés el encontrarse en el partido. Si bien Can Misses era un escenario lícito para sacar todo el arsenal de recursos entre dos presumibles aspirantes al salto de categoría, desde los primeros compases se apreció mucho ritmo pero poca claridad. La primera mitad, en esa línea, dejó no pocas lecturas para el ovetense: «Creo que con balón hemos estado bien, tanto once contra como once contra diez. Defensivamente, en la segunda parte con superioridad numérica es mejorable. Permitimos demasiado el golpeo a los dos puntas. Permitimos varias transiciones que, teniendo uno más, no las tienes que permitir. Intentamos hacer ese segundo gol hasta que vimos un momento en el que ya era difícil y decidimos mantener el resultado. Tan importante como ganar era no perder», analizó.

No le gustó del todo al ex del Algeciras, en esa línea, la disposición de los pupilos durante diversas fases de la cita. Especuló con el esférico y el resultado el bloque andaluz cada vez que el guion lo exigía, a veces incluso con cierto peligro -el Ibiza rondó el empate en no pocas ocasiones-, aunque el broche acabó siendo el deseado, más allá de no obtener la victoria que se había fijado como principal objetivo. «Cuando ellos tenían dos puntas de referencia, era difícil de manejar. Son dos jugadores físicamente superiores a nuestros centrales. Entendíamos que lo que iban a intentar era poner centros laterales. En uno permitimos que lo hagan y nos hacen un gol, en un playoff no lo podemos permitir, esos detalles son los que decantan la balanza para un lado o para el otro. Intentamos hacer ese segundo gol que nos diera tranquilidad y que ellos tuvieran que ir más al ataque», declaró.

Iván Ania arenga a los suyos durante el cruce en Can Misses. / LOF

Mirada en el ascenso

Recuperando el saldo, eso sí, el punto de botín tiene ya un valor incalculable para los intereses del Córdoba CF, que deberá esperar a la resolución de la última jornada del campeonato para conocer el dibujo total de su lado del cuadro en la fase de promoción, al igual que el de su primer rival en la carrera por el ascenso. «La próxima semana veremos quién nos toca. El que nos toque va a ser difícil seguro, igual que nosotros vamos a ser difíciles para ellos», indicó. «Lo que nos ha llevado hasta aquí es lo que nos tiene que hacer pasar las dos rondas. Vamos a pensar primero en la primera, a ver quién nos toca el domingo y, a partir de ahí, estudiarle, analizarle y, sobre todo, recuperar a la gente, para que estén disponibles el mayor número de jugadores posibles y en las mejores condiciones», añadió.

«Llevamos mucho tiempo con mucha presión encima, muchos minutos... Intentando alcanzar al Castellón, aunque no fuimos capaces, eso desgasta mucho. Todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que hagamos el próximo sábado no sirve de nada cuando empiece la semana de playoff, porque ahí los detalles son definitivos, las áreas son definitivas y los momentos del partido. Son partidos que hay que saber jugarlos, hay que jugar con todo, contra el rival, manejar el marcador... Ni tendencias ni sensaciones no valen de nada, tienen mucha tensión, muy tácticas y hay que, más que ser superior al rival, hay que saber jugarlos», apostilló, avisando.