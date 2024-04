"El humor me ha salvado de muchas cosas, es mi forma de entender la vida sin darme tanta importancia"

Alicia Giménez Bartlett (Almansa, 1951) no es Petra Delicado aunque muchos quieran buscar las similitudes entre autora y personaje. Madre artística o ideóloga de la inspectora de policía más rompedora de la literatura española, se confiesa militante y defensora a ultranza de la novela negra, un género que reivindica sin complejos.

-Está en plena promoción de su libro, ¿le gusta esta parte de su trabajo?

-La verdad es que no. Hacer entrevistas es parte del oficio, pero llevo fatal lo de viajar tanto, ya he viajado mucho mucho. Menos mal que de momento, aguanto bien.

-¿Siente la presión ante los lectores de tener que caerles bien?

-Al contrario, yo diría que el contacto con ellos es la parte más bonita de mi trabajo porque suelen ser muy amables, muy cariñosos y para mí es un momento muy grato.

-¿Le gusta Córdoba?

-Mucho y hay una anécdota que quiero contar. La Mezquita de Córdoba es mi primer recuerdo infantil. Supongo que estuve con mis padres cuando era muy pequeña, me veo en un lugar con arcos y más arcos, esa imagen me fascinó.

-Sus libros han sido traducidos a muchos idiomas y tiene seguidores en toda Europa. ¿En qué país se siente más querida?

-Yo diría que en Italia. En España, la gente es más remisa a pedir firmas, pero en Italia son muy abiertos y se acercan y te dicen «Alicia, este libro me ha salvado la vida porque estaba fatal y me he reído mucho», te comunican muchas cosas personales y tengo unas demostraciones de cariño que... Jolín, en Italia somos el Papa y yo, y no necesariamente por este orden (risas).

-Su inspectora Petra Delicado es una mujer fuerte, casada tres veces, que no quiere tener hijos, un perfil que era una rareza cuando ideó el personaje, pero que varias décadas después describe a una mayoría de mujeres. ¿Si tuviera que pensarla ahora, sería diferente?

-Es verdad esto, pero creo que no, si empezara ahora seguiría el mismo planteamiento. Lo que he percibido en estos años es que yo empecé y sigo teniendo muchas lectoras mujeres que me decían que se identificaban con Petra y a las que les atraía la idea de llevar su vida, pero con el tiempo se han incorporado muchos hombres lectores, lo cual me parece interesante.

Alicia Gimenez Bartlett. / Carlos Ruiz.

-Su personaje reproduce un patrón masculino de rudeza, de renuncias a la vida personal, algo que parecía obligado si una mujer quería moverse en un mundo de hombres. ¿Es posible ya una inspectora más Delicado que Petra?

-No creo que responda a un patrón masculino, sino a la realidad durante años, lo que pasa es que las mujeres españolas hemos cambiado espectacularmente. Yo diría que Petra no describe un modelo masculino sino el de persona que sabe lo que quiere y ahí también estamos las mujeres.

-Siempre le preguntan por su identificación con Petra Delicado, me gustaría saber en quién se inspiró para crear a su ayudante, Fermín Garzón.

-Me fijé en los hombres sencillos y buenos, que haberlos haylos. Fermín es un hombre característico de una época, que ha tenido que adaptarse y ponerse al día. Hay muchas cosas que no entiende, igual que le pasa a Petra, pero es un hombre entrañable y buena persona. Mi experiencia con los varones no ha sido mala, tengo muchos hombres amigos, me he casado y he enviudado dos veces y creo que en él se trasluce la parte positiva y sencilla de los varones.

-¿En algún momento pensó que la ayudante fuera otra mujer?

-No, quería que mandara Petra a un hombre, algo que no se había hecho aún, las mujeres siempre eran ayudantes, quería mostrar esa confrontación al revés para ver qué pasaba.

-Cuando escribe un libro como 'La mujer fugitiva', que muestra el mundo de las 'food trucks' entre ferias, ¿hace el recorrido de sus personajes antes de escribir?

