La mejor versión de España arrolla a una Turquía irreconocible en Vista Alegre

La selección española femenina de baloncesto arrancó con una victoria por 76-37 en el torneo de preparación al Eurobasket que disputa en Córdoba. El conjunto que entrena Miguel Méndez dio una excelente imagen ante los cerca de 3.000 espectadores que siguieron el encuentro. Este sábado seguirá el torneo con el duelo que Bélgica y Turquía disputarán a las 20.00 horas. España se medirá a Bélgica este domingo a las 21.00 horas en el partido que cerrará el torneo.

La selección empezó a toda marcha con ganas de encarrilar el partido cuanto antes. Una buena defensa y un ataque coral de su quinteto de gala puso pronto tierra de por medio con un parcial de 10-0 de salida en el minuto 5. El conjunto turco no encontraba soluciones para frenar a una España imparable en esos momentos. La dirección de Silvia Domínguez y los puntos de Raquel Carrera, Alba Torrens y Laura Gil marcaban la pauta sobre la cancha. Las primeras rotaciones no impidieron que el conjunto español siguiera manteniendo el control del juego, si bien ya no mostrando tanta superioridad con respecto al rival.

Un segundo quinteto muy sólido

Miguel Méndez probó en el segundo cuarto con un quinteto muy diferente al inicial. A España le costaba más anotar pero seguía maniatando a su rival en defensa. El regreso a la cancha de Silvia Domínguez y Raquel Carrera devolvió la brillantez al juego español. El público cordobés se divertía en Vista Alegre y no paraba de animar a un conjunto que en el minuto 17 ya había prácticamente roto el partido al alcanzar una renta de 22 puntos (32-10). El plan B turco quedó claro que carecía de la consistencia del español, sobre todo en defensa. España de baloncesto ganaba al descanso por 23 puntos (38-15), haciendo gala de una solidez que por momentos empequeñeció a la mínima expresión al equipo número 5 del ránking europeo.

Jugadoras como María Conde y Leo Rodríguez aportaron también en ataque en el segundo cuarto. El seleccionador, Miguel Méndez, veía con satisfacción como sus jugadoras disputaban la mejor primera parte desde que empezó la fase de preparación.

España no baja el ritmo

Las jugadoras españolas intentaron no bajar el ritmo en el arranque de la segunda parte. Pese a los cambios, la selección seguía siendo plenamente reconocible. España aseguraba el rebote en defensa y a partir de ahí buscaba con alegría la canasta contraria, sobre todo gracias a la brillantez de su juego exterior.

Leticia Romero cumplió a la perfección en la dirección del juego supliendo a Silvia Domínguez. La conexión entre las pívots Raquel Carrera y Laura Gil funcionaba, vaticinando que también la habrá cuando llegue en el Europeo la hora de la verdad.

El festival continuaba en el tercer cuarto frente a una Turquía irreconocible, pues la quinta selección de Europa parecía un conjunto de segundo nivel frente a España. La diferencia ya era de 29 puntos (50-21) en el minuto 29. Las de Miguel Méndez se encontraban tan cómodas que ya se permitieron el lujo de bajar un punto el listón defensivo.

La grada disfruta del espectáculo

Pese a encontrarse el partido más que decidido, la grada seguía disfrutando con el juego de España y el espectáculo que proporcionaba el espeaker oficial en los descansos.

Paula Ginzo y María Conde se unieron a la fiesta española en el último cuarto aportando más puntos a un equipo que superaba la defensa turca una y otra vez.

La imagen de España recordaba por momentos a aquella que no hace tanto tiempo dominaba con mano de hierro en toda Europa. Eran los tiempos, no tan lejanos, en los que solo no ganaba a la intratable Estados Unidos.

La diferencia seguía creciendo hasta los 38 puntos en el minuto 34 (65-27). A Turquía le costaba un mundo anotar una canasta mientras a España apenas nada.

Miguel Méndez hace pruebas

Miguel Méndez pudo hacer todo tipo de pruebas a la vista de la escasa resistencia que presentaba el rival. Desde luego, ni el propio seleccionador se esperaba a buen seguro que el resultado fuera tan abultado.

España ganaba por 34 puntos en el minuto 37 (67-33) mientras ya más de uno pensaba en el partido ante Bélgica del domingo, un rival en principio bastante más complicado que el turco. La selección no tiene que temer a nadie, más bien al contrario, si es capaz de mantener el nivel ofrecido en el duelo contra Turquía de Vista Alegre.

Todo va en orden para España, que tiene como primer objetivo en el Europeo clasificarse para el Preolímpico, lo que conseguirá si termina entre los cinco primeros. Con este nivel de juego, el Preolímpico y las medallas están al alcance de España.