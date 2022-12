Producción belga, ganadora en Cannes del Gran Premio del Jurado (ex aequo con Stars at Noon ), al igual que en Sevilla, donde también su protagonista, el joven y deslumbrante intérprete Eden Dambrine, fue galardonado como mejor actor, además de otras distinciones que la han convertido en una de las revelaciones de la temporada. Eso sí, una pena que no podamos disfrutarla aquí en versión original para poder así apreciar al cien por cien las verdaderas voces y las atmósferas sonoras del filme; al menos, podemos degustar la sensible banda sonora de Valentin Hadjadj.

Su director es Lukas Dhont, el mismo que debutara en el largometraje con la muy recomendable Girl (2018), sobre una joven transgénero que sueña e intenta ser bailarina. Ahora vuelve a escribir el guion junto a Angelo Tijjsens, centrándose en la intensa y frágil amistad que une a dos chicos de 13 años desde siempre. Se nos presentan como inseparables cuando pasean en bicicleta, cuando comen, estudian e incluso cuando duermen; sin embargo, las miradas de ternura entre ellos levantan las sospechas de compañeros que acaban por juzgarlos en el intento de destruir esa hermosa relación que los une, empujando a que uno de ellos se ponga a la defensiva evitando que salga a la luz lo que verdaderamente sienten y rechazando todo tipo de cercanía. Se cierra, y de ahí el título. Un suceso irrumpe desencadenando en la acción un cambio drástico que llevará al protagonista por un camino de búsqueda desesperada, intentando encontrar algún sentido a lo que aconteció. Los actores están increíblemente bien, manteniendo una mirada veraz y sabiendo transmitir al espectador un cúmulo de sentimientos y sensaciones difíciles de explicar. Pero lo importante de esta cinta estriba en el cómo ha sido construida: el gran dominio de la elipsis y del fuera de campo, la contención máxima en todos los aspectos (no sólo me refiero a la dirección de actores, también a la información dosificada en el relato y el predominio de los silencios), la impecable planificación y puesta en escena... En definitiva, una película delicada y necesaria.