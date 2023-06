El Córdoba CF B y su plan de renovación: salida masiva y retos pendientes

Continúa el plan de renovación, a todos los niveles. La preparatoria del próximo curso prosigue para un nuevo Córdoba CF B que retoma la actividad apuntando a la misma doble tarea pendiente: asegurarse la mejor clasificación deportiva en su respectivo campeonato, en el Grupo 10 de Tercera RFEF, a la par que nutrir de jóvenes talentos a la primera plantilla blanquiverde, que sigue como asignatura a cumplir. Después de un año parcialmente en blanco en el segundo de los aspectos, así, la escuadra dependiente cordobesista continúa dando forma a su nueva propuesta de vestuario con un aluvión de salidas entre manos -algunas de calado-, tras ya haber formalizado las despedidas de Aitor Brito, Adrián Ruiz, Carlos Daniel Dorado, Geovanni Barba, Rafael Castillo, Roberto Abreu, Aníbal Padrón, Juanma Bernal, Manolillo y Joaquín Delgado.

Un listado de hasta nueve marchas, de esta forma, que modifican el dibujo de la escuadra dirigida por Diego Caro de cara al campeonato 2023-2024, que ahora aborda su cuenta atrás con los mismos cauces particulares del pasado ejercicio, empezando por el extenso capítulo de marchas y la búsqueda de nuevos estandartes.

Sin Tarrés ni Christian Delgado

El saldo de aportaciones con el primer equipo durante la temporada regular, por otro lado, también se reduce a una única figura: Christian Delgado. El algecireño, bajo la tutela de Germán Crespo, disputó dos encuentros -con un balance de 70 minutos y una tarjeta roja- para colocarse como la única excepción de una campaña marcada por las escasas oportunidades para las piezas efervescentes del segundo conjunto califal, que sí cuadraron en la rutina de trabajo del técnico granadino y posteriormente de Manuel Mosquera, aunque sin llegar a consolidarse como verdaderas revulsivos desde el banquillo. El mediocampista de 22 años, además, emprenderá el salto al Córdoba CF por contrato en este nuevo curso que se aproxima -estipulado en su pasada renovación-, por lo que Diego Caro verá marchar a otro de sus puntales.

Del mismo modo, la entidad también ha decidido incluir al meta Lluís Tarrés en la doble terna de futbolistas que formarán parte de la escuadra nodriza de cara a la próxima campaña en la categoría de bronce, con opciones de asentarse como segundo bajo palos tras Carlos Marín o, en reserva, la opción de escalar como tercer portero -en calidad de sub-23- y liberar una ficha sénior para la confección de plantilla. De una forma u otra, la ascensión del joven arquero catalán dejará igualmente la portería dependiente en una tesitura delicada y bajo la necesidad de reforzarse para añadir competencia a Eric Ruiz, otra de las piezas destacadas a lo largo del año competitivo.

Ambos movimientos, a su vez, se enmarcan también dentro de los planes de rejuvenecimiento planteados desde la esfera directiva para la próxima campaña, en la que la intención de añadir frescura -en detrimento de cierta experiencia- al plantel será uno de los indudables cimientos en la segunda tentativa de retorno al fútbol profesional, de la mano de un segundo equipo que también deberá reestructurarse afín a dicha tarea.

Dinámica del primer equipo

El rediseño del cuadro dependiente vendrá precedido de una secuencia de despedidas de peso entre sus filas, destacando las marchas particulares de Manuel Ortiz “Manolillo”, Rafael Castillo, Carlos Daniel o Geovanni Barba, todas figuras de calado en el Córdoba CF B y asiduos a la dinámica y convocatorias del primer equipo. Para el primero, el lateral lucentino y capitán del filial, el adiós al club de El Arcángel pone fin a toda una década como blanquiverde -pese a todavía ser sub-23-, de forma sorprendente tras haberse destapado como una de las potenciales bazas de futuro para adueñarse del costado zurdo cordobesista, mientras que Rafael Castillo, símil en el carril derecho, igualmente pone punto y final a una estancia de 11 años en la entidad -en dos etapas-, una vez dejada atrás la condición sub-23 durante el presente curso.

En la misma línea, Geovanni Barba y Carlos Daniel cierran su periplo en tierras cordobesas tras un año de tránsito, con menor protagonismo para el gaditano -en el limbo entre la primera y la segunda plantilla, frecuentemente en las listas de Crespo y Mosquera, aunque sin llegar a realizar su debut- y un papel incuestionable para el extremeño, autor, además, del agónico gol frente al Ciudad de Lucena en la primera fase del pasado play off que valió por un billete a la final autonómica del Grupo 10. Para el ex del Real Betis Deportivo, ya oficializado en el Xerez CD -rival la próxima campaña-, su marcha llega aún ostentando la condición de figura sub-23, no así como para el cacereño, que abandona dicha condición tras el término de la reciente temporada.

De forma paralela, tanto Aníbal Padrón como Juanma Bernal igualan dicha tesitura una vez rebasada la edad establecida para los filiales, mientras que Adri Ruiz, Aitor Brito y Joaquín Delgado acaban vinculación, aunque todavía en márgenes para enrolarse en las filas de otro cuatro dependiente para lo venidero. Por otro lado, el mediapunta Roberto Abreu, otro de los grandes protagonistas en la campaña del segundo bloque blanquiverde en Tercera RFEF, a sus 23 años -próximamente 24-, se despide del club tras un año en el que formalizó su renovación sin posibilidad de alternancia con la primera plantilla califa, habiendo cerrado como notable artífice de la clasificación a la fase de ascenso y pichichi particular del equipo con un total de nueve dianas.