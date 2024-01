India Martínez ha incendiado las redes con su última publicación. La cantante cordobesa, que cuenta las horas para el cierre de su exitosa gira este viernes 19 de enero en Madrid, ha sorprendido a sus fans con su último post en Instagram con el que ha desvelado un cambio de look radical.

Y es que la artista ha decido cambiar el color de su melena y apostar por un rubio vibrante, con el que está casi irreconocible tras abandonar su característica melena morena. “¿Rubia o morena?”, pregunta la cantante a sus fans. “Ahora no me digáis pues a mí me gustas más de morena”, advierte.

En sus stories de Instagram, India Martínez ha compartido el proceso de transformación, y en el que ya advertía de que su nuevo look iba a ser un bombazo.

“Hermosa siempre”

Pero, ¿qué opinan sus fans? Lo cierto es que las reacciones a la nueva imagen de la cantante cordobesa han sido dispares, si bien la mayoría se decanta la India Martínez morena. No obstante, el cambio capilar también ha recibido elogios y son muchos los que han destacado que la cantante está “hermosa siempre” y han aprovechado el post para llenar los comentarios de piropos. “Las diosas estáis guapas de cualquier color”, “estás guapa de todas formas” o “estás guapa de todas formas”, son algunos de los comentarios más repetidos.

Fin de gira y nuevo single

El cambio de imagen de India Martínez coincide con el final de su gira ‘Nuestro Mundo Tour’ que tendrá el broche de oro este viernes 19 de enero en el WiZink Center de Madrid.

La artista cierra una gira de conciertos que la ha llevado por toda España y que también ha supuesto sus primeras actuaciones en Londres o en París.

El de Madrid será un concierto muy especial para la cantante, ya que además de actuar en uno de los auditorios de referencia a nivel musical, dará a conocer su nuevo single ‘Las Burbujas’ en colaboración con Lele Pons y Greeicy.