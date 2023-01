Un canto a la amistad

Varias décadas de colaboraciones periodísticas semanales ofrecen al articulista la posibilidad de abarcar infinidad de asuntos en la inmensa variedad de escenas que depara la actualidad, pero también le permiten, al hilo -o no- de los aconteceres, compartir reflexiones sobre las grandes inquietudes del ser humano, su inteligencia o torpeza, el estudio de determinadas materias, la rememoración de vivencias, el abordaje literario de los sentimientos. Las colaboraciones de José Luis Casas Sánchez (Cabra, 1954) en Diario CÓRDOBA han tenido principalmente el enfoque del historiador e investigador que es, que ofrece a los lectores muchas claves para enriquecer su bagaje cultural e interpretar a la luz de los hechos pasados los acontecimientos actuales. Así ha sido, pero no se ha limitado a esa parcela. En el año 2017, recopiló en un libro sus artículos dedicados al fútbol, con el significativo título de ‘Con la izquierda’, que regaló a sus amigos. Ahora, en diciembre de 2022, cuando se ha dado una pausa en esas colaboraciones periodísticas semanales, selecciona en otra obra breve -destinada, cómo no, a sus amigos- diecinueve textos que escribió entre 1993 y 2021 relacionados con los libros y la amistad. Y le suma otros dos artículos sobre el tema.

Descubre el autor, al hacer la recopilación, que «si alguien aparecía de manera reiterada en relación con ambos textos era el bibliófilo montillano Manuel Ruiz Luque», según relata, y expresa su admiración por el insigne librero. Los nombres de otro amigo común, José Antonio Cerezo, y el del escritor Jorge Luis Borges también pasean por estas páginas cuidadas, llenas de alusiones cercanas y legendarias, reflejo del amor que se siente por los libros y de cómo, al compartirlo, se ahonda en la amistad. ‘Un amigo entre libros’ es un delicioso canto a la amistad y una muestra de la mirada serena, aunque incisiva y crítica si encarta, de un autor que aporta su prestigio al género periodístico. ‘Un libro entre amigos’. Autor: José Luis Casas Sánchez . Imprime: Egafoto . Cabra, 2022