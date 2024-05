El PP pide que se implante el tren de media distancia entre Puente Genil y Córdoba

La senadora del PP Cristina Casanueva ha exigido al Gobierno central que impulse el estudio de viabilidad necesario para que se puedan implantar de nuevo la red de transporte ferroviario de media distancia entre Córdoba y Puente Genil en la antigua línea convencional completa hasta Málaga. "Necesitamos que el PSOE actualice el mapa ferroviario andaluz, que se ha quedado obsoleto y que no recoge la realidad de las necesidades de infraestructuras pendientes y de aquellas que han ido surgido posteriormente", ha afirmado este viernes en Puente Genil.

Casanueva, que ha visitado la estación con el alcalde pontano, Sergio Velasco, ha insistido en que es necesario "reactivar" la línea Córdoba-Bobadilla-Málaga, tal y como ha pedido el regidor, porque "agilizaría el corredor ferroviario central", cuyo desarrollo está yendo muy por detrás del corredor mediterráneo. "Además, Puente Genil está en una situación muy buena, tiene estación, tiene las vías, tiene personal, pero lo que no tiene son las líneas que permitan a los ciudadanos moverse hacia Córdoba o Málaga en esa media distancia", ha afirmado.

La línea entre Puente Genil y Córdoba sumaría más de 78.000 personas, según indica la senadora popular, "y si contamos desde la capital a Puente Genil tendríamos que sumar los más de 323.000 cordobeses que viven allí y que se mueven a lo largo y ancho de la provincia, lo que sumaría un total de 400.000 personas con movilidad en ambas direcciones".

"No es incompatible con el AVE"

En la misma línea, el alcalde, Sergio Velasco, dijo que "si es viable la línea que une Palma del Río con Villa del Río, con mucha menos población, el sentido común nos hace pensar que también lo es una línea que una Bobadilla y Córdoba integrando municipios como Puente Genil, Aguilar o Montilla, que suman unos 70.000 habitantes". "Hay un transporte gratuito para quienes utilizan el tren entre Palma del Río y Córdoba que facilita no sólo los desplazamientos laborales, sino también que los universitarios puedan ir directamente a Rabanales, algo que no es incompatible con una línea AVE, que tiene otros fines y que va destinada a otro tipo de público, con lo cual, no estamos solapando infraestructuras sino que son complementarias con un destino diferente", argumentó.

Velasco añadió que "al ser Puente Genil el municipio con más población de este corredor, queremos liderar esta petición para que se puedan adherir a ella todos los municipios de nuestro entorno así como colectivos y plataformas que han surgido". "Hemos mantenido reuniones con técnicos y directivos de ADIF, y los propios trabajadores de ADIF son los que dicen que no tiene explicación lógica para que una infraestructura como esta no tenga en marcha una línea de viajeros. Por ello es evidente que hay trabajar para sacarle el máximo partido a la línea y que no sea sólo de mercancías, recuperando también la posibilidad del transporte de viajeros, con una estación enclavada en el casco urbano y por la que pasa un servicio de autobús urbano cada treinta minutos", ha concluido Velasco.