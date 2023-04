Elogio de lo breve

Primeras personas’ es el segundo libro de microrrelatos de Fermín Rodríguez Trabado (Ponferrada, 1973). El título no es casualidad, pues nada es casual en la obra de Fermín. Su anterior libro, ‘Terceras personas’, ya anticipaba una voz auténtica, la de un autor que ha esperado para publicar, pero que cuando lo ha hecho ha entrado por la puerta grande de la literatura.

El libro lo integran ciento once relatos: la cifra da la clave de la obra tanto en lo formal como en lo material. Son relatos de variada extensión, pero predominan los más cortos, aunque no por ello menos jugosos desde el punto de vista literario. En todos ellos late un humor inteligente, en ocasiones una ironía amable, una visión del mundo que siempre arranca una sonrisa cómplice del lector. Los relatos son memorables y algunos antológicos. En «Princesa y heredera» desarrolla la técnica de las dos visiones de una realidad, las múltiples ópticas con las que se pueden ver las cosas, a la vez que trata los celos y los sentimientos secretos de dos hermanas. En otros relatos, como en «La erótica del poder», el escritor trata de forma irónica alguno de los grandes temas de la humanidad en un microrrelato que incluye todos los requisitos del género, pues aúna la brevedad y concisión con la ironía y la deconstrucción de una clásica historia a la vez que sorprende en el desenlace. Es esta faceta del escritor al abordar una historia pública a la que se le da una nueva lectura la que se convierte en una constante en varios de los microrrelatos del libro. Así ocurre en «Fumata roja» en el que el personaje de Papá Noel es tratado con un singular humor negro. Pero el libro es mucho más, pues también abundan los relatos de singular profundidad en los que recuerda al gran Eduardo Zúñiga, como en «El regreso», un microrrelato magistral de ambiente misterioso, una historia que se adentra en el territorio de lo innombrable. También hay espacio para la ternura como en «Flores para ella»; para la ironía en «Compleja liturgia» o para los muertitos―como gusta de decir Fermín― presente en «Nosotros, los muertos». En definitiva, ciento once joyas poseedoras cada una de ellas de vida propia en la mejor de las tradiciones del microrrelato. La obra destaca, además, por su perfección formal, por la cuidada selección de las palabras, por la esmerada ubicación de las tramas; todo ello consecuencia de una voluntad literaria clara: la de crear una obra única y redonda que exprese el complejo mundo interior de su autor.

‘Primeras personas’

Autor: Fermín Rodríguez Trabado.

Editorial: Libros Indie. 2022