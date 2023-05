El Salerm Puente Genil - Córdoba CF B: una final de 'play off' en cinco claves

El penúltimo paso antes de la gloria. Una vez saldada con éxito la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda RFEF, de la mano de un cúmulo de sensaciones inmejorables, al Salerm Puente Genil y al Córdoba CF B les toca realizar un nuevo trabajo de reflexión interna antes de la segunda parada de su itinerario por el salto de categoría, una hoja de ruta -torcida por momentos para sendos conjuntos en su primer doble cruce, frente al Gerena y el Ciudad de Lucena, respectivamente- que ahora lleva de forma inequívoca hacia otro duelo histórico entre blanquiverdes y rojillos, también un nuevo derbi, con la final autonómica como escenario, el Manuel Polinario como primera sede (domingo, 19.30 horas) y el pase a la final entre vencedores de grupo -última eliminatoria para la promoción- como jugoso premio en juego. Y están preparados.

Los antecedentes

El anterior precedente entre ambos conjuntos se remonta a la última jornada del curso regular liguero, en la que los de Diego Caro se jugaban asaltar el liderato sobre la bocina, mientras que los pupilos de Juanmi Puentenueva llegaban con el cuarto puesto de la fase de promoción atado. El Arcángel hizo de escenario y el Córdoba CF B se llevó los tres puntos tras un duelo dominado con solvencia (2-0), en el que los goles de Pau Russo aplacaron el empuje de un cuadro rojillo diluido a base de pegada blanquiverde. El desenlace, no obstante, no sirvió para alcanzar el ascenso directo por parte de los cordobesistas, que cerraron el calendario con el premio de alcanzar la fase de play off desde el segundo puesto, previamente apalabrado.

En su otro cruce esta temporada, el balance fue parejo, después de una pugna de poder a poder en el Manuel Polinario en la que las tablas iniciales se mantuvieron tras el tiempo reglamentario, con el 0-0 como resultado definitivo en la despedida oficial del pasado año para ambas entidades, marcando, a su vez, el último antecedente en el estadio pontano antes del choque del próximo domingo.

Arranque en el Polinario

Tras una puesta en escena eléctrica por parte de ambos conjuntos en el play off de ascenso, lo de ahora también escalará dificultad. El feudo pontano, así, hará de primer anfitrión en el cruce entre rojillos y blanquiverdes con motivo de esta final autonómica del Grupo 10 de Tercera RFEF, marcando el primer capítulo de la eliminatoria que se resolverá más tarde en El Arcángel. De cara al Manuel Polinario, de esta forma, el Salerm Puente Genil ya ha movido ficha disponiendo otra promoción especial de entradas -como ya hizo en su cita casera frente al Gerena-, enfocada principalmente en sus abonados, que podrán retirar una localidad para cederla por cinco euros, a la vez que conservan su abono. El público general, por otro lado, podrá hacerse con su ticket por 12 y 10 euros en la zona de Tribuna y Grada Dos, respectivamente, mientras que los menores de 12 años podrán asistir por cinco euros.

Las entradas podrán ser retiradas en las taquillas del estadio hasta el viernes, con horario de 19.00 a 21.30 horas, y el sábado de 11.00 a 13.00 horas. El domingo, día del envite, también se dispondrán de nuevo localidades para su venta en las propias instalaciones del recinto. Además, por parte blanquiverde, las localidades también podrán ser adquiridas desde este jueves en El Arcángel, con horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, de 9.00 a 14.00 durante el viernes y de 15.00 a 17.00 horas el propio domingo.

🎟️ 𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑫𝑨𝑺 | Final Autonómica



📌 Ya puedes retirar tu entrada para el partidazo del domingo. Los abonados tendrán hasta el viernes para retirar su entrada y mantener su localidad.



⚠️ El domingo también se pondrán entradas a la venta.#LaHistoriaLaEscribesTú pic.twitter.com/wHOhWbK2qb — Salerm Puente Genil F.C. (@SalermPG) 8 de mayo de 2023

En la otra cara de la moneda, el Córdoba CF B también prepara una auténtica batalla para su visita a la caldera rojilla, en la que espera el revulsivo de su afición -volcada durante la última cita frente a los lucentinos- para seguir con la notable línea a domicilio iniciada en esta fase de ascenso. “Trabajaremos igual que ante el Ciudad de Lucena, da igual el equipo que sea. Lo haremos como lo hicimos, para conseguir ganar el partido allí y después en casa, es en lo que pensamos. Sabemos que tener el balón nos vendrá bien, con estas temperaturas intentaremos hacerles cansarse, nosotros somos un equipo joven. Este equipo tiene esa garra, la saca en los peores momentos”, manifestó Jan Reixach, futbolista blanquiverde, en el inicio de la recta final previa al encuentro ante los de Puente Genil.

