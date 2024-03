Cuatro reinas del deporte: Carmen Avilés, Alba Cerrato, Noelia Gutiérrez y Ángela Ruiz

La presencia de las mujeres en el deporte cordobés ha crecido a gran escala en los últimos años y así continuará, porque son muchas las deportistas de nuestra provincia que logran grandes éxitos a nivel deportivo. Concretamente son destacables las figuras de cuatro jóvenes que brillan en sus respectivas modalidades, pues suelen dejar el nombre de Córdoba en lo más alto, a nivel nacional e internacional.

Hablamos de Alba Cerrato (futbolista del Sevilla FC), Ángela Ruiz (jugadora del Adesal de balonmano), Carmen Avilés (atleta del Club Playas Castellón) y Noelia Gutiérrez (boxeadora del CAR de Murcia).

Los inicios en el deporte

La pasión por un deporte se hereda en muchas ocasiones. Para Noelia Gutiérrez supuso el impulso que le llevó a ser boxeadora. Su andadura en el ring comenzó a los 8 años de la mano de su padre, conocido en el mundo del boxeo como ‘Guti’. "Mi padre abrió un gimnasio propio y veía a niñas de mi edad entrenar y yo también quería. Desde entonces me encantó y ya no he dejado de practicarlo", cuenta la joven.

Sin embargo, la pasión por el fútbol que tiene Alba Cerrato nació cuando llevaban a su hermano a entrenar y ella también iba: "Lo que quería era jugar con él en su equipo, no entendía que no pudiera jugar con los mayores", hasta que finalmente se animó a jugar a los 7 años y comenzó en un equipo masculino, Los Califas. La delantera pasó posteriormente por otra escuadra masculina, el Séneca, en la que estuvo hasta los 14, cuando se incorporó al Sevilla FC, su actual equipo, con el que compite en la Primera División.

Alba Cerrato celebra un gol en el pasado Europeo sub 17 de fútbol. / RFEF

El deportes como una actividad extraescolar

Por el contrario es muy común empezar a practicar un deporte como actividad extraescolar, como le ocurrió a la extremo de 27 años Ángela Ruiz: "Fue llamando mi atención porque se apuntaron mis amigas y nos lo pasábamos muy bien". Desde entonces, el balonmano ha continuado en su vida. Actualmente es la capitana del Adesal, una entidad que tiene fijada su sede en el pabellón de La Fuensanta.

También sería el caso de Carmen Avilés, que incluso practicó otras actividades como el baloncesto o la danza, aunque finalmente comenzó su andadura en el atletismo en el Club de Atletismo Grupo Oasis de Madrid, ciudad donde residía entonces con sus padres. Posteriormente, tras trasladar su residencia a Córdoba, se enroló en el club Los Califas. Actualmente defiende los colores del Playas de Castellón.

Carmen Avilés, en El Fontanar con las medallas ganadas en los pasados campeonatos nacionales. / VÍCTOR CASTRO

Las trayectorias deportivas

La boxeadora Noelia Gutiérrez, pese a su corta edad, 18 años, ya cuenta con un largo historial de títulos en el peso de -52 kilos. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero revalidó el oro del 2023 en el Drácula Open, celebrado en Rumanía. Además, ha ido acumulando medallas en campeonatos de España, Europeos y Mundiales a lo largo de los años. Noelia se encuentra actualmente concentrada en el CAR de Murcia, formándose y estudiando, para algún día hacer realidad su sueño de ser campeona olímpica.

Desde su inicios en el deporte han sido años de «mucho esfuerzo y sacrificio, ya que he entrenado muy duro todos los días para intentar conseguir el máximo resultado», asegura la púgil. Sus próximos objetivos son el Campeonato de Europa y el Mundial de este mismo año en la categoría joven, retos para los que se siente muy preparada y en buena forma física.

Los sacrificios personales

Para conseguir estos objetivos y medallas ha tenido que superar un largo camino de sacrificios personales, ella y las personas que le han ayudado a formarse como una gran deportista. Noelia, por ejemplo, ha gozado siempre de la presencia de su referente, su padre.

Ángela Ruiz pertenece y lidera como capitana al Adesal, donde lleva jugando desde la temporada 12-13. Actualmente, su club disputa la División de Honor Plata de balonmano y su objetivo es subir de categoría, concretamente a la División de Honor Oro, lo que ya tiene muy cerca. Ángela jugó con el Adesal en la máxima categoría del balonmano femenino español durante tres temporadas (13-14, 14-15 y 20-21), por lo que ya sabe lo que supone competir al máximo nivel en su disciplina deportiva. Esta temporada ha ganado con el Adesal los 21 partidos de liga, por lo que el premio del ascenso es el lógico para una campaña tan perfecta. Ángela se encuentra promediando 4,7 goles por encuentro.

Ángela Ruiz, en El Fontanar. / VÍCTOR CASTRO

El orgullo de defender a su tierra

Para Ruiz, jugar en su club y representar a su ciudad "es un orgullo, por todo el trabajo que hay detrás". Hace un año dejó de jugar por motivos personales pero asegura que ha vuelto "con una ilusión tremenda, pues además está siendo un año bastante bueno deportivamente hablando". En la carrera de una deportista nunca es fácil alcanzar las metas pero ella lo está logrando, a pesar de todos los esfuerzos que tiene que hacer cada día para compaginar su vida deportiva, personal y laboral.

