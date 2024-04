Es uno de los mejores delanteros de este siglo, pero tiene los mismos títulos que tú

Después de que el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso confirmara matemáticamente la conquista de la primera Bundesliga de la historia, comenzó a circular un ‘meme’ cuyos protagonistas eran Kingsley Coman y Harry Kane, futbolistas ambos del Bayern de Múnich, el rival este martes del Real Madrid en Champions. El extremo francés gozaba hasta entonces de una racha incomparable al más alto nivel. Desde que debutó con el PSG a los 16 años, Coman había ganado 12 títulos ligueros consecutivos, dos con su primer club, otro par con la Juventus y ocho con el Bayern. Nunca había terminado una temporada profesional sin coronarse campeón liguero.

Venía a decir el meme que ha tenido que llegar Kane al Bayern, el pasado verano, para que Coman no gane una liga. Que el gafe que arrastra el inglés es todavía más poderoso que el duende del francés. Porque Kane no solo no ha ganado nunca una liga. Es que nunca ha ganado nada. Ni una copa, ni una supercopa, ni un título europeo menor, por supuesto tampoco un trofeo con la selección de Inglaterra... Absolutamente nada. Sí, hay infinidad de futbolistas que se han retirado sin ganar ningún título. Pero pocos o ninguno con la talla del ariete que este martes amenaza al Real Madrid en la ida de semifinales de la Champions.

Un fichaje de 100 millones

Hablamos de uno de los mejores goleadores de este siglo, de uno de los mejores futbolistas de la última década, del capitán de Inglaterra, de un fichaje de 100 millones de euros... De una leyenda, en definitiva. Seguramente, el mejor futbolista del planeta que jamás ha ganado nada y al que, esta temporada, solo le queda la Copa de Europa para poner fin a su nefasta racha. Al margen de la Eurocopa, claro.

Kane es el segundo goleador histórico (213 tantos) de la Premier League (fundada en 1992), solo por detrás del mítico Alan Shearer (260) y por delante de leyendas como Wayne Rooney, Sergio Agüero, Thierry Henry o Frank Lampard. En tres temporadas acabó como Bota de Oro del campeonato. En toda la historia de la primera división inglesa, disputada por primera vez en 1888, 136 años de fútbol, ocupa el puesto 19º en el ranking anotador y si hubiera seguido en el Tottenham un año más es fácil que se hubiera acercado muchísimo al top 10. El ariete del Bayern es también el máximo goleador histórico de Inglaterra (62), tras superar a Rooney durante el Mundial de Qatar y el décimo con más partidos jugados, con muchas opciones, todavía con 30 años, de cerrar su carrera como el hombre récord en ese registro.

Harry Kane, en un partido con Inglaterra / EP

Una hoja de servicios envidiable a nivel individual que, sin embargo, no ha conseguido traducir en ningún título colectivo. Las dos veces que más cerca estuvo de lograrlo fueron la final de Champions de 2019, que el Tottenham perdió contra el Liverpool en Madrid, y la de la Eurocopa de 2021, en la que Italia batió a Inglaterra en su propia casa, en Wembley. Kane también perdió la final de Copa de la Liga inglesa en 2021, ante el Manchester City, y quedó segundo en la Premier 2016-17, a siete puntos del campeón Chelsea.

Estuvo cerca del Manchester City

"Los premios individuales son grandiosos. Pero el objetivo ahora mismo como jugador es ganar trofeos. Quiero ganar los títulos más importantes que hay como equipo y no lo estamos haciendo", dijo Kane en 2021, un año en el que estuvo cerca de marcharse al Manchester City. Hubo largas negociaciones entre ambos clubes, pero el acuerdo nunca llegó a fraguarse. Un año después, el equipo de Guardiola se decantó por Erling Haaland y la puerta ‘citizen’ quedó ya cerrada para siempre.

Joshua Kimmich y Harry Kane después del gol del Bayern Munich frente al Arsenal.. / EP

Fue el verano pasado cuando finalmente cerró su etapa en el Tottenham, el equipo de su vida, en el que había militado de manera ininterrumpida (sin contar cesiones) desde los 11 años hasta los 29. Sonó como posible recambio de Benzema en el Real Madrid, de hecho, pero acabó fichando por el Bayern. A priori, no hay mejor club en el mundo para garantizarse títulos. Los bávaros habían ganado las 11 últimas Bundesligas, seis de las siete últimas supercopas, la mitad de las copas de la última década… Pero llegó Kane y la racha del Bayern se terminó. Es sin duda uno de los mejores goleadores de este siglo, pero tiene los mismos títulos que tú.