Duelos individuales

Pese a ser dos conjuntos que destacan por su evidente producción colectiva, la cita en el Polinario también estará marcada por un buen puñado de cruces individuales, abarcando desde el terreno goleador, la verticalidad de los extremos, hasta la pugna bajo palos. En ese contexto, desde el Salerm Puente Genil destacará el pichichi rojillo Juanfran Holanda, que “redebutó” con los de Juanmi Puentenueva durante el primer choque frente al Gerena tras concluir la temporada con cuatro encuentros de sanción. De vuelta al ruedo, con 16 goles como balance, el ariete granadino medirá fuerzas con el goleador blanquiverde, Roberto Abreu, un mediapunta con vocación ofensiva que ha firmado un total de nueve dianas desde el lado homólogo, siendo pieza absolutamente destacada en la brillante temporada del cuadro cordobesista y contraparte en el pulso del gol para la cita.

De la misma forma, aunque en portería se producirá una interesante confrontación entre los cerrojos particulares de sendas escuadras, con Eric Ruiz partiendo desde el bando visitante en esta primera prueba, al igual que Christian López en el local. El hispano-colombiano ha sido una de las revelaciones del curso en la categoría, en la que ha conseguido dejar una bonita pugna con Lluís Tarrés por la titularidad en el arco blanquiverde, situando, a su vez, al Córdoba CF B como el equipo menos goleado en el curso regular (19). Paralelamente, López también ha fraguado un rendimiento más que notable a lo largo de la temporada, con 35 goles encajados como saldo -algo elevado-, aunque marcando un rendimiento sobresaliente para sostener los planes de Puentenueva.

En esa línea, el terreno de los extremos también será escenario para otro enfrentamiento de quilates, con Alan Araiza como protagonista pontano, autor también de la diana del triunfo en el pasado cruce ante el Gerena (0-1), y con Adrián Turmo en el otro lado del cuadrilátero. El atacante mejicano se ha destapado como uno de los fichajes estrella del Salerm Puente Genil a lo largo del ejercicio, con 33 partidos y seis goles como saldo, mientras que el banda balear igualmente ha supuesto otro indudable pilar en la propuesta ofensiva del filial cordobés a lo largo de la campaña, tras 27 encuentros y dos tantos.

Choque en el banquillo

El primer asalto en el Manuel Polinario también será terreno para la pugna entre estrategas, ambos situados en los respectivos banquillos. Desde el lado local partirá un Juanmi Puentenueva que ha conseguido impulsar al Salerm Puente Genil hasta su mejor versión, manteniendo una línea ascendente que se remonta desde el tramo final del pasado curso, momento en el que la escuadra rojilla, junto a los posteriores retoques en el mercado de verano, alcanzó la velocidad de crucero, para seguidamente marcar el mismo rumbo en esta temporada 2022-2023, en la que busca el broche. El preparador pozoalbense, así, ha conseguido dotar de una identidad y estilo de juego reconocible a un cuadro pontano caracterizado por su orientación ofensiva -cuarto más goleador de la categoría- y su especialidad en los minutos finales, en los que ha conseguido atar una cuota más que destacada de sus puntos totales.

Enfrente partirá Diego Caro, otro técnico con sobrada experiencia en la categoría -dirigió al propio Salerm Puente Genil, previamente- y reafirmado como una de las figuras detrás del éxito blanquiverde esta temporada, en la que ha conseguido asegurar su continuidad hasta 2024, con posibilidad de prorrogarla durante dos cursos más en función de los objetivos. El técnico, en su segunda campaña al frente del banquillo cordobesista -en la primera ya rozó la hazaña del play off-, ha conseguido extraer el máximo potencial de un plantel totalmente renovado tras la reconstrucción del pasado verano, con múltiples salidas de peso, seguidas de incorporaciones de calado, que ahora han conseguido encontrar su nivel óptimo de la mano del villarense. El ex rojillo, precisamente, así, será la contraparte del choque entre directores de orquesta que espera el próximo domingo, cuando volverá a la que una vez fue su casa.

El formato

La inminente eliminatoria, al igual que en la fase de play off del pasado curso, se regirá por el formato de partido a ida y vuelta, primero en el terreno de juego del peor clasificado durante el curso regular y, posteriormente, de vuelta el feudo del mejor clasificado. En caso de empate en el global tras el tiempo reglamentario de la eliminatoria al completo, habrá opción de prórroga, aunque no de penaltis, siendo el equipo mejor clasificado, nuevamente, el que obtenga el pase de ronda en dicho contexto, como ya ocurrió para el Córdoba CF B en su doble compromiso frente al Ciudad de Lucena, victorioso en la ida por 0-1 y derrotado por 2-3 en la vuelta, aunque con el margen del ejercicio doméstico a su favor.

De cara al choque, de esta forma, el Salerm Puente Genil parte con la obligación de ganar para alterar la balanza inicial de la contienda, que parte inclinada hacia el bando cordobesista, momentáneamente por delante en el cómputo general de la eliminatoria aún sin haberla comenzado. Para el ganador resultante tras sendos choques, así, lo que esperará será el avance a la verdadera final entre vencedores, entrando primero al bombo para el sorteo entre los ganadores de los distintos cuadros de play off del resto de grupos, para posteriormente enfrentarse, nuevamente a ida y vuelta -primero en el campo del primer equipo extraído en el sorteo del enfrentamiento-, frente a uno de ellos en la última parada antes del ascenso.