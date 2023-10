Sorprende, casi desde el inicio, ese tono de extrañeza que la narradora, Estefanía Cabello, imprime en cada secuencia. No tendría más relevancia sino se convirtiera en una especie de hilo que nos arrastra hacia el fondo de cada de una de estas historias. La primera incursión en este género de la narrativa de esta autora, y tomando algunos riesgos con la temática elegida, se lanza a recoger y plasmar bajo su filtro no solo las situaciones, con mayor o menor trascendencia, sino la manera en que aborda y trata ciertos personajes femeninos, con una impronta bien definida. Desde el principio se trazan algunas líneas con claridad, y una de ellas es la de recrearse en lo descriptivo, ir generando una atmósfera en la que se aprecian los contrastes que se producen entre los personajes y la tierra que habitan, y la dificultad, a veces, del arraigo, de la imposición de un modelo de convivencia o habitabilidad que no fluye según lo previsto. La introducción en cada pieza es un paso que la autora cuida a través de un lenguaje sencillo pero también apuntando hacia lo lírico, más que el lenguaje en las imágenes que se presentan. El paso siguiente, el nudo o desarrollo resulta la parte clave del relato, es el momento de poner unos cimientos que sostengan el resto de la construcción. Cabello cuida el lenguaje y maneja cierta tensión narrativa, lleva la acción hacia el punto que desea, la sencillez de las imágenes no desdeñan cierta plasticidad, ese ritmo lento y pausado que pone al lector frente a esas constantes vitales en las que la voz femenina, omnipresente, reclama --y de alguna manera se lo exige al lector-- que gire la perspectiva hacia un mundo concreto, con tintes de cierto suspense mágico. Esa voz –a veces coincide con la protagonista- se ve sometida a cierto desvalimiento frente a las circunstancias, pero es suplido por la fuerza y la convicción de, pase lo que pase, la acción fortalecerá al yo protagonista.

‘Quienes llegaron’ Autora: Estefanía Cabello. Editorial: Cántico. Córdoba, 2023