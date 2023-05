La Nocturna Trotacalles vuelve a Córdoba: horarios, recorrido y detalles de la carrera

La Nocturna Trotacalles cumplirá el próximo sábado, 3 de junio, 20 años desde su puesta en marcha. La carrera reina comenzará a las 21.30 horas junto a la IDM El Fontanar y terminará dentro de su pista de atletismo una vez finalizados los 10.000 metros del recorrido.

Horarios de la Nocturna

La prueba reina comenzará a las 21.30 horas, y previamente, a las 19.00 saldrá la primera carrera. Todas con salida en el estadio de atletismo El Fontanar.

Más de 2.100 atletas

Para esta edición se han inscrito más de 2.100 atletas. La última edición celebrada, la correspondiente al 2022, la terminaron 2.329 corredores.

Recorrido de la Nocturna

Los atletas recorrerán 10.000 metros de la prueba antes de acabar en el interior del propio El Fontanar. Los participantes recorrerán una parte del Casco Histórico de la ciudad, pues incluso pasarán por El Patio de Los Naranjos de la Mezquita-Catedral, la Plaza de la Corredera, el Puente Romano o Las Tendillas, entre otros enclaves únicos de la ciudad.

¿Cuáles son las distancias de la carrera?

Habrá premios para los tres mejores de la general, de cada categoría de edad (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, 23 a 35 años, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75 y discapacitados físicos, psíquicos y silla de ruedas), para los tres primeros del club Trotacalles y para los tres mejores equipos.