Un mundo feliz: el 27

El año comienza con la portada del suplemento ‘Babelia’ del pasado 6 de enero con el título «Poetas para un nuevo 27» y la foto de nueve mujeres poetas. El intento de emular, nada más y nada menos, el acto fundacional de la Generación del 27 en el Ateneo de Sevilla en 1927, es un completo despropósito y en parte hasta simulado para la cultura. Además, no son las únicas que representan a las distintas poéticas que hoy conforman la poesía escrita por mujeres. El número de las elegidas, el «nueve», no sé si ha sido el azar. Tampoco se trata de todas las demás, pero podrían haber sido dieciocho o mejor para redondear y cerrar el círculo «veintisiete», tal vez una mejor idea y una buena muestra, siempre en correspondencia con otros fines, menos sensacionalistas y publicitarias.

¿Un nuevo 27, en serio? Es sabido que, en el panorama actual de la lírica española, la mujer ocupa una parte importante y, claro, se han quedado atrás otras de iguales quilates o más de varias generaciones, aunque no diré ningún nombre para no seguir con los listados que luego terminan en controversias.

«Dejarse querer es fácil, y me pregunto cuántas fueron invitadas al Ateneo madrileño, y también cuántas entre las no incluidas hubieran dicho que no...»

Sobre el hecho mismo y no sobre las poéticas, es curiosa la consecuencia o el devenir. Dejarse querer es fácil, y me pregunto cuántas fueron invitadas al Ateneo madrileño, y también cuántas entre las no incluidas hubieran dicho que no, de haber sido llamadas, claro. Es esa otra realidad en el contexto en el que vamos, y ahí se produce una grieta solidaria. De las protagonistas hay que leer sus declaraciones, su poesía ya la conocemos, algunas investidas del lance pregonado y las que se lo toman como un regalo de reyes.

Gran parte de la cuestión se resume y bifurca en el título y los subtítulos, por no entrar en otros terrenos. ¿No es un atrevimiento decir que esa es la poesía que domina en español? Menos mal que solamente en español y no en todo el mundo hispanohablante, sería algo más que un disparate. El caso es que ha levantado una marea o tsunami en las redes y en algún otro medio escrito y con cierta razón, tal vez tenga su lógica por el consabido agravio comparativo y el contexto cultural que se propone.

Seguramente, este hecho no sería tan sonado si el medio donde se ha publicado hubiera sido otro con menor influencia.

Sea como sea, llueve sobre mojado y un farol nos alumbra para el posado diario. ¿Qué propuestas poéticas nuevas existen en todo esto en el sentido de «nuevo» que le da el título? Pero la poesía va de mano en mano como una antorcha, y hoy, sin pasos fronterizos, más transversal y versátil, entre los rasgos esenciales de nuestro tiempo. Para un lector poco avisado, ¿es esto la literatura? ¿Es esta la poesía española de hoy? Dentro de tres años será el centenario del 27, de esa foto emblemática de la historia de la cultura. Entretanto, no sé si releer ‘Un mundo feliz’, de Aldous Huxley, o la ‘Defensa de la poesía’, de Percy B. Shelley.