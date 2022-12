Principios de los años 2000. En un pequeño pueblo de Cantabria, Ampuero, una chavala de unos 16 años se sube a una tarima en una famosa y mítica discoteca. Chándal blanco, playeras anchas y un top enseñando el ombligo, donde aún no le dejan ponerse un piercing. La música de fondo: oro, del bueno.

'Castles In The Sky', 'Let The Light Shine In', 'Promise', 'Kiss', 'Désenchantée'... los temazos de entonces se sucedían entre focos y luz morada, los temazos que hoy, en 2022 y desde hace 20 años, José Luis Garaña de los Cobos(Madrid, 1977), más conocido como Dj Nano, lleva pinchando por todo el mundo sin cesar.

"La música electrónica me ha dado mucho, prácticamente todo lo que tengo", dice el reconocido Dj sentado en una sala de reuniones y ataviado con gorra, vaqueros y abrigo de vestir. Dj Nano no ha parado desde que con 16 años descubriera que eran esos sonidos los que le hacían vibrar. Los mismos con los que este sábado día 10 y el próximo 17 de diciembre en Ifema (Madrid) hará también vibrar a millones de personas de todas las edades con su espectáculo 'Cuento de Navidad', en el que celebrará los 20 años de Oro Viejo, la marca con la que hace un repaso por la historia de la música electrónica.

Unos 500 metros cuadrados de pantallas led transparentes y una malla rodeando al artista y proyectando figuras 3D, como una suerte de holograma, ilustrarán un evento que se lleva celebrando muchas Navidades y que este año no ha reparado en despliegue de medios para crear una producción en la que unir a Charles Dickens y la música más cañera.

"Llevo 20 años haciendo esta fiesta y se ha ido convirtiendo en un monstruo. La gente, aparte de ver y escuchar un espectáculo musical que hace un recorrido a la historia de la música electrónica, verá un espectáculo visual con una tecnología no usada hasta ahora y una producción muy alta", señala el Dj, que ya tiene prácticamente el cartel de 'sold out' para las dos fechas.

Y la experiencia le avala. A sus 45 años, Dj Nano ha recorrido el mundo con sus sonidos y no piensa parar. "Estaré haciendo este trabajo hasta que el cuerpo aguante", asevera, consciente de que, tras la pandemia, la gente tiene ganas de "despiporre". "Se nota que había ganas. Aunque hemos hecho espectáculos en periodos de pandemia, es el primero que hacemos con total libertad, en el momento que sacamos las entradas se vendieron muy rápido. Oro Viejo es un evento muy esperado", añade.

Drogas y rock and roll

Gente de todas las edades, "desde los 20 y pocos hasta más de los 60", e incluso padres con hijos serán los que llenen la feria de Madrid en pro de sonidos de siempre con los avances de ahora. Sin cortapisas y, al contrario de lo que piensan muchos, de forma sana y con ansias de diversión. "La gente que juzga la música electrónica es la que desconoce este trabajo y la industria. Hablar de droga en el año 87 con referencia al sector era normal... había drogas, excesos, luz y humo. Esto ya no es así. La música electrónica está en la sociedad, en las películas, anuncios o en producciones de gente como Alejandro Sanz, Muse o Coldplay. Mueve a millones de personas", explica Dj Nano.

Y nadie puede decir que no haya bailado alguna vez los temas protagonistas de 'Oro Viejo'. "No creo que haya más gente drogada o bebida en un festival de música electrónica que en uno de rock and roll", sentencia.

Drogas y prejuicios aparte, este fan de Antonio Vega, padre de un niño de 10 años y creador de decenas de proyectos, locutor, escritor... ha llegado a viajar a Japón a dar un concierto y volver en el mismo día por no perderse ni un ápice de su vida familiar. Y es que, para esos de los prejuicios, quién lo diría. "Tuve un punto de inflexión cuando empecé a hacer giras internacionales. Mi hijo era pequeño y un día me perdí la primera vez que nadó. Entonces decidí que nunca más me iría de gira un mes", cuenta. "En mi día a día, además de trabajar en mi estudio que lo tengo en casa, si no tengo mucho trabajo, tengo la suerte de poder llevar a mi hijo al colegio y también recogerle, algo que alguien que trabaja en una oficina no puede hacer".

Porque aunque su vida está marcada por el ritmo frenético, tanto como el de sus canciones, Dj Nano ha sabido compaginar su pasión con las tareas cotidianas, pese a que se haya perdido algunas cosas. "Nunca he salido de fiesta con mis amigos, no sé lo qué es hacer botellón", comenta.

La historia de la música de baile en España no se entiende sin la figura de este Dj, que ha trabajado con los más grandes, en este ocasión, en 'Cuento de Navidad', con el mismísimo Eric Price. "Si me muero ahora no me quedaría nada por hacer, me considero un tío afortunado que he tenido una vida ajetreada y dura, pero tengo mucha suerte, he hecho más cosas de las que la media hace, no me quiero morir, pero estaría más que contento", dice. Y no es para menos.

Lluvia de cuchillos

Y aunque parezca que la vida del artista está simplemente ligada a la música y la familia, es consciente de la realidad actual y tiene una opinión. "Si tuviera que hacer una melodía para la política actual sería un sinsentido absoluto, parecería una lluvia de cuchillos", comenta, para añadir que "la política ahora mismo más que construir se basa en romper lo que ha hecho el de al lado para conseguir un hueco, me dan igual unos u otros. Estoy muy decepcionado. No sé si esto ocurre en todo el mundo, pero en este país es desastroso. Estoy seguro de que hay políticos maravillosos de todos lados pero parece una guerra. Me da vergüenza".

Aunque muchos del gremio se animan a acompañar a políticos en fiestas o campañas electorales, Dj Nano lo tiene claro: "Nunca pincharía en una campaña política. He pinchado para el Ayuntamiento de mi ciudad o he leído el pregón en mi barrio, pero lo haría para unos u otros. Son temas que hay que tener cuidado, no por perder fans ni mucho menos, sino porque no los fans no lo entenderían".

Así pues, Dj Nano se define como una persona enérgica, muy desordenada y muy pasional, algo que podría estar marcado a fuego en sus bases, aunque él mismo no lo tiene claro.

¿Sus sentimientos le ayudan a crear sus melodías?

Yo no trabajo así, aunque puede ser. Tengo un estilo muy marcado, melódico… cada uno compondrá de alguna manera… genero bases, melodías… lo que sí es cierto es que en pandemia comprobé que el estado anímico influye. Me salió mucho hacer un álbum un poco triste, creo que era por el momento, en otros he hecho cosas mucho más positivas. Pensándolo en frío tiene que ver, pero yo no me pongo a hacer una canción pensando en que estoy triste si no en el tipo de ritmo.