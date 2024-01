Santiago Romero narra el proceso del alzhéimer

El abogado y violinista cordobés Santiago Romero se adentra por primera vez en la literatura con la novela Olvídame más tarde, una historia en la que recrea en primera persona el proceso vivido por su padre, enfermo de alzhéimer. «He buscado lo que él pensaba y sentía antes de la enfermedad, y después me adentro en su deterioro mental bajo la perspectiva del propio paciente», señala Romero, que explica que, de alguna manera, se vio empujado a relatar este proceso cuando sus hijas le preguntaron por su abuelo. «Me di cuenta de que realmente solo recordaba la etapa final, sus últimos y más dolorosos años, y me pareció que eso no le hacía justicia», señala el autor, que, de repente, sintió que no conservaba en su memoria aspectos de la vida de «quién me dio seguridad, quién me reñía; en definitiva, quien a diario se preocupaba por mi futuro sin saber que precisamente iba a ser quien más lo condicionara, o no recordar cuáles eran sus ilusiones, sus anhelos, e incluso sus frustraciones, y lo he soltado todo en esta novela, que me ha ahorrado muchas sesiones de terapia», continúa el que fuera componente de la banda Deneuve.

La novela parte de 1985, el año que el padre de Romero se prejubila con la intención de disfrutar de la vida y de hacer todas esas cosas que había ido postergando, pero cuatro años después aparecieron las primeras señales de esta terrible enfermedad, explica el autor, que, en principio, no tenía ninguna intención de publicar esta historia, «sino quedármela para mí». Pero un día decidió enviar parte del texto a Fernando Santos Urbaneja, el fiscal delegado en la especialidad de protección a las personas con discapacidad en Andalucía, que animó a Romero a publicarlo. «La sociedad no conoce hasta donde puede causar estragos esta dolencia en el seno de una familia» «Él conoce a muchas familias que sufren esta situación y que desconocen por completo el proceso de la enfermedad, y creo que tampoco la sociedad conoce hasta donde puede causar estragos en el seno de una familia», señala el autor, que reúne esta experiencia en Olvídame más tarde, una novela con la que pretende «ayudar a tener una conciencia colectiva de que el alzhéimer es el mal de siglo XXI y hay que conocerlo para entender esta situación». «Mi vida y la de mis hermanos sería distinta si esto no hubiera sucedido en mi familia, lo cambió todo», continúa Romero, que reconoce que, sobrepasando los límites de su intimidad, se rebela en esta obra contra la deformación de la memoria y pretende rendir un particular homenaje a todas las personas que han sufrido esta enfermedad, «especialmente, para aquéllas que nunca encontraron un cuadro inacabado para despedirse de los suyos», concluye el autor.