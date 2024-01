El nuevo trabajo de India Martínez ya está aquí. La cantante cordobesa estrenaba en la medianoche de este viernes 19 de enero su nuevo sencillo ‘Las burbujas del jacuzzi’, fruto de una colaboración con Lele Pons y Greeicy.

La cordobesa ya avisó hace unas semanas que el último concierto de su gira ‘Nuestro Mundo Tour’, que tendrá lugar esta noche en el WiZink Center de Madrid, tendría una sorpresa en forma de nueva canción, y está previsto que estrene su nuevo single sobre el escenario esta noche.

De momento, y para abrir boca, el vídeo ya se puede ver en el canal oficial de YouTube de la artista, así como en las principales plataformas musicales.

De morena a rubia

En el videoclip, India Martínez estrena un cambio de look radical, también anunciado previamente en redes, cambiando su tradicional melena morena por una cabellera rubia. Hace solo dos días, la cantante compartía su nueva imagen con sus fans con la siguiente pregunta: “¿Rubia o morena? Ahora no me digáis pues a mí me gustas más de morena”.

Nueva gira en 2024

Tras poner el broche de oro a ‘Nuestro Mundo Tour’ el 19 de enero en Madrid, India Martínez ya tiene las primeras fechas de su gira de 2024 con el título de ‘Vuestro Mundo’. Entre las paradas ya programadas, está previsto que la cantante ofrezca un concierto en la plaza de toros de Lucena el próximo 25 de mayo. Otras ciudades como Barcelona, Logroño o Jerez también tienen fecha en esta gira.