Josan González: “Empezamos con un error impropio de un equipo de Primera”

El entrenador del Córdoba Futsal, Josan González, manifestó a la conclusión del partido disputado en la cancha del Jimbee Cartagena que se vieron “dos partes totalmente diferentes durante el partido” en este encuentro de la 22ª jornada de la Primera División de fútbol sala.

Según Josan, “empezamos con un error impropio de un equipo de Primera División, que un equipo de Primera, independientemente de cuál sea su objetivo, no se puede permitir y muchísimo menos nosotros que estamos con el barro hasta las rodillas”, por lo que recalcó que “no podemos regalar esos 20 minutos y ese resultado de 4-1, aunque sí es cierto que nos penalizó su acierto y los fallos que tuvimos en las ocasiones que hubo”.

Josan destaca la reacción de su equipo

Josan González señaló que en la segunda parte vio “al equipo que todos queremos, que somos durante muchas fases de los partidos, donde no importan los salarios porque somos cinco contra cinco”.

Para el pontanés “hemos hecho un segundo tiempo soberbio, pues incluso diría que ha sido injusto que no hayamos sacado un punto por esas dos últimas paradas de Raúl, pero aquí no hay nada de justo o injusto, solo se trata de marcar más goles que el contrario y sobre todo de querer más, y nosotros hoy, estando más necesitados que ellos, no hemos querido más que ellos en el primer tiempo”.

El técnico blanquiverde concluyó resaltando que se queda “con lo bueno del partido y que el próximo sábado tenemos uno en el que de nuevo seremos el equipo que más necesita los puntos y eso tenemos que transmitirlo desde el primer día de entrenamiento”.