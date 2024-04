El Record Store Day, una cita en Córdoba para los 'frikis' de las ediciones limitadas en formato vinilo

Melómanos, coleccionistas, frikis, amantes de las rarezas musicales y ediciones limitadas en vinilo de Córdoba están en capilla, a la espera del gran día. Este sábado 20, como viene ocurriendo una vez al año en el mes de abril desde 2008 tendrá lugar el Record Store Day, un evento que pretende celebrar la cultura de las tiendas de discos impulsando las ventas del comercio independiente con el respaldo de sellos discográficos de todos los colores y una legión de artistas implicados.

Ediciones especiales de artistas como Alaska y los Pegamoides, Buenavista Social Club, David Bowie, The Doors, Tino Casal, Los Piratas, George Harrison, Medina Azahara, Triana, Emma Bunton, Jamiroquai, Mike Oldfield y Olivia Rodrigo se venderán este sábado en Disco Vitalogy, la única tienda cordobesa que puede participar en este evento y que atraerá no solo a gente de la provincia sino a público de ciudades como Málaga o Sevilla donde no hay ningún establecimiento participante. «Yo abro a las diez de la mañana, pero en el Record Store Day hay gente esperando en la puerta desde las ocho porque los discos no se pueden reservar ni comprar por internet, hay que ir a la tienda a buscarlos y ser el primero en dar con el que tú quieres», explica Miguel Ángel Carmona, propietario del negocio, situado en la calle Alfonso XIII, que vive un momento de resurgir de los álbumes en este formato.

Algunos de los discos preparados para el Record Store Day en Córdoba. / Víctor Castro

Hace semanas que hizo su pedido de discos según su olfato, sus gustos musicales y las decenas de llamadas que ha recibido en las últimas semanas pidiéndole que traiga uno u otro título que saben que se va a vender ese día (en internet, se publica la lista de referencias nacionales e internacionales que se distribuirán en el Record Store Day), pero aún no ha recibido todo el material solicitado y puede que algunas de las cosas que pidió no lleguen. «Hasta este viernes pueden seguir entrando cosas, hay discos de los que he pedido uno o dos y otros más, pero no llega todo lo que pides, depende de la demanda porque son ediciones limitadas», explica. En total, calcula que en su tienda habrá entre 70 y 80 discos diferentes. «La mayoría de la gente saca un especial, pero hay algunos como Cristina Rosenvinge, que es la embajadora del Store Day este año, que ha sacado dos, y no es la única», comenta.

Los que vayan llegando entrarán a la tienda como un día normal y cogerán los discos que deseen comprar, con el límite de una unidad por persona, y pasarán por caja. Los precios varían según artista, el sello discográfico y el álbum en cuestión. La horquilla estará «entre los 25 euros y los 80».

Para la ocasión, habrá música en directo. «Por la mañana, un concierto dela banda cordobesa de free rock instrumental Chitón y por la tarde, tendremos dos djs, Ragafá y Banbukoo», explica, «los sábados no abro por la tarde, pero en este día hay horario especial y estoy hasta las 20.30 horas más o menos).

Normalmente, en las primeras horas se suele vender más de la mitad de los discos del Store Day y luego la cosa se tranquiliza y la gente se piensa si comprar alguna otra rareza o aprovechar el camino para nutrir los estantes de casa con alguna pieza de la tienda. «Los discos que sobran se cuelgan a partir del día siguiente para la venta online», comenta. «Hay gente que busca cosas muy concretas, el club de fans de la banda americana Apex me ha llamado porque sale una edición especial, también se busca mucho lo de David Bowie, de Henri Mancini, de los Doors», comenta, «Taylor Swift no ha sacado este año nada, pero otras veces ha sido una auténtica revolución».

