Marta Sanz: "El lector no siempre tiene la razón; hay gente que lee mal"

La presentación de la novela Persianas metálicas bajan de golpe (Anagrama), de la autora madrileña Marta Sanz, ha sido la propuesta principal de la jornada dominical de la Feria del Libro de Córdoba, a la que se han acercado numerosos cordobeses con hambre de lectura. El periodista Juanjo Fernández Palomo abrió para la autora de Daniela Astor y la caja negra o Farándula «varios melones» de su último libro, un radical juego literario, una distopía, que utiliza la ciencia ficción para hacer una crítica mordaz del presente y de la incomunicación en un mundo (Land in Blue Rapsodia), tecnológico e híperconectado, en el que los drones -- «una mezcla del Coche fantástico y del Soldadito de plomo-- tienen más corazón que los humanos. «El futuro ya está aquí y los drones son los nuevos ángeles de la guarda».

Marta Sanz explicó que el libro surgió de su experiencia en el confinamiento, cuando se vio haciendo cosas que no había imaginado --«hacer directos en Instagram, cinco zooms al día y diciéndole sí a todos las cookies»-- y descubriendo que las nuevas tecnologías tenían una parte muy positiva, pero también «un reverso oscuro» de soledad y aislamiento, vigilancia y control.

«Si lo fiamos todo a la rapidez y al vértigo estamos mermando la conciencia critica y la sentimental», comentó Sanz que ve la tecnología como «una gran bola de gelatina» en la que se mezcla la vigilancia y el cuidado, y que puede conducir hacia «discursos complacientes», que adelgazan de manera peligrosa el acerbo léxico y el sentido crítico. «En ese mundo, las personas van perdiendo la memoria frente a los drones que se van sofisticando cada vez más», contó.

En este libro coral aparece también la ambivalencia de la muerte y la salud que se vivió en la pandemia y que originó, a juicio de la escritora, muchas novelas con esa temática (las últimas de Rafael Reich, Miguel Ángel Hernández o Elvira Navarro), «donde esa mala sensación sobre la contemporaneidad se intenta contar con distopías que acaban en mi caso con un final feliz», comenta Sanz aunque matiza que para ella es feliz desde su concepción marxista del mundo.

Crítica con los lectores

Marta Sanz reflexionó durante la presentación de su novela sobre la construcción de la cultura de masas, de la cultura popular y de la cultura donut o cultura fast food"y de cómo la cultura, que se relaciona etimológicamente con el cultivo, "nos nutre y termina formando parte de nuestro metabolismo". La novelista defendió su apuesta por una cultura con la que hay que esforzarse: "Por eso no voy a pedir disculpas por escribir un libro difícil. No os veo como clientes por el hecho de que gastéis tiempo y dinero en mi libro, y eso no significa que os tenga que complaceros y pasaros la manita por el hombro. No creo que los lectores siempre tengáis razón y hay gente que lee mal", defendió. "Yo me he puesto en el lado de la exigencia porque así me pongo en el lado contrario al discurso político hegemónico", concluyó.

Mesas redondas y 'Córdoba insólita'

Por otro lado, está previsto que esta tarde Francisco Solano Márquez presentó la edición ampliada y actualizada de su Córdoba insólita (Utopía Libros), y que se celebren dos mesas redondas: la primera de ellas dedicada a Ginés Liébana, en la que participaron Jesús Cabrera, Antonio Lara Quero, Carlos Clementson y Rosa Luque, con la presentación de Pilar Sanabria; y la segunda, titulada Narrativa andaluza actual: tres miradas, que reunió a tres narradores: la sevillana Xenia García, el cordobés Joaquín Pérez Azaústre --que también firmó ejemplares de su último libro-- , y el malagueño Pablo Bujalance, presentada por Félix Ruiz Cardador.