El Córdoba Futsal paga el precio de su doble cara en Valdepeñas

No hay manera. De momento. Al Córdoba Futsal se le terminó una primera vuelta cargada de interrogantes con un partido tan extraño como tantos otros. Cayó en Valdepeñas por marcador exagerado (5-2), que le deja la agria sensación de no haber cumplido las expectativas. Sigue fuera de los puestos de descenso -le quedan a dos puntos- y deja la impronta de un equipo con un potencial que no termina de explotar o que, directamente, dilapida en los momentos más inapropiados. La capacidad cordobesista de generar en ataque -esta vez, sin concretar- solo es comparable con la facilidad con la que encaja goles. No hay nadie que haya recibido más. Ahí tiene una avería que reparar.

Jugar en el Virgen de la Cabeza es una tortura y un estimulante. Mucha gente, mucho ruido y muchas ganas también de dañar a un Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad que en los últimos tiempos le ha dado más de una bofetada al Viña Albali Valdepeñas, un club en progreso, bien costeado y estandarte absoluto del deporte en su ciudad. Allí tienen a un puñado de internacionales, entre ellos los cordobeses Boyis -en el banquillo, renqueante de una lesión-, Lolo Urbano y Solano, uno de esos objetos de deseo blanquiverde. Imposible a día de hoy. En el futuro, quién sabe. El caso es que el Córdoba, como siempre apunta su técnico, Josan González, vive en un eterno presente. No le conviene mirar más allá ni distraerse de lo esencial, que es lo que tiene al alcance en cada partido. En este caso, tres puntos con su peso. No valían para el billete para la Copa de España, que ya voló después de una racha desconocida de improductividad en casa, pero sí para mantener la cabeza fuera de los puestos de descenso. Así que resultó lógico ver cómo se comportaron los blanquiverdes desde el arranque. Intensos, concentrados, sin rehuir la pelea. Lucas Bolo, hiperactivo La primera situación de peligro se produjo en el área de Cristian Ramos -de nuevo titular, con Fabio lesionado- y la protagonizó Abassi. A la intentona del iraní replicó el Córdoba por medio de un hiperactivo Lucas Bolo, que estaba a todas. El argentino llegó a rematar cuatro veces seguidas a puerta en menos de un minuto y exigió en todas ellas al meta Edu Sousa, que se multiplicó para abordar la furiosa andanada del capitán de la albiceleste. Un trallazo de Batería lo desvió con brillantez Cristian en un partido equilibrado, en el que los de Josan iban con empaque y determinación. A Lucas Perin le puso Miguelín una pelota de dulce y el brasileño se sintió demasiado artista en el momento crucial: la tocó con suavidad y se le marchó desviada cuando estaba absolutamente solo ante Edu. El que no falló fue Ivi, que controló lejos del área y vio un hueco para batir a Cristian, tapado por varios jugadores. El 1-0 en el minuto 13 en contra espoleó al Córdoba, que buscó a un supervigilado Alberto Saura para que hiciera daño desde el puesto de pívot. En una contra en el 17, Lucas Perin tuvo otro mano a mano en una contra y su disparo raso lo desvió con los pies el portero Edu Sousa. Los blanquiverdes hilaban sus acciones de ataque con fluidez, pero seguían evidenciando una peligrosa vulnerabilidad en defensa. Eso lo vio bien Solano, que con sus tiros y pases generó constante peligro al Córdoba. Cristian le detuvo un latigazo a Batería en una fase de ida y vuelta, con los equipos desatados en busca del gol. Ismael no llegó a un balón en la misma línea tras centro de Lucas Bolo, añadiendo una oportunidad perdida más a la colección. El intermedio llegó con una sensación conocida: la de estar en una situación francamente mejorable. Doble golpe al Córdoba Abassi tomó el mando a la hora de picar en los primeros instantes en el Viña Albali y Zequi lo hizo en el Córdoba. El gaditano, aliado siempre con su paisano Jesulito, asustó al luso Edu. Los cordobesistas también tragaron saliva con un zapatazo de Lemine que desvió en un vuelo acrobático Cristian. El cordobés no pudo hacer nada ante el mismo adversario unos segundos después. A Miguelín le cogió la espalda un pase de Bynho y Lemine ajustició desde cerca. Los de Josan seguían a lo suyo, tratando de superar la frustración de los goles encajados y la ristra de situaciones favorables que no cuajaron. El poste repelió un tiro de Lucas Perin y en la situación posterior, el Viña Albali golpeó con un otro servicio de Bynho, que esta vez firmó el argentino Claudino. El Viña Albali se sintió grande. Solano se gustó y martirizó a sus paisanos. Un pase del bujalanceño estuvo a punto finalizarlo con gol Ivi. Con portero jugador a falta de doce minutos, el Córdoba tomó el máximo riesgo. El aluvión de disparos seguía. No hubo jugador cordobesista que no ensayara el tiro a puerta. El dominio era rotundo por parte de los de Josan González, que enfilaron los últimos diez minutos entre la rabia y el deseo. Al claro sometimiento respondió al Viña Albali con un golazo de Francisco Solano, que con un disparo de chilena desde su campo hizo el 4-0 a puerta vacía. Saura, de penalti cometido sobre Lucas Perin, inauguró el casillero para un Córdoba cuyo principal mérito era seguir insistiendo como si no tuviera encima una pesadísima losa. Con el liderazgo de Pablo Del Moral y actuando de cinco, los de Josan no agacharon la cabeza jamás. Miguelín marcó el 4-2 a falta de menos de un minuto, pero el portero local anotó el quinto con el saque de puerta ante el vacío del marco blanquiverde. Entre abrazos y saludos se consumieron los últimos segundos en el crono. Ahora, tiempo de reflexión. Ficha técnica 5 -Viña Albali Valdepeñas: Edu, Rafael Rato, Lemine, Batería, Abassi -equio inicial-, Nano, Lolo Urbano, Boyis, Matheus Prea, Solano, Bynho, Claudino, Ivi y Óscar de la Faya (p). 2 -Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad: Cristian Ramos, Lucas Bolo, Pablo del Moral, Jesús Rodríguez, Saura -equipo inicial-, Jesulito, Ismael, Álex Viana, Muhammad, Lucas Perin y Víctor (p). Goles: 1-0 (13') Ivi. 2-0 (23') Lemine. 3-0 (25') Claudino. 4-0 (34') Solano. 4-1 (35') Saura, de penalti. 4-2 (40') Miguelín. 5-2 (40') Edu Sousa. Árbitros: Sánchez Llorente y Toca Campo. Amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Abassi y Edu y a los visitantes Ismael y Álex Viana. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada décimo quinta del campeonato de Liga disputado en el pabellón Virgen de la Cabeza ante unos 1.000 espectadores.