Carmen Avilés y Ana María Chacón competirán con España en Pescara

La atleta cordobesa Carmen Avilés tendrá una última cita internacional esta temporada, ya que los días 10 y 11 de septiembre participará en Pescara (Italia) en el Campeonato de la Unión Mediterránea con la selección española sub 23. Hasta Italia viajará también la palmeña Ana María Chacón.

Carmen Avilés competirá en el 400 lisos, ya que España no se ha inscrito en el relevo 4x400. La atleta del Unicaja Jaén se encuentra en estos días ultimando su participación en el Europeo absoluto de Munich, cita en la que correrá el próximo día 19 el relevo 4x400 femenino. Este ha año competido ya, siempre con el relevo 4x400 femenino, en los mundiales absolutos de pista cubierta y al aire libre y en los Juegos Iberoamericanos. La medalla más importante la obtuvo en los Iberoamericanos al ganar el oro en el 4x400 femenino. En los campeonatos nacionales absolutos fue quinta en invierno y cuarta en verano en el 400 y cuarta en verano en el 4x400. No participó en ninguno de los nacionales sub 23, en invierno por dar positivo en covid-19 y en verano por encontrarse en Eugene para competir en el Mundial absoluto.

Ana María Chacón (Palmathlón) cerrará el año en Pescara para culminar un gran año para ella en el que ha logrado la medalla de plata en la pértiga de los campeonatos nacionales sub 23 de invierno y verano. En los campeonatos de España absolutos terminó sexta en invierno y cuarta en verano.

Avilés y Chacón han conseguido este años sus mejores marcas en las pruebas individuales en las que participan, Avilés con 53.19 segundos en el 400 (récord andaluz sub 23 y provincial absoluto) y Ana María Chacón con 4,20 metros en pértiga (récord provincial aboluto).