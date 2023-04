El poder sanador de la cultura

El engaño y el mundo del arte han ido de la mano desde que este se convirtió en un negocio más que rentable. No son pocos los novelistas que han recurrido a la falsificación o a las dobles identidades para construir una trama de investigación: partiendo de Patricia Highsmith con ‘La máscara de Ripley’ hasta Charles Willeford con ‘Una obra maestra’, por citar tan solo un par de ellos. La búsqueda de la verdad, el rastreo por archivos y bibliotecas de todo el planeta, el análisis detallado de expertos: desde que Indiana Jones destrozó el suelo de una biblioteca ficticia en Venecia, todos hemos soñado con buscar el Santo Grial.

Tal vez ese espíritu de arqueólogos intrépidos sea el que se apodera de nosotros cuando nos sumergimos en tramas como la de ‘555’, de Hélène Gestern (Nancy, Francia, 1971). El ebanista Grégorie Coblence descubre una antigua partitura en el forro del estuche de un violonchelo. Por el aspecto del papel, parece tener algún que otro siglo a sus espaldas. No tarda en compartirlo con su compañero de taller, el lutier Giancarlo Albizon.

La curiosidad por saber cómo suena los lleva a visitar a la famosa clavecinista Manig Terzian, que de forma inmediata cree reconocer en la estructura y la melodía una obra del ilustre Domenico Scarlatti. Ya son demasiados los implicados como mantener el descubrimiento en secreto, y el robo de la partitura del taller de Giancarlo no hará más que disparar el interés de todos a quienes les llega el rumor del increíble hallazgo. Construir sus tramas a partir del descubrimiento de un objeto es algo habitual en la obra de Gertern. En ‘El olor del bosque’ (Periférica y Errata Naturae Editores, 2020) eran unas cartas escritas desde el frente en la Primera Guerra Mundial. En ‘Eux sur la photo’, una fotografía con la que reconstruir la vida de los padres de los protagonistas. Elementos en apariencia casuales que marcan a los personajes de forma irremediable.

A través de una narración a seis voces con capítulos alternos protagonizados por los cinco personajes principales, más una identidad secreta, nos adentraremos en una novela enigma donde lo que menos importa es el enigma. La enfermedad de la pareja de la clavecinista; su propia pérdida de agilidad por la artrosis que viene unida a la edad; el duelo de un coleccionista belga que no consigue dejar de pensar en su esposa fallecida ni volver a ver a sus hijos tras su muerte; el dolor por el abandono que sufre día tras día el ebanista, que después de tres años sigue llevando la alianza que le une a Florence.

Cada uno de los temas que atraviesan ‘555’ se unen ante el poder curativo y evocador de la música, ante la fuerza sanadora de almas de la cultura. Aunque no se nombre, resulta inevitable pensar que es una novela surgida a la sombra de la pandemia de covid-19. El miedo a la enfermedad, a morir solo, el dolor del duelo cuando no has podido despedirte como te habría gustado, el abandono. Y todo ello, regado con la importancia que tuvo en la vida de todos la cultura. Cómo logramos sobrevivir al encierro y al terror gracias a la música, al cine y a la literatura. Una trama que atrapa por la búsqueda pero que embelesa por la belleza de las imágenes que logra evocar el texto.

‘555’.

Autora: Hélène Gestern . Editorial: Errata Naturae . 2023.