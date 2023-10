Defensora de los derechos de la mujer y crítica con una sociedad en la que todavía hay que reivindicar la igualdad, Ángeles Mora (Rute, 1952) prepara la compilación de sus obras completas tras publicar ‘Soñar con bicicletas’ en 2022.

¿Quién es Ángeles Mora y cómo ha cambiado en los últimos años su creación poética?

Soy una mujer que siempre sintió la necesidad de hacerse preguntas: sobre mí misma y sobre el mundo en que vivo. Crecemos en una familia, una sociedad, recibimos una educación. De alguna manera nuestro yo está construido por la familia, la escuela, tu entorno, el tiempo en que naces. Llega un momento, suele llegar (de ahí las grandes crisis de la adolescencia) en que te preguntas si quieres ser esa persona que te han enseñado a ser, si no quisieras ser otra más a tu manera de ver o sentir el mundo. Esa lucha comenzó pronto en mí y me llevó a leer y escribir poesía como una forma de pensar. Creo que cada libro que he escrito lo he escrito por esa necesidad de búsqueda dentro de mí. Por eso cada uno ha sido distinto del anterior. Cada uno responde a las preguntas que me he ido haciendo en cada momento a lo largo de mi vida. A las situaciones concretas que he vivido en el tiempo en que han ido surgiendo los poemas. Mi poesía no solo ha cambiado en los últimos años. Cada libro ha dado un paso en mi relación con el mundo y conmigo misma.

Si tuviera que recomendar uno de sus libros a un lector que aún no la conoce, ¿por cuál se decidiría y por qué?

Me cuesta trabajo. A cada uno lo quiero por lo que me ha dado. Quizás me decidiría por recomendarle el último, ‘Soñar con bicicletas’, porque, además de que responde a mis preocupaciones actuales, sé seguro que lo encontrará fácilmente. Hoy en día se publica tanto que los libros van desapareciendo de las librerías y editoriales sin que te des ni cuenta. O acaso por un libro muy significativo en mi obra y muy querido por mí: ‘Ficciones para una autobiografía’, que obtuvo el Premio Nacional de la Crítica (2015) y el Premio Nacional de Poesía en 2016.

Precisamente, su último poemario, ‘Soñar con bicicletas’, que reseñó Juana Castro en este mismo suplemento, le dio grandes satisfacciones. ¿Qué es para usted la poesía?

Juana Castro hizo una estupenda y personal interpretación de mi libro que le agradecí y le agradezco vivamente. Y sí, este libro ha tenido suerte: ha sido muy bien recibido por lectores y crítica. Además la Asociación de Críticos de Andalucía le ha concedido el Premio Andalucía de la Crítica de este año. Es un honor para el libro que yo celebro con gran alegría. Para mí, la poesía siempre fue, ya lo he dicho, una manera de relacionarme con el mundo, una manera de conocerlo y conocerme a través del pensar poético y las emociones que han ido marcando mi vida, dándole carácter. Porque la poesía me ha ayudado a ser como soy, ha tenido mucho que ver en la construcción de mi personalidad. Lo he dicho y pensado muchas veces: la poesía es una forma de vida. Ese pensarme a mí misma en relación con lo que me rodea ha sido muy importante para mí. Por tanto, puedo decir que la poesía me ha ayudado a ser quien soy.

¿Qué prima más en su obra el mensaje o la forma en cómo transmitir sus ideas?

Es que no distingo entre mensaje y forma: Son inseparables (el fondo y la forma fue, durante un tiempo, una discusión poética de la que ahora no se suele hablar). El poema es lo que dice y cómo lo dice. Un poema tiene muchas vibraciones, luces y sombras, relaciones, las palabras se tocan, levantan emociones, ideas, pensamientos. Un poema habla incluso entre líneas. En un poema no se puede decir lo mismo de otra manera. Por lo tanto, no existe para mí el fondo y la forma.

¿Hay una poesía andaluza?

Existen grandes poetas andaluces que han cantado a su tierra y que son al mismo tiempo universales. Luego hay otra línea de poesía popular andaluza, que también tiene su pedigrí. Hoy en día, creo que los poetas andaluces no cultivamos el andalucismo, aunque el amor a nuestra tierra se nos escape también entre las líneas de un poema.

¿Cómo ve la situación de la poesía en la actualidad y las modas de ‘poetas con grandes carencias’ creados en las redes sociales?

Bueno, en las redes sociales hay de todo. Puede que la facilidad para publicar un poema en las redes lo que cree sea bastante confusión y que se publiquen verdaderas tonterías. Pero también las redes pueden dar oportunidades y abrir caminos a gente interesante, con calidad, que saldrá adelante, que pueden arrancar desde ahí y mostrar su valía. El verdadero talento encontrará caminos. Y no se quedará sólo en las redes.

La igualdad y la defensa de la mujer es un pilar fundamental de su obra. ¿Hay mucho por reivindicar aún como hemos visto en los lamentables hechos ocurridos con la selección española de fútbol?

Evidentemente, y el horrible comportamiento de un presidente indigno de su cargo ha situado el problema en primera línea, visibilizando lo que no se quería ver. Hay mucho por reivindicar, mucho, pero también hemos avanzado. Hemos dado pasos importantes, aunque aún exista demasiado machismo. La sociedad de más nivel intelectual (no hablo de ricos y pobres) e incluso los estamentos políticos son ahora más cuidadosos persiguiendo una igualdad, que queda lejos todavía. Porque a pesar de eso hay mucho machismo aún. Las mujeres cada día estamos más unidas. Aunque tampoco del todo. Se nos enredan las cosas. El feminismo sigue luchando, eso sí, y no bajará la guardia.

¿El lenguaje ayuda también a eliminar desigualdades?

Sin duda está ayudando. Estamos en eso. Pero tampoco resulta fácil.

¿Qué opina de la postura de la RAE a la hora de adoptar un lenguaje inclusivo?

Que la RAE tiene que darle vueltas al asunto. Porque hay avances que no tienen marcha atrás.

¿En qué está trabajando ahora Ángeles Mora y cuándo verá la luz?

Trabajo en reunir mi poesía. Toda mi poesía en un libro. Que ya era hora. Recogerá todos mis libros y algunos poemas inéditos que no incluí en el último publicado porque no me parecía que encajaran en ‘Soñar con bicicletas’. También he escrito algo más. No sé seguro cuándo verá la luz mi Poesía completa. Confío en que el año que viene.

¿Tiene futuro la poesía?

La poesía es un arma cargada de futuro. Estoy segura. Si no tuviera futuro, ¿por qué el interés de tanta gente por escuchar y leer poesía? En Granada, los últimos actos poéticos han abarrotado el espacio existente. Y cada vez hay más festivales de poesía (ahora Cosmopoética en Córdoba) a los que acude mucha gente. Llenan teatros. El público va a escuchar poesía porque le gusta, le dice cosas que necesitan oír. Porque quieren esperanza dentro de un mundo tan lleno de injusticias, carencias, pobreza.

¿Por qué hay que leer poesía?

Porque hay que buscar la luz que tiene la poesía. Para mí la poesía siempre ha sido una forma de rebeldía. Una necesidad. Y, además, porque es una manera distinta de pensar el mundo y de pensarnos, de construirnos como personas. Tanto para quien escribe como para quien lee. Un poema siempre nos llevará a otra parte, nos dará otra luz, acaso (¡ojalá!) otra esperanza.