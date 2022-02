El ritmo en la Tercera RFEF no aminora y los cuatro equipos cordobeses presentes en el Grupo 10 ya afrontan una nueva intensa jornada de compromisos en los que hay mucho en juego. El Salerm Puente Genil es el encargado de abrir boca con su visita del sábado al AD Cartaya (18.15 horas), mientras que el resto de implicados ofrecerán una triple ración de fútbol en suelo cordobés para el domingo. El Córdoba B acogerá la visita del CD Gerena (12.00, Ciudad Deportiva), el Ciudad de Lucena recibirá al CD Cabecense (17.00 horas) y el Pozoblanco cerrará frente a la UD Los Barrios (17.00 horas).

AD Cartaya-Salerm Puente Genil

El conjunto de Juanmi Puentenueva se ha planteado un reto para esta segunda vuelta y no es otro que el de coger plaza en la zona de playoff. El cuadro califal llega en su muy probablemente mejor momento de la temporada, tras su triunfo en el pasado derbi frente al CD Pozoblanco (2-1). Las tres últimas victorias del equipo han aupado a un renovado Salerm a la séptima posición, con 34 puntos -a tres del quinto- y 22 partidos jugados. Las nuevas incorporaciones han sentado como agua de mayo en el seno de la dinámica rojilla.

Enfrente se encuentra un AD Cartaya abonado a la zona media-baja de la tabla, como duodécimo con 23 puntos y otros 22 partidos jugados. El combinado cartayero buscará hacer valer su condición de local para llevarse una victoria tranquilizadora con la que alejarse de los puestos de peligro.

Córdoba B-CD Gerena

El equipo blanquiverde llega a la cita con el afán de reivindicarse (domingo, 12.00 horas, Ciudad Deportiva). El plantel dirigido por Diego Caro atraviesa una mala racha tras tres derrotas consecutivas lejos de casa y recibe al cuadro gerenense con el objetivo de sacar una victoria balsámica que acalle malas sensaciones. El buen aval del equipo durante el primer tramo de competición les ha valido para todavía no descolgarse de la zona alta -a dos puntos y con partido más que el quinto clasificado-, pero el crédito cordobés poco a poco empieza a agotarse. Un total de 35 puntos y 22 encuentros disputados son el bagaje que ofrece el filial en vísperas del encuentro.

El CD Gerena visita la Ciudad Deportiva como cuarto clasificado, con 39 puntos y 21 partidos jugados. La expedición sevillana encara el choque tras haber conseguido puntuar en sus tres últimos compromisos a domicilio y llega sin conocer la derrota desde hace ya siete jornadas.

Ciudad de Lucena-CD Cabecense

La escuadra lucentina llega totalmente lanzada al duelo (domingo, 17.00, Ciudad de Lucena). Tres victorias consecutivas avalan a un equipo celeste que parece haber encontrado su juego y que ya no pierde la cara a ningún objetivo. Con 44 puntos y 21 partidos disputados, los de Dimas Carrasco ocupan la actual tercera posición y desde hace unas semanas continúan con su particular desafío de tratar de dar caza al dúo cabecero, conformado por Utrera -con 49 puntos- y Recreativo -con 57-, ambos con un encuentro más que los lucentinos. Por otro lado, cada triunfo pone la rúbrica a un Ciudad de Lucena que ya cuenta con un relativo colchón de hasta nueve puntos con respecto a la marca que asegura su presencia entre los puestos de playoff.

El Cabecense es colista con únicamente 14 puntos en 22 partidos disputados y serios problemas para salir del farolillo rojo. Un único empate y diez derrotas son su carta de presentación como visitante para la jornada que se avecina en el Municipal lucentino.

📹 𝙍𝙐𝙀𝘿𝘼 𝘿𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙉𝙎𝘼 | 🗣️ '𝘿𝙞𝙢𝙖𝙨 𝘾𝙖𝙧𝙧𝙖𝙨𝙘𝙤' 💬 “Todos los rivales de este grupo compiten y en un escenario como el nuestro lo harán si caben mucho mejor. Ya hemos aprendido que la relajación es amigo de los errores." 2/2 ☑️ pic.twitter.com/ZhJhQWKKti — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) 11 de febrero de 2022

CD Pozoblanco-UD Los Barrios

Los pedrocheños afrontan una nueva cita (domingo, 17.00, Estadio Municipal) enmarcados en su particular lucha de la presente temporada: optar a ese "algo más". El cuadro vallesano no termina de arrancar en esta segunda vuelta y la poca regularidad en cuanto a juego y puntaje son el principal motivo por el que el equipo no se encuentra luchando por objetivos más nobles. Como protagonistas continuos en la media tabla, los de Antonio Jesús Cobos son actuales dueños de la décima posición, con 27 puntos en 22 partidos disputados, y se encuentran todavía separados por una sustanciosa renta de 10 puntos tanto con los playoff como con el descenso.

El rival llega a la jornada como club que marca el descenso, tras perder su condición de equipo de media tabla con sus últimas cuatro derrotas consecutivas. Como decimoquinto clasificado con 17 puntos y 22 encuentros jugados, la formación barreña todavía no conoce la victoria en lo que va de año.