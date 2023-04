El Pozoblanco se reivindica ante el Antoniano con un empate

Mañana mágica de fútbol en El Municipal de Pozoblanco, donde los pupilos de Antonio Jesús Cobos sumaron un punto contra los líderes de la competición plantando cara y mereciendo el partido en la recta final.

Vimos una apasionada primera parte de juego en la cual ningún equipo renunció a jugar al fútbol, brindando una muy buena parte de fútbol. Para salud de los locales estaba Javi Dela para dar seguridad bajo los palos, el cual se mostró intachable en dos ocasiones que dejaron en vilo a la afición local pero quedaron en nada. Una de ellas sucedió apenas transcurridos los diez minutos: Dela le arrancó el balón al rival que estaba esperando para rematar el centro lateral.

Buen bloque defensivo

Para seguridad destacó el óptimo bloque defensivo de los locales, que no se irían a los vestuarios sin probar la portería del Antoniano. Un cabezazo muy peligroso de Agus atentaría la portería visitante aunque se quedaría solo en eso por un polémico fuera de juego pitado en esa acción.

Tras el paso por los vestuarios salieron los visitantes demostrando por qué van en cabeza de la competición. Avisarían solo una vez en esta segunda parte, donde fallaron un claro cara a cara contra Dela. Fue en el 56 donde Óscar pondría por delante a los líderes de la división con un gran remate sobre un centro de Barrios.

Momentos críticos de los locales

Tras el gol fueron unos momentos críticos para los locales, donde el Antoniano dominaba claramente el juego, pero dieron esa posibilidad de recomponerse al Pozoblanco. Los blancos no la desaprovecharon y junto al aliento de la grada consiguieron poner en tablas el marcador tras el gol de Agus a la salida de un córner. Ganas no faltaron por parte de los jugadores de Antonio Jesús Cobos de vencer a los líderes, con ocasiones de David García dentro del área que sacó el talento de Brian sobre El Municipal y otra de Cachorro, que sacó a bailar a los rivales pero no terminó de pulir una maravillosa jugada. No sería menos el equipo visitante, el cual puso el corazón en la mano a los aficionados blancos estrellando un balón en el larguero.

Con todo esto se vivió en Pozoblanco una mañana preciosa de fútbol en la que una tangana una vez finalizado el encuentro fue la única pega que se le podría poner a este duelo de la Tercera RFEF.