El Córdoba Futsal y sus tres razones para resurgir en Primera

No se vislumbraba un día sencillo y realmente no lo fue. "Supimos sufrir cuando era necesario hacerlo", confesaba al final del partido un extenuado Josan González, que entre el orgullo y el alivió contempló como el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad tuvo empaque y madurez para resolver un choque fundamental en sus aspiraciones en la Primera RFEF Futsal. La victoria por 2-3 en el pabellón Anaitasuna ante el Xota Osasuna Magna el pasado viernes ha reportado a los blanquiverdes un buen puñado de beneficios, tanto en la clasificación como en el ánimo. Fue el primer triunfo y el equipo salió de los dos últimos puestos de la tabla, que ahora son para el Ribera Navarra y el Xota Osasuna. El Córdoba tiene notables razones para ver la luz.

Josan ya los tendrá a todos

El entrenador del Córdoba Futsal no ha podido contar con su primera plantilla al completo en ninguna de las seis jornadas del campeonato disputadas hasta ahora. El brasileño Viana se incorporó tarde por trámites burocráticos en su país, una razón similar, según indica el propio club, a la que tiene su compatriota Lucas Perin en Brasil y con el billete de regreso de forma inminente. Si llega en las próximas horas, podría ingresar en la convocatoria del próximo jueves ante el Jimbee Cartagena (Vista Alegre, 21.00 horas, LaLiga Sports TV) y Josan tendría por fin, si no media ningún contratiempo, a los miembros del primer equipo al completo.

Las lesiones de Zequi en la jornada primera -estuvo tres partidos fuera-, de Jesulito -también ausente en tres citas-, de Ismael o de Pablo Del Moral en distintos momentos del primer tramo liguero condicionaron los planes de Josan. "Estas dificultades son un regalo que nos hace la temporada para poder mejorar", argumentó, en un intento de encontrar estímulos en medio de la tormenta, el entrenador pontanés. Los jugadores -incluyendo los canteranos que debutaron- dieron siempre la cara.

Saura, el mejor goleador de la Liga

Su inicio de temporada ha resultado espectacular. Alberto Saura y el Córdoba Futsal apostaron uno por el otro después de la pasada campaña, en la que el murciano vivió momentos complicados por las lesiones y llegó a oficializar su salida. Se quedó y no ha sido para dejar pasar los días. Lleva 9 goles firmados y es el mejor artillero de la Primera División, por delante del brasileño Lucao (Jimbee Cartagena), con 8, y Chino (Jaén), con 6.

El pívot internacional lleva una media de casi dos goles por cita y a sus 27 años es uno de los jugadores más en forma del campeonato. Suyos son prácticamente la mitad de los 20 goles anotados por el Córdoba Futsal, que ofensivamente anda listo. El reverso oscuro lo tiene en su área, pues está encajando mucho y a menudo con excesiva facilidad: le han metido 26, más que a nadie.

Deja atrás varios escollos del calendario

El panel de partidos para abrir el campeonato fue especialmente complejo para el Córdoba Futsal, que inició el curso en Vista Alegre ante el recién ascendido -pero no por ello débil, como se ha ido comprobando con el transcurso de las jornadas- Noia. Ganaron por 4-5 los coruñeses. Ese desliz inicial descuadró las cuentas. De hecho, si ese partido hubiera caído de su lado los blanquiverdes estarían merodeando la zona de play off por el título. No fue así y el asunto se complicó.

El Córdoba Futsal ya ha pasado por las canchas del campeón Barça (6-4) y del subcampeón Palma (6-2), además de dos duros derbis andaluces ante Jaén (3-3) y Betis (4-4). La dureza de la competición, sin embargo, va más allá de los historiales. De hecho, clásicos como ElPozo Murcia o el Movistar Inter están metidos en problemas en la zona media baja de la tabla. Los equipos que llegaron el año pasado, como el Manzanares, o los recién ascendidos, como Noia y Antequera, están ofreciendo un papel descollante.