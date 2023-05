El Córdoba Futsal quiere echar el broche al objetivo en Murcia

Le quedan dos partidos, pero se le está haciendo eterno. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad quiere "terminar ya", según subraya su entrenador, Josan González, y "cerrar el objetivo" de la permanencia en la Primera División. Pudieron y debieron hacerlo el sábado pasado, delante de tres mil personas en el Palacio de Deportes Vista Alegre y ante un Ribera Navarra que era adversario directo. "No sé por qué, pero no lo logramos", reconoce el técnico pontanés. Ahora tienen la oportunidad de resarcirse en una pista que da respeto: el Palacio de Deportes de Murcia, donde aguarda ElPozo (sábado, 18.30, LaLiga Sports TV).

"Va a ser complicado"

De los deseos de no complicarse más la vida y poder abrochar la permanencia deberá extraer el Córdoba Futsal los estímulos para combatir a ElPozo, que está ya pensando en los cruces de la primera eliminatoria por el título. Los blanquiverdes están a otra. Si ganan lo tendrán hecho y si puntúan casi también, pero es que aún perdiendo podrían garantizar su quinto año en la élite. Solo hace falta que el UMA Antequera haga el mismo resultado o peor que los de Josan González, quien pese a todo pone el foco en los suyos.

"Es un partido bastante complicado, como todos los de la Primera División. En este caso, por la entidad del rival y por los números que tiene en casa, diríamos que es más difícil todavía", admite el técnico, que durante los últimos días ha trabajado para mantener a sus hombres en un nivel de activación idóneo. "Sabemos que estamos preparados para competir en cualquier pista. Ya hicimos un grandísimo partido contra ellos aquí en casa, con todos los problemas que teníamos en ese momento", recuerda Josan González. En la primera vuelta, en Vista Alegre, el resultado fue de empate (2-2), con tantos de Lucas Bolo y Zequi.

Apelando al recuerdo

El Córdoba tendrá que rescatar lo mejor de su repertorio para combatir a un equipo como ElPozo que tiene buenos números en su pabellón y que está en la quinta plaza, aguardando ya su cruce de play off y el deseo de reverdecer sus mejores tiempos. Esos que conocen bien algunos blanquiverdes como Miguelín, icono del club charcutero durante una década, o el propio Josan González, que ejerció como miembro de su cuerpo técnico durante siete temporadas. Ahora les toca estar en la trinchera contraria.

"Estamos entrenando muy bien, con muchísima confianza de hacer nuestras cosas bien para merecernos sacar esos puntos que nos faltan para cumplir nuestro objetivo", recalca Josan, quien dice que su deseo es "volver a ser el equipo que fuimos en anteriores jornadas, que había ganado mucho en maduración y concentración".

En la expedición habrá novedades puesto que el parte de bajas sigue siendo amplio. No están ya Pulinho ni Muhammad, en Brasil y Tailandia, respectivamente, y a quienes no se espera ya hasta la próxima temporada. Tampoco jugará Ismael -que pasó por el filial murciano-, que cumplirá su segundo partido de sanción después de su expulsión ante el Levante, pero vuelve Jesús Rodríguez, que disfrutó de un permiso por paternidad similar al que anteriormente tuvo el portero Cristian Ramos. El cordobés, uno de los capitanes, está en la puerta de salida del club, al igual que Jesulito, si bien en el caso del gaditano ya se ha hecho oficial porque el propio jugador lo desveló a través de sus redes sociales. No ha ido en la citación para Murcia y su participación en el presente campeonato podría haber concluido ya.

El Córdoba, con el aliciente de un puñado de canteranos -Víctor, Rafalillo, Álex Bernal y Joaquín- en el grupo, viaja con la idea de concluir el curso con el objetivo, amasando incluso la ensoñación de poder conseguir tres puntos y abordar la última jornada en Vista Alegre, ante el Viña Albali Valdepeñas, con la opción de poder superar el undécimo puesto y hacer la mejor clasificación histórica en Primera División. Una auténtica paradoja.