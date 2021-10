El vocalista de la banda cordobesa Estirpe (e hijo del cantante de Medina Azahara), Manuel Ángel Mart, falleció anoche tras sufrir una nueva recaída en el cáncer que padecía desde el año 2014, informaron a este periódico fuentes cercanas a la familia. Aunque el músico volvió a retomar su actividad musical (en el año 2016 incluso llegó a subirse al escenario de los Cordobeses del Año, de Diario CÓRDOBA, para cantar junto a su padre y la actriz Marisol Membrillo) y hace sólo un par de semanas publicó una nueva canción 'A pesar', no ha podido vencer a la enfermedad, un tumor que le afectaba al aparato digestivo.

El 28 de abril de 2014, Manuel Mart reveló que padecía cáncer y que se estaba sometiendo al tratamiento para combatir la enfermedad. "Llevo un tiempo pensando en hacer un comunicado sobre el estado de mi salud, el motivo, el gran interés que me está mostrando tantísima gente a los que no puedo responder uno por uno. No lo he hecho antes porque ni siquiera yo sabía en que situación estaba realmente, de alguna forma me encontraba bien pero por otro lado sentía cierta incertidumbre de la realidad con respecto a lo que ocurría dentro de mí", decía en el comunicado del músico.

Tras un parón durante el proceso de cura de la enfermedad, el grupo Estirpe regresó a lo grande como demostraron en dos conciertos que dieron en la sala Hangar. Fue el pistoletazo de salida de la gira Frenético Tour 2.0 y casi la presentación en sociedad del álbum Neurasia, que había grabado en el 2013, pero que las circunstancias habían obligado a tener que esperar para ser paseado por todo el país.

Mart fue un activista prolífico en las campañas para prevenir la enfermedad que padecía. El 4 de febrero de 2016, el músico afirmó "Es mejor prevenir que curar, ya que el cáncer es duro", en apoyo a la presentación de la campaña Tansolo5minutos, una herramienta que puede ayudar a prevenir o al menos mostrar que pueden existir posibles indicios de enfermedad oncológica. Una de las últimas veces que Mart subió a un escenario fue en Hangar, en noviembre de 2017, como invitado de la banda O'Funkillo.

Apenas tenían 17 o 18 años cuando Manuel Angel Mart y Javier Estévez daban sus primeros pasos en el siempre difícil terreno de la música. Poco después se unieron José Miguel Panadero, Daniel Puig y Loren Gómez para agruparse bajo el nombre de Estirpe, una banda que nació en 1995 y ahora cumple 16 años.

Hace sólo unos días, Manuel Mart emitió el siguiente comunicado:

"Querid@s amig@s,

He estado trabajando muy duro en estos últimos años, para poder llevar a cabo el proyecto musical más personal, íntimo e introspectivo de mi vida y justo en estos momentos, con todo ese trabajo finalizado, me veo en unas circunstancias en las que siento que debo dar el relevo a personas de mi plena confianza para que puedan llevar a la luz el resultado.

Mi sello “Infarto Producciones”, mis hermanos, serán los que afronten todo este proceso con todo el cariño del mundo y bajo mi total y absoluta confianza para hacerlo todo, en cuanto a la comunicación, promoción, edición y futuras publicaciones de lo que deseo presentaros, mi último trabajo, al que he llamado “Tierra y Fe”.

Ellos os acercarán a través de mis redes sociales, web, blogs…etc, cada una de las canciones de este nuevo álbum.

Me gustaría que lo recibierais y aceptarais como si yo mismo las compartiese, ya que para mí son de las personas más grandes de mi vida y se que le van a poner el máximo cariño, para que os llegue de mi parte, como yo lo haría.

Estén atentos para 20 Octubre, porque empezaremos con el primer adelanto llamado “A Pesar”… con muchas ganas de que lo conozcáis y lo disfrutéis al máximo.

Os quiero mucho. Siempre.

Manuel Ángel “Mart”".