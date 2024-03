El Córdoba Futsal golea al Betis y apalabra la permanencia en Primera División

Tiene poderosas razones el Córdoba Futsal para sentirse orgulloso. Hizo lo que debía y, además, lo hizo de un modo incontestable. Superó, como viene haciendo desde que se inició el curso, los contratiempos sobrevenidos -esta semana se les fue para siempre Huguinho y se lesionó Kaué en las vísperas- y tiró de oficio y corazón para imponerse al Real Betis en una confrontación crucial. Los béticos, con un plantel repleto de calidad, desconcertado por la situación y con un reciente cambio de entrenador, llegaban para gastar una de sus balas por la permanencia en Vista Alegre, donde siempre habían puntuado en las temporadas anteriores.

Pero ahora soplan otros vientos en el Palacio de Deportes. Muhammad, Guilherme, Zequi y Lucas Perin marcaron los tantos en un 4-1 que deja un panorama claro: ahora los cordobesistas están a diez puntos -más el golaverage- de un Betis que sigue en puesto de descenso. Faltan quince puntos en juego. Si no media un improbable desastre, la sexta temporada consecutiva en Primera División está camino de ser una realidad.

Antoniazzi y Piqueras, con el árbitro tras una falta en el Córdoba Futsal-Real Betis. / Manuel Murillo

Lo clásico de un clásico en construcción

No hay vez que crucen sus caminos y se viva una jornada plácida. No lo propician ni las circunstancias -un vistazo a la clasificación lo explica todo- ni el historial de rivalidad andaluza que ambos clubes mantienen desde que ascendieron a la máxima categoría de este deporte. Esta vez no fue una excepción. El Real Betis, que cada año se hace el propósito de no pasar angustias por la permanencia pero no termina de conseguirlo, visitaba un Palacio de Deportes Vista Alegre en el que tradicionalmente ha logrado arañar puntos. Siempre con partidos al límite, con muchos vaivenes, más pasionales que tácticos. El Córdoba, que quiere poner cuanto antes el broche a la permanencia, se jugaba una carta fundamental. El duelo rezumaba trascendencia. Y se notó desde el pitido inicial.

Con un puntal menos en la rotación -se cayó el pívot Kaué por molestias y le suplió el canterano Rubén Sánchez-, los cordobesistas encontraban el primer obstáculo. En el cuerpo técnico ya han normalizado esta plaga continúa de bajas, que persiste desde la primera jornada -ya van veinticinco- como una tragicómica maldición. Lo de contar con la primera plantilla profesional al completo para un partido ha sido -y parece que será- tarea imposible. Pero es lo que hay. Y ni una queja, oiga. Más allá de su mayor o menor acierto, queda claro que el Córdoba Futsal tiene el pellejo duro y una voluntad de hierro.

El internacional paraguayo Arnaldo Báez, de vuelta en el Córdoba Futsal-Real Betis. / Manuel Murillo

Antoniazzi y Muhammad fueron los primeros que dieron testimonio en ataque por parte del cuadro anfitrión, estimulado por el ambiente en las gradas. Los béticos, que vivían su primer partido como forasteros con Ramón Martínez en el banquillo -suplió hace dos jornadas a Bruno García-, le ponían ardor al asunto. El veterano Lin llevaba el mando en un Betis mucho más necesitado, en puesto de descenso directo y con media docena de jornadas en el horizonte. Presión pura.

Muhammad decide

Pulinho generó ocasiones por su banda y en el Betis sobresalió el internacional prieguense Rafa López, que protagonizó tres acciones peligrosas entre las que se intercaló un trallazo al poste de Roger. Había ritmo y situaciones de riesgo en las áreas, en un escenario un tanto alocado. De los que gustan en las gradas y enervan en los banquillos.

El equilibrio lo rompió Muhammad Osamanmusa a su estilo. Recibió de espaldas, se revolvió ante Rafa López y le pegó con el alma para clavarla de un derechazo en la escuadra. El Betis lo sintió. Una falta de Piqueras la rechazó Fabio y Lin la mandó arriba, perdonando la oportunidad de empatar. Ambos equipos figuran entre los menos goleadores de la Liga y en el parqué de Vista Alegre escenificaron algunos de los porqués de esa estadística.

En balón parado llegó la igualada. Piqueras lanzó una falta rasa y potente sorprendiendo a Fabio, al que se le fue el balón por debajo del cuerpo. El meta hispalense Molina salvó con la pierna un tiro de Muhammad a falta de dos minutos, salvando a los suyos en una fase en la que se sostenían con mucha disciplina y posesiones largas.

Josan pidió tiempo muerto a falta de apenas un minuto con una falta pendiente. No fue en esta acción, sino en la posterior en la que funcionó la estrategia. Perin sacó de esquina y Guilherme la tocó en la línea para hacer el 2-1. El Córdoba tenía medio camino andado en el intermedio.

Cautela y picardía

Los primeros minutos fueron una pelea de serpientes. Ambos se protegían, no perdían el orden... y estaban atentos al error del adversario para lanzarse a morder. Arnaldo Báez rozó el gol para el Córdoba y Carrasco para el Betis. Lo apretado del marcador mantenía un clima de incertidumbre y favorecía las clásicas dudas entre ir a por todo o mantener una actitud más reservada. En este aspecto, los béticos tenían más obligación por su estado en la tabla.

Zequi saluda tras marcar su gol en el Córdoba Futsal-Real Betis en Vista Alegre. / Manuel Murillo

Los verdiblancos iban cada vez más exigidos. El Córdoba pudo romper con un disparo de Guilherme que repelió el poste a falta de siete minutos. Los de Josan González se manejaban bien en un escenario que se iba alterando cada vez más. A cinco del final, Ramón Martínez pidió tiempo muerto para tocar a rebato: sacó al portero-jugador. El efecto lo notó el Betis en lo negativo. Un saque en largo de Fabio lo cazó Zequi para, en un remate difícil en carrera, colocarla dentro para el 3-1. Y en los estertores del duelo, Lucas Perin hurgó en la herida del Betis con un último gol que dejó en Vista Alegre el aroma del deber cumplido.

Ficha técnica