-Sí y también me asesoro de forma teórica, en este caso, viendo cómo los ayuntamientos los contratan y demás, pero suelo patear el lugar de los hechos para no meter excesivamente la pata y esa parte es divertida porque aprendes muchas cosas y te das cuenta de que hay otros mundos dentro de este. En este caso, me llamó la atención que todos están muy orgullosos de no pasar horas en un despacho, no fichan, tienen más libertad.

-¿Está trabajando ya en la siguiente entrega?

-Sí, estoy con Petra, pero con tanta promoción voy muy lenta. De momento, le puedo decir el título, que seguro que el editor me cambiará, El cielo infernal.

-Sus inspectores siempre resuelven sus casos. ¿No ha pensado en dejar alguno sin resolver?

-Lo hice en un cuento que me pidieron porque hay un 10% de personajes en la policía que no se resuelven nunca. Una vez solo, ya he cubierto el 10%.

Alicia Gimenez Bartlett. / Carlos Ruiz

-Usted deja a la policía en muy buen lugar.

-La Policía Nacional española tiene fama en Europa de ser la mejor. Además, creo que la imagen de la policía franquista ha cambiado de arriba a abajo con las incorporaciones de las mujeres, el trato con la gente... Dejo a la policía en tan buen lugar que hace dos años me condecoraron.

-Lleva treinta años escribiendo. ¿Piensa en la jubilación?

-Los escritores, por suerte o por desgracia, no nos jubilamos nunca porque escribir forma parte de nuestra vida. Estar muchos días sin escribir me pone de mal humor y escribir me protege de la realidad.

-¿Siempre escribe pensando en un libro?

-No, tengo en el cajón muchas cosas que pienso que no es el momento de publicarlas, que no acaban de gustarme, a veces, son ideas.

-¿Qué le debe Alicia Giménez Bartlett a Petra Delicado, aparte de dinero, supongo?

-Muchas cosas. Le debo muchos lectores, traducciones a veinte lenguas... premios no, porque mis premios importantes nunca han sido con novela negra, le debo mucho y reivindico este género que no me parece para nada de segundo orden.

-Rodearse en la literatura de asesinatos y cadáveres, ¿ayuda a entender mejor la muerte?

-Creo que sí, hay veces que te dan unos datos... Estuve investigando y resulta que en el depósito de cadáveres de Valencia había como veinte cadáveres que no había reclamado nadie. Al cabo del tiempo, pasan a una fosa común. Son cosas terribles que te hacen ver que la muerte es un hecho natural y hay veces en que resulta terrible para los que observan en qué condiciones puede morir una persona.

-¿Teme a la muerte?

-No especialmente. Mi marido murió el verano pasado y eso me ha dejado más indiferente al hecho de morir.

-El humor es muy importante para sus personajes. ¿De qué le ha salvado la risa?

-De muchísimas cosas. Es mi manera de vivir, de comprender el mundo, de relacionarme con los demás aun cuando estoy triste, procuro tomar las cosas con humor y creo que es un modo de entender la vida sin darme tanta importancia.

Alicia Gimenez Bartlett. / Carlos Ruiz

-Le interesa la actualidad como fuente de inspiración?

-Sí, me interesa la política, lo que ocurre en el país, en Europa, en el mundo. Soy de una generación muy informada donde leer un periódico era básico. Procuro leer un par de periódicos al día, noticias en internet... quiero estar informada como persona y como escritora.

¿La política le da risa o ganas de llorar?

-Me escandaliza a veces y otras pienso que se está alejando de los ciudadanos, en política todo el mundo está muy cabreado, algo que no ocurre en la calle. Eso me sorprende y me gustaría que cambiara.

-¿Cuando se estanca y no sabe cómo seguir mira el móvil?

-No, tengo unas tijeritas de manicura encima de la mesa de trabajo y cuando tengo que pensar, empiezo a cortarme pielecitas de las manos, que tengo hechas una porquería, eso me da paz espiritual.

-La he buscado en Instagram y he encontrado un perfil a su nombre sin publicaciones.

-No estoy en ninguna red social desde el principio, decidí que era como tener un monstruito en casa al que hay que alimentar y a veces podía recibir algún golpe indeseado, prefiero alimentar a mis perros. Esa cuenta me la pusieron en la pandemia y me mandan notificaciones, a veces entro y veo que hay seguidores, pero no pongo nada.