El Sevilla FC cuenta con la joven promesa del fútbol cordobés Alba Cerrato, un club del que forma parte desde los 14 años. Actualmente tiene firmado un contrato profesional con la entidad hispalense hasta el 30 de junio del 2026. Alba, pese a su corta edad, ya posee una medalla de plata con la selección española, ganada el pasado año en el Europeo sub 17. Además, el pasado año debutó en Primera División con el Sevilla FC, con apenas 16 años. Su objetivo es "trabajar duro para conseguir más minutos con el primer equipo e ir convocada con la selección española sub 17 para disputar el Campeonato de Europa y ojalá el Mundial, que también se celebra este año".

Sus inicios en el Sevilla FC no fueron fáciles, ya que tuvo que irse de casa muy joven pero para Cerrato es un sueño porque, "estoy rodeada de compañeras y amigas que se han portado muy bien conmigo, acogiéndome desde el principio como a una más". Incluso comparte habitación en la residencia del Sevilla con su referente y capitana, Amanda Sampedro.

Una velocista en progresión

Carmen Avilés pertenece actualmente al Club de Atletismo Playas Castellón. Recientemente se ha proclamado subcampeona de España absoluta de 400 lisos en pista cubierta. El palmarés de esta atleta de 21 años lo adornan numerosas medallas que ha ganado a nivel europeo y mundial con el relevo 4x400 de España en las categorías de base. También ha competido con el relevo 4x400 de España en varios campeonatos europeos y mundiales de la categoría absoluta. Carmen es un referente para los más pequeños y lo sabe. Le hace mucha ilusión "saber que cualquiera de las cosas que diga puede llegar a alguno de esos niños y les ayude en algún sueño u objetivo que tengan en la vida".

En lo deportivo, el próximo objetivo de Avilés es estar en el equipo nacional de relevos y luchar por una plaza en los Juegos Olímpicos. Por otro lado, a nivel individual pretende trabajar duro para conseguir la mínima e ir al Europeo absoluto de este año. Esta joven atleta tiene claro que todos estos objetivos y sueños que le quedan por cumplir van acompañados de "su sombra y referente deportivo", su entrenador, Antonio Bravo, al que considera "un sabio, un apoyo constante y quien planifica los entrenamientos" para que ella haga las marcas. Carmen ha batido en varias ocasiones en los pasados meses su marca personal y el récord andaluz sub 23 en el 400 lisos bajo techo. A día de hoy se encuentra en el mejor momento de su todavía corta carrera deportiva.

Los desafíos futuros

Son muchas las adversidades que cualquier deportista, tanto hombre como mujer, supera día a día para lograr sus objetivos en el deporte que practica.

En ocasiones, esos retos u obstáculos llegan en forma de una lesión, por ejemplo, para Ángela Ruiz, pues ha supuesto hasta ahora su mayor dificultad en el terreno deportivo: "Tuve una lesión hace años que hizo que creyera que no iba a seguir jugando, pero al final, con fuerza de voluntad y pasión por lo que haces, la propia lesión te lleva a superarte cada día más".

Sin embargo, no es ninguna sorpresa que el camino de una mujer en el mundo del deporte es en ocasiones más duro que el de los hombres. Incluso existen situaciones bastante desagradables a nivel deportivo para muchas mujeres por la desigualdad de género.

La boxeadora Noelia Gutiérrez, pese a su corta edad, ha tenido que enfrentarse a una dificultad innecesaria en el mundo deportivo, "comentarios un poco fuera de lugar porque consideran que este deporte es masculino y no hay hueco en él para las mujeres". Hay que recalcar al hablar sobre estos temas que ningún deporte entiende de género, sino de esfuerzo, sacrificio y constancia para practicarlo.

Noelia Gutiérrez, en su centro de entrenamiento. / CÓRDOBA

La desigualdad

En la misma línea, Carmen Avilés afirma que a pesar de considerar al atletismo un deporte "bastante igualitario" ha sentido que en los relevos "la Dirección Técnica valorase más el relevo masculino que el femenino".

Por desgracia, la futbolista Alba Cerrato también ha superado un camino difícil, sobre todo cuando era más pequeña e iba a otros campos a jugar y recibía "comentarios machistas, si bien las frases ofensivas venían más de la grada que de los jugadores".

Afortunadamente, estas situaciones en muchos deportes están cambiando. El papel de la mujer se empieza a considerar más igualitario con respecto al de los hombres y se les reconoce por su trabajo y sacrificio, tal y como debería ser. Cerrato, en relación a estos avances, afirma que "seguiremos luchando para que, entre todas las jugadoras, consigamos las metas propuestas".

Referentes

Carmen Avilés, Alba Cerrato, Noelia Gutiérrez y Ángela Ruiz representan en este reportaje al presente y el futuro del deporte femenino de la provincia. Ellas y muchas más llevan desde pequeñas trabajando por alcanzar sus sueños deportivos, al igual que los hombres de sus respectivas disciplinas. Por tanto, merecen contar con un apoyo público y privado que les permitan competir en igualdad de condiciones con respecto a sus rivales nacionales e internacionales.